Belén Francese fue acusada por los vecinos de su edificio de no cumplir con las medidas sanitarias

26 de junio de 2020 • 13:55

Los vecinos de Belén Francese pegaron un cartel intimidatorio en el edificio donde vive acusándola de "poner en riesgo a la población", por visitar espacios comunes tras enterarse de que tenía coronavirus .

El mensaje del consorcio fue compartido por Ángel de Brito en su programa Los ángeles de la mañana: "Le hacemos saber que por los registros fílmicos que obran en nuestro poder, obtenidos de las cámaras en los espacios comunes del consorcio, tanto usted como la persona que la acompañaba estuvieron usando el sector de niños y el sector plaza por un período de más de una hora, siendo que está prohibido expresamente la habilitación y el uso de espacios comunes. Se le informa que, en consecuencia, se le aplicarán las multas correspondientes por transgredir las normas del consorcio".

Y suman los vecinos, en el cartel que fue colocado en el ascensor del edificio: "Así mismo, por su resultado positivo de Covid-19 se dará parte a las autoridades por poner en riesgo a la población. Le recordamos la obligatoriedad del total aislamiento y uso del barbijo al recepcionar mercadería correspondiente a su unidad".

Recordemos que Francese fue una de las invitadas al programa El precio justo que se contagió coronavirus. Tras conocer el resultado del test, la actriz debería haberse mantenido aislada, como medida para evitar la propagación del virus. Además, según los vecinos, violó otra de las normas: la del uso de barbijo. Si bien el aislamiento preventivo, social y obligatorio corre para todos, en el caso de la actriz debería ser más riguroso por ser portadora de Covid-19.

"Fue muy agraviada"

Este viernes, Fabián Lencinas, el novio de Francese, se comunicó con Los ángeles de la mañana para hacer su descargo. "Belén está descansando. Ayer fue un día bastante difícil porque fue muy agraviada. Acá nos terminábamos de enterar que estábamos contagiados, no terminamos de procesar esa información y fue caótico porque la atacaron, la insultaron y eso te hace peor", aseguró.

"Por prescripción médica la idea es que se relaje. Gracias a dios no tenemos tantos síntomas fuertes, son más bien leves pero ella estaba con mucho dolor de cabeza", remarcó el empresario mendocino.

Sobre el conflicto con los vecinos del edificio en el que viven, Lencinas dijo que "las fotos son viejas" y que por eso el reclamo es malintencionado. "Hay una foto que está como limpiando un vidrio que es del verano. La subió a modo de broma. Ayer presentamos un escrito donde ponemos a disposición de la administración todos los dispositivos para que vean que esa foto es del verano. Y por otro lado, eso de que dicen que estuvo patinando es mentira. Lo que sí pasó es que el día 16 de junio, cuatro días después del supuesto contagio, bajamos a sacar una foto. Pedí autorización a la garita y nos dejaron. Es un lugar en el que hay como un parquecito pequeño. Sacamos un par de fotos y volvimos a entrar", explicó.

"Ustedes la conocen a Belén, es súper respetuosa, obsesiva con los cuidados. Ayer me comuniqué con la seguridad, primero me dijeron que no había ninguna denuncia y después que sí, que había una notificación en el buzón, pero nosotros no la vimos porque no podemos salir", señaló. "Cuando salió a la luz el tema de los contagios en Telefe, en la seguridad nos dijeron que no podíamos bajar más. No sé por qué están tan enojados los vecinos. Reitero: el único día que bajamos a esa plaza fue el 16 de junio. Nosotros no sabíamos absolutamente nada. Yo estoy tranquilo porque están las cámaras".