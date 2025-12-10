Gripe: expertos explican qué hacer ante los primeros síntomas y aclaran si debe preocuparnos el rebrote en Reino Unido

El avance de una “súper gripe” en Reino Unido, definida por los expertos como “preocupante” y con resabios de la pandemia del coronavirus, lleva inevitablemente a una única pregunta: si la circulación de influenza A antes de lo habitual y con un alto volumen de casos puede replicarse en otros países como la Argentina.

Además, el rebrote en Europa instala la necesidad de evacuar dudas sobre cuáles son los síntomas típicos de la gripe y poder diferenciarla de una alergia o de los cambios que se dan en el cuerpo cuando se avecina una nueva estación, en nuestro caso, el verano.

En ese contexto, la patóloga argentina Marta Cohen, radicada en Reino Unido, describió en LN+ un escenario epidemiológico dado por una “súper gripe”, que definió como preocupante y comparó con la experiencia reciente: “Esto me recuerda a la pandemia”.

Un 56% más de contagios

Durante la entrevista, señaló que el pico de gripe se adelantó este año, con circulación de influenza A desde antes de lo habitual, lo que elevó el volumen de casos de forma abrupta. De acuerdo con los registros británicos, hay un 56% más de contagios que en la misma época del año pasado, una cifra que supera lo previsto por las autoridades sanitarias.

La especialista calificó el brote como inédito en su escala y remarcó que, aunque la mortalidad por gripe no es nueva, la frecuencia de contagios obliga a tomar medidas estrictas de cuidado.

Reino Unido comenzó a recomendar el uso de barbijos para evitar el crecimiento de contagios shutterstock - Shutterstock

Cohen explicó que las advertencias actuales no obligan el confinamiento, pero sí recomiendan restricciones individuales para evitar saturar el sistema de salud. “Están recomendando a las personas con gripe usar barbijo para no contagiar a otros, distanciamiento y que no salgan, que trabajen desde sus casas para no saturar los hospitales”, afirmó.

Respecto de la Argentina, Cohen fue explícita: “No recomiendo que la gente de la Argentina se vacune porque la eficacia dura seis meses, es decir, lo que dura el invierno. Recomiendo que se vacunen en marzo”. Para quienes viajen a Europa en enero, sugirió anticipación: “Si vienen a Europa en enero, dense la vacuna dos semanas antes de venir”.

¿Alergia o gripe?

En este contexto es importante traer a colación la explicación que dio el médico alergista Claudio Parisi, del Hospital Italiano, en diálogo con este medio acerca de la confusión que suele existir entre la alergia y la gripe, algo que sigue siendo frecuente, por lo que buscó diferenciarlas de manera clara.

Marta Cohen

Los resfríos y la gripe

Parisi graficó los primeros síntomas y especificó que el moco producido por resfrío viral es de características “amarillentas y verdosas” y provoca altas temperaturas, según la evolución del cuadro. “En general, en estos resfriados, hay síntomas más allá de la nariz como cansancio, dolores, etcétera”, diferenció.

Sin embargo, dijo que una persona alérgica es más susceptible a contraer cuadros virales, porque la inflamación del pulmón y la nariz predispone a enfermedades víricas.

Alergia y gripe

Vacunas

El experto también resaltó que los niños pequeños y los adultos mayores de 60 años son los más susceptibles de tener complicaciones por las infecciones. En ese sentido, destacó la importancia de la inoculación antes de la llegada de la estación más fría del año.

“Si nos vacunamos, vamos a evitar infección por gripe”, sobre todo complicaciones en las personas con comorbilidades.

La circulación viral elevada exige conductas de mayor cuidado en niños Uryupina Nadezhda - Shutterstock

Las alergias

Por último, Parisi indicó que un cuadro de resfriado alérgico es un cuadro que produce un resfriado de larga duración, dura más de 10 días, no tiene fiebre.

“El moco de la alergia es claro y acuoso”, describió sobre la coloración y textura de la sustancia, en ese sentido.