Hay alerta amarilla y naranja por tormentas para este jueves 11 de diciembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hay alerta amarilla y naranja por tormentas para este jueves 11 de diciembre que alcanzan a 13 provincias. Según indicó el organismo, con estas condiciones “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

El SMN dio aviso de estas alertas el miércoles por la tarde a través de Sistema de Alerta Temprana. Allí identificó que las provincias afectadas serán la costa este de Buenos Aires, el sur de Chubut, Santa Cruz, Mendoza, San Luis, La Rioja, el noroeste de Córdoba, San Juan, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

Las provincias bajo alerta este jueves 11 de diciembre

La principal alerta rige sobre Tucumán. La provincia será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas de abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Para el resto de provincias con alerta amarilla por tormentas se prevé una jornada de intenso calor, con las lluvias intensificándose a partir de la tarde. Las precipitaciones serán de variada intensidad y pueden tener actividad eléctrica, granizo, y ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, continuarán las lluvias que se suscitaron durante el miércoles. No obstante, pese a que están previstas lluvias para todo el territorio, la alerta se limita a los municipios del este y de la costa atlántica donde las tormentas continuarán hasta entrada la noche.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires

Por último, el SMN emitió dos alertas por vientos fuertes para las provincias patagónica de Chubut y Santa Cruz. En el caso de esta última, la advertencia es de nivel naranja para la región oeste. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h.

Para la ciudad de Buenos Aires, el pronóstico del SMN indica que este jueves será una jornada mayormente nublada, con una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 22°C. Sin embargo, pese que no hay alertas, existe la posibilidad de que la llueva durante la mañana y el mediodía.