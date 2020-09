Vuelta a clases. Cuáles son las principales trabas para revincular a los chicos, según explicó la Ciudad

En pleno diálogo entre Nación y la Ciudad acerca de la instrumentación de los protocolos para una posible vuelta a clases presenciales en el distrito porteño, la ministra de Educación Soledad Acuña se mostró esta mañana contenta por lo que consideró avances en las conversaciones y se refirió a las principales trabas que aún existen, en especial en lo que refiere a revincular en sus escuelas a los 6500 chicos que quedaron fuera del ciclo lectivo.

Acuña, quien ayer se reunió con su par en Nación, Nicolás Trotta, y su equipo, destacó en diálogo con radio La Red que aún hay diferencias en "el cuándo y el cómo" se podría volver a las clases presenciales, sin embargo se mostró positiva.

"Ayer presentamos un protocolo. El equipo de educación de Trotta lo analizó y nos hizo algunos cambios y sugerencias, y veremos de ajustarlo para que los chicos estén seguros", explicó. En cuanto a las revisiones de Nación, Acuña dijo: "Nos propusieron utilizar los espacios abiertos en las escuelas y nos parece perfecto".

Tres puntos clave

La ministra dijo que en el encuentro de ayer con Nación, ella y su equipo de la Ciudad se fueron "muy contentos" debido a que se pusieron "de acuerdo en tres cosas importantes". Una de ellas es "poner siempre el acuerdo por delante", ya que hay "dos jurisdicciones que entienden que es importante volver a la presencialidad, con diferencias en el cuándo y el cómo".

En segundo lugar señaló que llegaron a "establecer prioridades, que en este caso tienen que ver con aquellos que en el primer semestre del año no pudieron continuar con su escolaridad", al referirse a los 6500 chicos que no tuvieron contacto con la escuela desde el inicio de la pandemia.

Y en tercer lugar, el acuerdo pasa por que ambas partes están "convencidas de que es importante y necesario volver a espacios de presencialidad", por lo que se "van a definir indicadores epidemiológicos que den cuenta de cuándo podemos dar el siguiente paso".

Acuña destacó que entiende que "no es momento todavía para abrir todas las escuelas, a toda hora", pero afirmó: "No por eso vamos a dejar de buscar otras alternativas. Empezamos por estos 6500 chicos, pero nosotros queremos seguir avanzando con otros grupos prioritarios y pensamos que estamos en condiciones antes de fin de año, para que todos los chicos puedan tener instancias de presencialidad".

La palabra de Trotta

Minutos antes, desde La Red, Trotta había explicado que si bien entiende el pedido de la Ciudad, desde Nación tienen la predisposición de dialogar "priorizando la salud de los chicos".

Al respecto del puntual pedido de la gestión de Acuña sobre los 6500 chicos que no tuvieron vinculación con la escuela en lo que va de la pandemia, Trotta dijo: "Le pedimos al gobierno de la Ciudad que los visite. Hicimos un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires para tener promotores educativos y también tenemos computadoras listas para ser entregadas a esos chicos".

Trotta argumentó que no cree que la vuelta a clases sea imposible, pues de hecho volvieron sin problemas a "cinco provincias argentinas", no obstante advirtió: "La curva de contagio en la Ciudad bajó, pero sigue alta. No es una cuestión de deseo, sino de responsabilidad. La situación en el AMBA es compleja aun".

