Corrientes: denuncian a un ginecólogo por abuso sexual

Una mujer publicó en redes sociales y luego denunció ante la justicia a un ginecólogo de la capital correntina porque este la habría abusado sexualmente durante una consulta, ocurrida hace poco más de cuatro meses.

Según el relato de la mujer, la primera consulta con Alejandro Gerardo Dahse fue el año pasado y llegó hasta este ginecólogo por recomendación de una amiga. Entre esa primera consulta y la segunda, que derivó en el abuso relatado por la mujer, pasaron más de seis meses.

“En mayo pasado fue la segunda vez. Entre la primera vez que fui y la segunda que fue este año hubo mucha confianza en la relación médico – paciente.”, contó la mujer, y agregó: “Él vio que yo no tenía obra social y que tengo un problema en las mamas. Hablamos de que yo me quería operar y él todo el tiempo me recalcaba que era jefe de una obra social, que era funcionario y que podía hacer un cruce de obra social para operarme”.

El relato, que reproducen diferentes medios locales, siguió: “A todas las chicas anteriores las violó durante las operaciones, les hace algo cuando están sedadas”.

Sobre el día del abuso, contó: “En el momento de la revisión médica, me dijo que en el clítoris tenía como una anomalía, soy una persona que siempre me reviso, me miro constantemente con un espejo y me parecía raro. Sentí que me estaba tocando de más, él supuestamente dijo que lo hacía para irrigar la zona y que se vea mejor la lesión. Le pregunté qué estaba haciendo y él sin decirme nada me lamió ”.

“Ahí me quedé en shock, me quedé nerviosa, me levanté y le saqué la frente. Me di cuenta que había cerrado con llave el lugar por ‘privacidad’ y el consultorio está al final del lugar, la sala de espera está en la parte de adelante, pensé ‘nadie va a escuchar si grito’”, aseguró la mujer, y agregó: “Después de unas horas caí de lo que había pasado, me largué a llorar. Me sirvió mucho que todo mi grupo de amigas son feministas y todas ellas me apoyaron”.

La denunciante luego contó cómo fue que decidió hacer la denuncia: “Me acordé de una amiga que era feminista y le conté lo que pasó, ella me comunicó con la abogada, me ayudó a armar la publicación y fue algo en masa. Me impactó mucho que haya una mujer que le pasó un abuso a los 22, fue hace más de dos décadas y ahora volvió a ocurrir, debe haber muchas más que todavía no salieron”.

“Tiene que parar porque si no le ponen un freno va a seguir arruinando la vida de más mujeres. Durante las operaciones violaba a las chicas cuando estaban anestesiadas, vulnerables o por hacerse algún tratamiento”, denunció la mujer que esta semana radicó una denuncia en el Juzgado de Instrucción N° 4 de la capital correntina.

La mujer cerró: “Ojalá que se animen a denunciar, yo entendí unas horas después lo que me pasó. Tuve la contención de mi entorno, de mi familia. Me salvé psicológicamente gracias al apoyo del feminismo, a todo el equipo que hay detrás y a mis amigas que tienen mucha perspectiva de género”.