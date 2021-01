El desagradable posteo de un docente correntino que causó repudio y la apertura de una investigación Crédito: Pexels

"Chicas no importa el color de tanga en Año Nuevo, para aprobar los finales es sin tanga y en las casas de los profesores", escribió Sebastián Barbará, un profesor de Lengua de la ciudad de Mercedes, Corrientes, en sus redes sociales, en los últimos días de diciembre. El posteo fue repudiado por los gremios y colectivos feministas, y causó el inicio de un proceso de investigación contra el hombre por del Ministerio de Educación de la provincia.

El docente, ante la repercusión negativa de su posteo, explicó que fue solo un chiste entre amigos, y lo eliminó de su cuenta de Facebook, que es pública, detalló esta semana el diario local El Litoral. No obstante, un colega había realizado un captura de pantalla del desagradable posteo.

Barbará hace 10 años que es docente y es director del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura y Coordinador de Carrera en el Instituto de Formación Docente de Mercedes (ISFD).

Desde el ISFD junto con el Ministerio de Educación de la Provincia, decidieron iniciar con un proceso de investigación, de acuerdo a la información publicada por el medio Cadena de Radios.

"Desde hoy empezamos a tomar medidas iniciando el proceso de investigación", dijo Lucía Koslowsky, rectora del instituto. "Nosotros respondemos a un sistema educativo, al Ministerio de Educación. Compartimos estos valores, pensamientos e ideas y lo hemos demostrado. Sinceramente uno no espera estas cosas, respetamos los pensamientos, pero publicarlo y que esto tenga una acción, me preocupa", dijo la directiva quien también aseguró que el profesor pidió disculpas.

"A veces las disculpas no alcanzan, es una situación compleja que nos lleva a todos a pensar cuando publicamos y cuando no", agregó.

Repudio del gremio, de la comuna y de feministas

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) manifestó a través de un comunicado un "más enérgico repudio a los posteos en redes sociales y comentarios públicos sexistas y violentos para con el género, denigrantes y peligrosos para la carrera docente".

Así, estimaron que Sebastián Barbará "cree tener impunidad institucional para denigrar a quienes fueron, a quienes son y a quienes serán sus alumnas mediante publicaciones sexistas que rozan el amedrentamiento y la extorsión", expresaron también desde la Secretaría de Género del Suteco.

La comuna de Mercedes por su parte reclamó al ISFD que "se expida ante estos acontecimientos y realice sanciones ejemplificadoras" y pidió que se eleve la investigación al Ministerio de Educación para que el hecho "no quede impune".

La Asociación por los Derechos Humanos de Mercedes difundió un comunicado en el que destaca que "ese tipo de expresiones no son solo un posteo, sino que forman parte de un historial cargado de odio, misoginia, xenofobia y violencia verbal" por parte de Barbará.

En tanto, el grupo Colectiva Mercedes, expresó: "El sexismo no es ninguna broma, es la matriz de las desigualdades y violencias (...) Manifestamos nuestro enérgico repudio ante el posteo sexista misógino y machista publicado por el docente del ISFD Mercedes, Sebastián Barbará, profesor de Literatura de dicha institución, quien cree tener la facultad de denigrar indirectamente a quienes fueran sus alumnas mediante esta publicación".

Las explicaciones del docente

Sebastián Barbará decidió naturalizar sus expresiones y explicar su "chiste" a través de las redes sociales. Así, expresó que "si alguien se sintió ofendido" pide las disculpas del caso y que sus alumnos lo "conocen bastante más" de quienes lo juzgan "apresuradamente". Además, dio a entender que la polémica que generó se debe al "fanatismo".

"Esta vez, aclaré expresamente que era un chiste y copiado, ni siquiera mío, pero no fue suficiente. Lo compartí estrictamente con mi grupo de contactos para que personas que no me conocen, no sé, no me mal interpretaran, tampoco alcanzó -escribió-. Ya no sé qué le habrán agregado u ocultado a estas alturas, solo voy a decir que si alguien se sintió ofendido, le pido disculpas y espero entienda la diferencia entre la ficción de una humorada y la realidad, que dice en lo que llevo de trayectoria nunca tuve problemas con quiénes fueron y son mis alumnos, que me conocen bastante más que quienes me están juzgando apresuradamente. Un poco de sensatez y menos fanatismo. Fin del tema para mí".

Ahora, Barbará, quien finalmente borró todo el contenido de su cuenta de Facebook, deberá someterse a la investigación del ISFD junto con el Ministerio de Educación de la Provincia.

