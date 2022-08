Corrió la Media Maratón porteña y murió tras cruzar la meta, pero la salvaron: “Estuve 22 minutos muerta”

“Estoy bien, procesando todo. Viva y muy agradecida. Estuve 22 minutos muerta”. Con esas palabras, Manuela Bugueño Ipinza, una joven atleta chilena que sufrió muerte súbita tras cruzar la meta el domingo en la Media Maratón de Buenos Aires, resume ante LA NACION sus sensaciones.

La Asociación Ñandú, organizadora de la competencia que congregó a más de 20.000 corredores, había informado escuetamente ayer: “El domingo, la corredora chilena Manuela Bugueño, de 30 años, se desvaneció al cruzar la meta en un tiempo de 1h28m. Fue rápidamente atendida por el equipo médico de la organización y se le realizaron las tareas de reanimación”.

“En coordinación con el Centro de Monitoreo Urbano del gobierno porteño se agilizó el traslado de una ambulancia hacia el Hospital Fernández, donde se completó su atención, mientras se mantuvo en contacto directo a su familia”, sumaba la información oficial que quiso ampliar este medio sin éxito.

Manuela Bugueño

En diálogo con LA NACION desde el Hospital Alemán, donde permanece internada, Manuela contó en detalle lo que pasó el domingo a las 8.30 de la mañana tras cruzar la meta en el lugar 118 de las más de 5000 mujeres que participaron en la competencia.

“ Hace más de 10 años que corría y ya hace unos cinco que estoy corriendo distancia más larga. Ya había corrido media maratón y nunca me había pasado y ahora me pasó”, comenzó Manuela su relato y siguió contando cómo fue el cuadro de muerte súbita: “Crucé la meta, me desvanecí, me entendieron al tiro. Eso f ue lo que en verdad me salvó la vida , porque si no hubiera estado todo el equipo de emergencia, que estaban encargado de esto, yo no estaría contando esto. Esto es de verdad, porque fue todo muy rápido, un muy buen equipo, me hicieron muy buenas compresiones, muy buen trabajo. Fueron 22 minutos de masaje cardíaco y de desfibrilación. O sea, como que en el fondo estuve 22 minutos muerta y después me trasladaron muy rápido al hospital. Lo último que me acuerdo es que me desvanecí y luego me desperté en la sala de emergencias del hospital”.

Manuela, que tiene 30 años, es doctora en su país y sabe de lo que habla cuando remarca el rápido accionar de la atención médica, incluso con las complicaciones de su cuadro, donde el desfibrilador no fue la clave para revivirla: “Yo primero tuve una taquicardia ventricular, en la que se puede usar el DEA porque es desfibrilable. Pero luego tuve actividad eléctrica sin pulso. Eso no se puede desfibrilar, entonces me pasaron adrenalina y otra medicación. Con eso me sacaron del paro”.

Manuela Bugueño

“Soy muy afortunada porque había médico cardiólogo y todo un equipo. Gracias al buen manejo, me sacaron del paro. No cualquiera tiene esa suerte. Se portaron muy bien en el Hospital Fernández allá y también acá. De verdad, esto impactada y agradecida. Yo que soy del área de la salud, sé que no en todos lados es así y estoy realmente muy muy agradecida porque les debo más que la vida”, dijo emocionada la corredora.

Sobre su estado actual, contó: “El electroencefalograma no aparece ninguna lesión neurológica y, hasta el momento, el corazón está normal todos los estudios. En el Hospital Fernández fue increíble la atención, estoy muy agradecida. Hoy a la madrugada me trasladaron acá al Hospital Alemán donde voy a tener que estar dos o tres días, no saben bien exactamente, porque me tienen que conectar un aparato al corazón que controla a ver si aparece alguna otra señal porque, al parecer, es un problema eléctrico del corazón”.

Una carrera cardioprotegida desde 2018

Desde 2018 la Asociación Ñandú viene implementando un plan de cardioasistencia con desfibriladores externos automáticos en cada carrera. En esta oportunidad se hizo además en cumplimiento con la ley nacional de prevención integral de la muerte súbita 27.159 reglamentada en 15 de julio pasado.

El operativo estuvo compuesto, según detallaron, por:

1 Puesto Médico Avanzado con médicos clínicos, cardiólogos, enfermeros y técnicos.

11 Puestos de Primeros Auxilios

5 Hospitales en alerta

14 Ambulancias UTIM de la empresa emergencias

4 Motos con personal paramédico

12 Motos con DEAs

30 Patinadores voluntarios distribuidos en equipo portando 12 DEAs enlazados con una APP de Emergencias

15 Kinesiólogos

105 Socorristas

1 Centro de Coordinación de Emergencias (con 2 médicos coordinadores, 3 técnicos operativos, 1 operador de Emergencias y 1 director)

1 Número de emergencias para solicitar ayuda +54 9 11 2837-9286

Señalética con código QR para llamar a emergencias con solo escanearlo

“El dispositivo contó con un plan de cardioasistencia en cumplimiento con la Ley 27.150 dec. 402/2022 diseñado por Emerteam con el apoyo de EMERGENCIAS SALUD y KYNET que involucró a 27 Desfibriladores Externos Automáticos y 14 cardiodesfibriladores en Unidades de Terapia Intensiva Móvil, sumando en total 41 desfibriladores en circuito”, indicaron desde la organización.