Video: el gesto de dos atletas que conmovió en la Maratón de Boston y se volvió viral
Ajay Haridasse, atleta estadounidense, sufrió un calambre que no le permitió terminar la carrera; la ayuda de dos colegas que le permitieron alcanzar la meta
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La maratón de Boston, en los Estados Unidos, es una de las competencias más prestigiosas del running. A este evento concurren muchos deportistas de todo el mundo para ponerse a prueba durante 42 kilómetros. Como ocurre en cada edición de este evento, las historias de los corredores trascienden lo deportivo y se viralizan.
El caso de Ajay Haridasse, procedente de Massachusetts, recorrió el mundo por un problema físico: en la recta final de la maratón sufrió un severo calambre que atentó contra su desempeño, a punto tal que se desvaneció producto del dolor y fue socorrido por otros dos competidores para que pudiera llegar a la meta.
Asistido por Aaron Beggs y Robson Oliveira, Haridasse, quien realizaba su debut en este tipo de competencia, llegó hacia la meta gracias a la asistencia de sus dos colegas que lo llevaron en andas.
Una vez terminada la carrera, el protagonista del video que se hizo viral habló con el medio estadounidense Boston Herald y explicó: “Después de caerme por cuarta vez, me estaba preparando para gatear”.
En paralelo a esta historia, Haridasse contó que la ayuda del atleta brasileño Robson Olivera lo privó de romper una marca personal. Ese dato fue confirmado por el maratonista en su Instagram, donde explicó por qué tomó esa decisión que lo alejó de un hito deportivo.
“Tengo metas y me encanta correr y desafiarme a mí mismo, pero sobre todo tengo un Dios que toca mi corazón, para devolverle toda la bondad y gratitud que recibo de Él. Sé que el número es bueno, y sé lo mucho que me esfuerzo y lo difícil que es, quiero mejorar ese número, pero siempre que haya una oportunidad de devolver lo que es el mayor bien para la humanidad, lo haré”, remarcó Olivera sobre la decisión de postergar una marca personal.
Tras este acto de bondad, Haridasse confirmó que volverá a correr esta maratón y redoblará los esfuerzos para poder completarla por sus propios medios.
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