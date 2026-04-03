Running: este es el calendario de carreras de la Argentina en abril 2026

El running es un deporte muy popular en la Argentina, puesto que cada vez tiene más adeptos dispuestos a competir en esta disciplina. Es así que puede surgir cuáles son los maratones que hay en abril, para lo cual hay que consultar el calendario de carreras del mes.

Nuestro país se destaca por contar con un cronograma activo de maratones y carreras de running, especialmente este mes. Hay varios eventos confirmados en diferentes provincias que involucran maratones de 42K y distancias medias.

Entre el 8 y 12 de abril se lleva a cabo el Patagonia Run en San Martín de los Andes. Es el festival de Trail y Ultra Trail más grande de América con circuitos de 100 MI, 110K, 70K, 42K, 21K y 10K.

El 12 de abril se lleva a cabo el Adidas Supernova 10K. Su circuito es en Vicente López, principalmente sobre la costa del Río de la Plata. Está enfocado en corredores de todos los niveles, desde principiantes hasta experimentados. Las inscripciones siguen abiertas, pero tiene cupos limitados.

En tanto, el 19 de abril es la Fila Race, una carrera urbana en el barrio porteño de Palermo que cuenta recorridos de 10K y 21K. La inscripción está habilitada y admite corredores competitivos y recreativos.

Por su parte, el New Balance 42K de Mar del Plata se lleva a cabo el 19 de abril. Se trata de un circuito en el cual se corre junto al mar y se pueden apreciar paisajes espectaculares mientras se compite. Este incluye carreras de 42K, 21K y 10K. La inscripción para este evento sigue abierta de forma online.

Ese mismo fin de semana también se lleva a cabo A Pampa Traviesa en Santa Rosa. Se trata de su edición n° 41 y ofrece circuitos de 42K, 21K, 10K y 5K. Las inscripciones siguen abiertas hasta el 10 de abril.

El circuito de 42K de A Pampa Atraviesa 2026 Municipio de Santa Rosa

A continuación, este es el calendario de todas las carreras de la Argentina en abril 2026:

4 de abril: Acuatlón Pinamar Éxodo 2026 en Pinamar, provincia de Buenos Aires.

4 de abril: Salinas Race 2026 en Salinas Grandes, Córdoba.

5 de abril: Circuito Hoffman en Tandil, provincia de Buenos Aires.

8 - 12 de abril: Patagonia Run en San Martín de los Andes, Neuquén.

Una de las carreras que hay en abril 2026 en la Argentina es Patagonia Run Patagonia Run

11 de abril: Cross Atardecer Running 2026 en Zavalla, Santa Fe.

11 de abril. Cross Race Miramar de Ansenuza en Miramar de Ansenuza, Córdoba.

12 de abril: Adidas Supernova en Vicente López, provincia de Buenos Aires.

12 de abril: Circuito OWA - Puerto Alto Delta en Villa Paranacito, Entre Ríos.

12 de abril: Puerto Norte 2026 en Rosario, Santa Fe.

12 de abril: Carrera de la Ciudad 2026 en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

18 - 19 de abril: A Pampa Traviesa en Santa Rosa, La Pampa.

18 - 19 de abril: HÉROE RACE 2026 en La Falda, Córdoba.

19 de abril: New Balance 42K en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

19 de abril: Fila Race en Palermo, ciudad de Buenos Aires.

19 de abril: 14va. Maratón de la Defensoría del Pueblo en La Plata, provincia de Buenos Aires.

19 de abril: New Balance 42K en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

19 de abril: Maratón Instituto Olga Cossettini en Rosario, Santa Fe.

23 - 26 de abril: XK Race San Juan en San Juan Capital.

25 - 26 de abril: Arena Race 2026 en Necochea, provincia de Buenos Aires.

25 de abril: RuNERDS en Vicente López, provincia de Buenos Aires.

El Trail de XTrail Series - Huayco

26 de abril: XTrail Series - Huayco en Bialet Massé, Córdoba.

26 de abril: Maratana en Costanera Sur y Puerto Madero, ciudad de Buenos Aires.

26 de abril: Docta Corre en Córdoba Capital.

26 de abril: Bomberos Chivilcoy Corre 2026 en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires.

26 de abril: Carrera VAE 2026 en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

26 de abril: Tandilia Trail en Tandil, provincia de Buenos Aires.