El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad informó que, durante el fin de semana, Autopistas Urbanas (AUSA) implementará distintas afectaciones al tránsito en la autopista Lugones, entre Udaondo y Ombúes, por las obras que se realizan para construir un nuevo Paso Bajo Nivel en la calle La Pampa.

En tanto, la autopista Dellepiane estará cortada 24 horas para montar una nueva pasarela peatonal en el marco de las obras de renovación integral.

Las afectaciones al tránsito en Lugones

Los trabajos consistirán en ejecutar los pilotes de la estructura que permitirá montar el futuro anillo peatonal metálico que tendrá el Paso Bajo Nivel Pampa, que se está construyendo en el límite de Palermo y Belgrano. Estos trabajos requerirán el siguiente cronograma de cortes y restricciones:

El viernes 27, se ejecutará el cierre total de Lugones, desde Udaondo hasta Ombúes, desde las 23:30 hasta las 8 horas del sábado. Como alternativa, se podrá utilizar Av. Del Libertador y tomar Lugones – Illia en los accesos de Ombúes o Dorrego.

Las afectaciones al tránsito en Lugones

El sábado 28, entre las 8 y las 16 horas, la circulación estará parcialmente habilitada, porque se mantendrán 3 carriles derechos restringidos a la altura de Pampa y los 2 carriles izquierdos estarán habilitados a la circulación.

En tanto, de 16 a 23 horas, habrá 2 carriles derechos restringidos a la altura de Pampa y los 3 carriles estarán habilitados a la circulación. A las 23 se cerrará nuevamente Lugones, desde Udaondo hasta Ombúes, hasta las 5 del domingo. La alternativa será la misma que se utilizó el viernes.

El domingo 29 a las 5 se habilitará Lugones, pero se mantendrá con reducción de calzada hasta las 22. En ese plazo, permanecerán restringidos 3 carriles derechos a la altura de Pampa y se mantendrán 2 carriles izquierdos habilitados al tránsito.

A las 22 se cerrará nuevamente Lugones, desde Udaondo hasta Ombúes, hasta las 5 del lunes. Manteniéndose como alternativa Av. Del Libertador, con la posibilidad de tomar Lugones en los accesos de Ombúes o Dorrego.

El avance de las obras del Paso Bajo Nivel Pampa

Si bien el enlace de General Paz con Lugones se mantendrá habilitado, podría presentar demoras durante el fin de semana, especialmente durante los cortes a la altura de Udaondo. Por ese motivo, el gobierno porteño recomienda utilizar vías alternativas y prever mayores tiempos de viaje.

Durante los momentos de corte total, el puente Labruna tendrá cortada la nueva rama que conecta con Lugones, pero se mantendrán habilitadas el resto de las conexiones, que permiten acceder a Ciudad Universitaria, Udaondo y Cantilo.

Las afectaciones al tránsito en Dellepiane

Durante el fin de semana también cerrarán ambas manos de la autopista Dellepiane para avanzar con dos frentes de obra a lo largo de la autopista, en el marco de las obras de remodelación. El trabajo principal consistirá en montar una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle Fonrouge, en el barrio porteño de Lugano, y se demolerá la pasarela peatonal de Mozart, ya que fue reemplazada por una nueva.

Para realizar los trabajos, el cronograma de cortes será el siguiente.

Las afectaciones al tránsito en Dellepiane

Entre las 7 y las 20 hs del sábado, se cortará Dellepiane desde el enlace con la autopista 25 de Mayo hasta Piedra Buena. Como alternativa en sentido a la provincia, el tránsito que circule por 25 de Mayo será desviado hacia la autopista Perito Moreno - Av. General Paz - AU Riccheri.

En sentido contrario, el tránsito proveniente de Av. General Paz y Riccheri será desviado hacia la nueva colectora Sur de la Dellepiane y podrán reingresar a la autopista en Lacarra para continuar por 25 de Mayo sentido centro.

A partir de las 20 del sábado, el corte se reducirá: quedará cerrado el tramo de la Dellepiane comprendido entre Escalada y Larrazábal, hasta las 7 horas del domingo.

Los vehículos provenientes de AU 25 de Mayo podrán continuar por Dellepiane hasta la salida de Escalada, donde serán desviados por colectora Norte y podrán reingresar a la autopista en Larrazábal. Mano al centro, el tránsito podrá circular por Dellepiane hasta Larrazábal / avenida Argentina; allí será desviado por la colectora Sur y podrá reingresar a la autopista en Escalada.