Cortes y servicios limitados en los trenes por obras durante el fin de semana largo del 9 de julio: qué ramales se verán afectados

Quienes planeen viajar en tren en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el fin de semana largo por el 9 de Julio deberán prestar atención a una serie de modificaciones en los servicios de algunos ramales del AMBA. Trenes Argentinos informó que las líneas Mitre y Sarmiento tendrán interrupciones totales o servicios limitados entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio debido a obras de infraestructura que se ejecutarán aprovechando los cuatro días sin actividad habitual.

Las afectaciones, según explicaron a LA NACION, forman parte de los trabajos que se realizan en el marco de la Emergencia Ferroviaria y apuntan a la renovación de vías, mejoras en el sistema de señalamiento y otras intervenciones consideradas clave para la seguridad operacional.

Línea Mitre: el ramal Tigre no funcionará durante cuatro días

La principal afectación será en el ramal Tigre de la línea Mitre, que permanecerá completamente interrumpido entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio.

Además, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán con recorrido limitado entre Belgrano R y sus terminales bonaerenses.

Según informó Trenes Argentinos, durante esos días se llevará adelante la instalación del primer aparato de vía comprendido en la obra integral de renovación de infraestructura. La complejidad de las tareas requiere una ventana de trabajo más extensa que los habituales cortes nocturnos.

También se realizarán trabajos en el paso a nivel Belgrano, en San Isidro, y tareas de renovación de vías en los cuadros de las estaciones Vicente López y Núñez.

La empresa señaló que las obras buscan mejorar la seguridad y la confiabilidad del servicio en un ramal donde la infraestructura presenta un importante grado de deterioro.

De acuerdo con la información oficial, los rieles y durmientes tienen más de 40 años de antigüedad y existen sectores donde los trenes deben circular con velocidad reducida, lo que genera demoras y cancelaciones.

Hasta el momento ya fueron renovados 32 kilómetros de vías, intervenidos 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y seis puentes o alcantarillas.

Línea Sarmiento: no habrá servicio entre Once y Moreno

Por su parte, el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento también estará interrumpido desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio inclusive.

La suspensión se debe a trabajos de vías, señalamiento, obras en estaciones y la construcción de pasos bajo nivel.

En cambio, los servicios diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos funcionarán con sus cronogramas habituales.

Entre las tareas previstas figuran:

El reemplazo de un aparato de vía en Caballito.

Trabajos sobre el sistema de señales en Liniers.

La modernización de la cabina de señales de Castelar.

El reemplazo de cableado de señalización en Paso del Rey.

Obras en los andenes de Morón y Ramos Mejía.

Tareas vinculadas con los pasos bajo nivel de Caballito y Villa Luro.

Desde Trenes Argentinos indicaron que la circulación debe suspenderse para garantizar condiciones seguras durante la ejecución de los trabajos.

Cuándo volverán a funcionar normalmente

Tanto en la línea Mitre como en la Sarmiento los servicios retomarán sus cronogramas habituales una vez finalizadas las obras.

En el caso del Sarmiento, la empresa adelantó que la prestación volverá a la normalidad el lunes 13 de julio.

Qué trenes estarán afectados

Línea Mitre

Ramal Tigre: sin servicio entre el 9 y el 12 de julio.

Ramal José León Suárez: limitado entre Belgrano R y José León Suárez.

Ramal Bartolomé Mitre: limitado entre Belgrano R y Bartolomé Mitre.

Línea Sarmiento

Ramal Once-Moreno: sin servicio entre el 9 y el 12 de julio.

Ramal Moreno-Mercedes: funciona normalmente.

Ramal Merlo-Lobos: funciona normalmente.

Los pasajeros pueden consultar actualizaciones y posibles cambios en la aplicación de Trenes Argentinos o en los canales oficiales de la empresa, especialmente en caso de que las condiciones meteorológicas obliguen a modificar el cronograma de obras.