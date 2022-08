Covid-19: en qué momento exacto se deja de contagiar

WASHINGTON.- Tenés Covid. ¿Hasta cuándo tenés que aislarte? ¿Cuándo podés reanudar tus actividades fuera de casa sin temor a contagiar a los demás?

La respuesta es complicada y cabe una advertencia: los lineamientos al respecto de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) tienen matices y además son un poco confusos.

Esos lineamientos ahora están bajo revisión y podrían cambiar. Varios expertos en enfermedades infectocontagiosas consideran que antes de abandonar el aislamiento conviene hacerse un autotest de antígenos, que tarda apenas unos minutos en arrojar el resultado. Pero hasta el momento los lineamientos de los CDC lo consideran opcional y no lo recomiendan de manera explícita.

Pero todos los expertos coinciden en algo: cada persona y cada caso de Covid son únicos e irrepetibles. Así como no hay una regla que permita determinar si una persona se va a enfermar mucho o poco, tampoco hay modo de saber durante cuánto tiempo puede contagiarle la enfermedad a los demás. Los CDC brindan un marco general, pero para evaluar los riesgos de cada caso en particular, los pacientes debe tomar en cuenta sus prioridades y circunstancias individuales.

¿Cuánto tiempo debo aislarme si tengo Covid?

El coronavirus tiene un rasgo traicionero: es contagioso, incluso antes de que el enfermo tenga síntomas. En líneas generales, el pico de expulsión de virus empieza uno o dos días antes de los síntomas y dura entre dos y tres días más a partir de entonces.

Aunque después del día 5 es menos probable que la persona infectada transmita el virus, igual puede pasar. Las investigaciones de cultivos en laboratorio muestran que los infectados siguen expulsando virus durante un promedio de ocho días desde que dieron positivo.

Según los investigadores, es sumamente improbable que una persona pueda contagiar a otra a partir del día 10 posterior al diagnóstico, aunque siga dando positivo en los testeos.

Según los CDC, un enfermo de Covid debe estar aislado al menos cinco días. El día 6 puede dar por terminado el aislamiento, siempre y cuando hayan mejorado los síntomas y no haya fiebre.

Uno de los lineamientos que puede generar confusión es el referido al día1: según los CDC, el día de aislamiento es la jornada posterior de empezar con síntomas o dar positivo. Por lo tanto, si el dolor de garganta empezó el lunes, ese no es el día 1, sino que se empieza a contar desde el martes.

Después de cursar la enfermedad y aunque el test de antígenos dé negativo, conviene usar barbijo hasta el día 10 cuando estamos con gente, tanto en lugares públicos como en casa. Y no viajar.

Si decidimos hacernos un autotest rápido en casa tras varios días de habernos contagiado, lo mejor es hacerlo a partir del día 5, aconsejan los CDC. Y si después de cinco días de aislamiento el test de antígenos sigue dando positivo, hay que aislarse hasta el día 10, a partir del cual las posibilidades de transmitir la enfermedad son casi nulas.

¿Antes de salir de aislamiento no debería dar negativo en un test rápido de antígenos?

Sobre este punto, los lineamientos no son claros. En ningún momento recomiendan explícitamente que hay que dar negativo antes de salir de aislamiento.

Pero muchos expertos creen que antes conviene hacerse un autotest de esos que se compran y se hacen en casa.

“Como son muchas las personas que el día 5 siguen dando positivo, creo que deberíamos agregar la recomendación de hacerse un autotest antes de salir de aislamiento”, dice Tom Inglesby, director del Centro de Seguridad Sanitaria de la Universidad Johns Hopkins y asesor sobre testeos del gobierno de Estados Unidos.

“Un testeo de antígenos negativo es una garantía bastante sólida de que no vamos a contagiarle la infección a nadie”, dice Amy Barczak, experta en infectocontagiosas del Hospital General de Massachusetts, que está investigando durante cuánto tiempo los infectados siguen expulsando virus. En un reciente estudio publicado en el New England Journal of Medicine, Barczak y sus colegas descubrieron que durante un promedio de ocho días, los infectados con la variante ómicron siguen expulsando virus que pueden ser cultivados en laboratorio.

Si el autotest de antígenos da negativo, ¿lo tengo que repetir?

Barczak dice que la personas que a partir del día cinco dan negativo en el autotest de antígenos “muy difícilmente puedan contagiar a otros”.

Pero las personas que por algún motivo deban tener especial cuidado en no contagiar a nadie –por ejemplo, si viven con una persona inmunodeprimida–, harían bien en repetir el test al menos una vez.

Michael Mina, inmunólogo de la Universidad de Harvard y experto en test rápidos de antígenos, dice que dos autotests negativos dejando pasar 24 horas son una garantía extra, como una puerta con dos cerraduras.

¿Cuándo conviene un testeo PCR y cuándo un autotest rápido hecho en casa?

El PCR es un análisis molecular que busca la presencia de material genético del virus. Esa prueba puede detectar hasta cantidades ínfimas del virus, incluso antes de que el cuerpo tenga suficiente carga viral como para contagiar a otros. Los PCR son más útiles antes, para confirmar si alguien se infectó con Covid, pero no sirven para determinar si somos contagiosos, dice el doctor Albert Ko, epidemiólogo y especialista en infectocontagiosas de la Universidad de Yale.

Ante la presencia de síntomas, los CDC recomiendan testearse de inmediato. Un PCR negativo de una persona con síntomas significa que muy probablemente no tenga Covid, sino alguna otra enfermedad.

Si alguien estuvo en contacto estrecho con un infectado y da negativo en un autotest rápido, tal vez quiera estar más seguro de no haberse contagiado, y en ese caso puede hacerse un test de PCR, señala Ko. En general, los PCR son pruebas de laboratorio y los resultados tardan un par de días.

Hacerse un PCR después de haber estado enfermo no tiene mucho sentido, “porque a una persona sana promedio, el test de PCR le va a seguir dando positivo mucho tiempo después de haber terminado de cursar la enfermedad”, dice Barczak.

O sea que los autotests de antígenos son más prácticos que el PCR para determinar rápidamente si alguien sigue siendo contagioso o ya no. Cuando hay síntomas el cuerpo expulsa más cantidad de virus, y en esos casos es más confiable el autotest de antígenos. Pero incluso los asintomáticos pueden dar positivo en un test de antígenos, y ser contagiosos para los demás. La mayoría de los autotests consisten en un simple hisopado nasal que arroja el resultado entre 10 y 20 minutos después.

Como los autotests de antígenos son rápidos y son básicamente una prueba de “contagiosidad”, los expertos recomiendan hacérselo –aunque nos sintamos bien y no tengamos síntomas– antes de asistir a eventos con mucha gente, sobre todo si vamos a estar entre personas de grupos vulnerables al Covid, como los inmunodeprimidos y otros con comorbilidades.

(Traducción de Jaime Arrambide)