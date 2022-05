Covid: casi el 90% de los contagios en la Ciudad son de la subvariante BA.2 de ómicron

En el contexto del aumento de casos de Covid-19, un informe arrojó que casi el 90% de las pruebas de personas infectadas en la ciudad de Buenos Aires hacia fines de abril corresponden a la subvariante BA.2 de ómicron.

La suba de contagios en esta jurisdicción se explica, según los expertos, a partir de la caída de la inmunidad -natural y adquirida por las vacunas- y al relajamiento de los cuidados preventivos.

”El linaje BA.2 de ómicron es predominante en la Ciudad desde la primera quincena de abril, donde desplazó al linaje BA.1, asociado a la última ola de Covid-19 en nuestro país que ocurrió en enero. En las últimas semanas analizadas (fines de abril), el linaje BA.2 fue detectado en el 87% de los casos”, se detalló en el informe del Proyecto Argentino de Secuenciación Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS).

”En este momento BA.2 es dominante en la Ciudad, habrá que ver cuando tengamos el informe completo qué pasa en el resto del país; sin embargo, no necesariamente esta es la única causa de este aumento de casos porque, más allá de que es una versión del virus más transmisible, hay un factor que para mí es muy importante que es la caída de la inmunidad”, dijo, en diálogo con Télam, el virólogo Humberto Debat.

La variante ómicron tiene una mutación llamada BA.2 que es un 30% más contagiosa que la original Getty Images

Así, Debat, quien integra el proyecto PAIS, explicó que “esta inmunidad menguante se debe a que el pico de la ola por la ómicron BA.1 pasó hace cuatro meses y, al mismo tiempo, eso coincidió con el mayor número de aplicaciones de dosis de refuerzo y para completar los esquemas de las vacunas”.

Rodrigo Quiroga, bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Conicet, sostuvo que “no hay duda que el actual aumento de casos está impulsado por la subvariante BA.2, lo que no quiere decir que no haya otros factores como el comportamiento, los cuidados o la estacionalidad”.

Quiroga, además, recordó que diferentes investigaciones demuestran que la estacionalidad se vincula con los comportamientos relacionados con las bajas temperaturas que con el frío en sí. “Porque las personas nos encontramos en lugares cerrados y ventilamos menos”, comentó. Y agregó: ”También puede haber una caída en la protección de las dosis de refuerzo que la mayoría nos dimos en enero y febrero”.

En la última semana, la ciudad de Buenos Aires registró un promedio de 174 casos cada 100.000 habitantes. Ordenado por fecha de diagnóstico, y no de carga, implica un crecimiento del 77% respecto de la semana anterior, según analizó el contador Martín Barrionuevo en base a los datos oficiales publicados el lunes pasado.

Qué dijo el ministro Fernán Quirós

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós ENRIQUE GARCIA MEDINA

En ese sentido, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se refirió esta mañana al aumento de 54% de los casos de Covid en el país en los últimos siete días y si eso debe preocupar. El funcionario habló de una nueva ola de coronavirus, pero la diferenció de las anteriores y destacó la importancia del grado de vacunación y de reforzar la prevención a través del uso del barbijo en lugares cerrados.

“Venimos comunicando que venimos de una pandemia que tiene tres olas, en la primera aparecen los casos; en la segunda, las internaciones en terapia intensiva; y en la tercera, las muertes. Creo que ahora queda una pandemia de una sola ola, pero no se va a tratar del esquema que veníamos acostumbrados”, dijo en horas e la mañana en diálogo con Radio Rivadavia.

Al respecto, explicó: “Las enfermedades van a ser leves por la vacunación, particularmente por el grado de vacunación en la Ciudad que es altísimo, y por la inmunidad híbrida que es la combinación de estar bien vacunado y haber tenido la enfermedad en algún momento, lo que da una prevención para la enfermedad grave en un grado alto, pero no para la leve”.