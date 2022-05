Fernán Quirós habló de la nueva ola de Covid, dio su mirada sobre el lenguaje inclusivo y respondió si será candidato en 2023

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, habló hoy sobre diferentes temas de actualidad, como el aumento de 54% de los casos de Covid en el país en los últimos siete días y si eso debe preocupar; o la decisión de la cartera sanitaria nacional de utilizar el lenguaje inclusivo para sus comunicaciones. Asimismo se explayó sobre si se ve como posible candidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en 2023, algo que desean algunas figuras de su espacio político.

En cuanto al aumento de casos, Quirós se refirió a una nueva ola de coronavirus, pero la diferenció de las anteriores y destacó la importancia del grado de vacunación y de reforzar la prevención a través del uso del barbijo en lugares cerrados.

“Venimos comunicando que venimos de una pandemia que tiene tres olas, en la primera aparecen los casos; en la segunda, las internaciones en terapia intensiva; y en la tercera, las muertes. Creo que ahora queda una pandemia de una sola ola, pero no se va a tratar del esquema que veníamos acostumbrados”, dijo en horas e la mañana en diálogo con Radio Rivadavia.

Al respecto, explicó: “Las enfermedades van a ser leves por la vacunación, particularmente por el grado de vacunación en la Ciudad que es altísimo, y por la inmunidad híbrida que es la combinación de estar bien vacunado y haber tenido la enfermedad en algún momento, lo que da una prevención para la enfermedad grave en un grado alto, pero no para la leve”.

Tras ello el ministro afirmó que habrá un “aumentos de casos”, pero que se espera “que no sean importantes”. Así, destacó: “Por eso en la Ciudad aún es obligatorio el uso del barbijo en los interiores, que es donde ocurren los contagios”.

También dijo que se espera un nuevo tipo de vacunas que se orienten más a evitar los contagios, ya que las actuales “evitan la enfermedad grave y la muerte”.

Sobre esta nueva ola, Quirós indicó que podría ser la última. “Este año vamos a salir de esta zona de transición y el Covid será un virus más, porque la primera generación de vacunas ha perdido la eficacia para evitar la enfermedad leve; es decir, no se evita el contagio. Necesitamos una nueva generación de vacunas para salir de este modelo de olas y necesitamos que la mayoría de la población global se vacune”, añadió.

“Para el otoño del hemisferio norte quizás tengamos una nueva generación de vacunas que se orienten más a las variantes nuevas que circulan o a la aplicación y protección de inmunidad nasal. Las vacunas ahora van por la sangre, que a veces se instala en algunos órganos vitales como el pulmón. Esas vacunas disparan mucho la inmunidad del pulmón. Las vacunas por nariz dan una inmunidad diferente, dispararían la inmunidad de la mucosa, que sería reforzar la inmunidad en la puerta de entrada de la enfermedad”, adelantó al ser consultado por la nueva vacuna en estudio del laboratorio CanSino.

Sobre el lenguaje inclusivo y su posible candidatura

Ayer el Ministerio de Salud de la Nación publicó en el Boletín Oficial la Resolución 952/2022, que establece promover y poner en práctica “el uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva en las producciones, documentos, registros y actos administrativos”. La medida se utilizará en todos los ámbitos de la cartera y demás organismos dependientes.

Consultado sobre si creía importante aplicar el lenguaje inclusivo en las comunicaciones, Quirós dijo: “No me parece que esa sea la vía de incluir la diversidad, entiendo que lo toman como una simbología de lo que quieren representar, pero no creo que sea necesario. Debemos ser inclusivos y, si algunas personas quieren hacerlo a través de la gramática, está bien, pero no creo que sea el camino esencial. Creo que el camino es que seamos inclusivos entre todos”.

Además, destacó que de la gestión aprendió que “lo más importante es que en el espacio público tenemos todos un pedacito de la verdad, porque es el espacio de todos y no se puede imponer una mirada. Se trata de encontrar los denominadores comunes, que no será la mirada de todos, pero tendrá algún toque de algunas de las miradas. Hay que empatizar con el conjunto, no importa quién te vota o quién habla mal de vos”.

En otro momento de la entrevista Quirós aseguró que el gran problema o tema del país es creer que hay una sola verdad y destacó “la necesidad de construir una vincularidad social que permita encontrar denominadores comunes de largo plazo a todos los problemas que arrastramos de larga data”.

“Los problemas que arrastramos desde lo económico, lo sanitario, lo educativo y lo social tienen que ver con cierta dificultad de entender que la mirada del otro es parte de la mirada que uno tiene que encontrar”, explicó.

Asimismo Quirós advirtió: “Mientras sigamos así seremos sectores de la sociedad que no logran influirse mutuamente ni aprender de miradas diferentes. Si seguimos así, vamos a ir del estatismo pleno a las privatizaciones plenas y así vamos de lado a lado y casi siempre estamos en el mismo lugar. El gran problema de la Argentina es comprender que no hay una sola verdad y cuando estás en el espacio público, la verdad es una construcción que se tiene que hacer con la mayoría”.

Por último, el ministro del gabinete de Horario Rodríguez Larreta fue consultado sobre si se ve cómo jefe de Gobierno porteño en 2023, algo que resuena como un deseo entre diferentes figuras de Juntos por el Cambio.

“No lo enfoco de esa manera. Yo vine al espacio público a dar lo que tenía y acá encuentro los canales para dar. Esa es mi mirada hoy, no sé cómo va a seguir. Lo que estoy convencido es que voy a hacer todo lo que pueda hacer desde mis talentos y limitaciones, que son muchas, y hablándole lo más claro y honestamente posible a la comunidad”, dijo.

Por otra parte, indicó que el hartazgo que se ve en la sociedad “es responsabilidad de los funcionarios y de los comunicadores” y que para él “es una de las etapas del duelo que está haciendo la sociedad porque está cansada de ir apilando problemas sin resolver”.

“El debate es entonces qué tenemos que hacer. Creo que los funcionarios y los comunicadores somos los responsables, pero todos los ciudadanos tenemos que aportar algo en ese debate y entender qué nos pasó en los últimos 40 años y no creer que como aquello no funcionó ahora va a funcionar esto”, cerró.