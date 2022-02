Covid: Qué tipo de barbijo se recomienda para los más chicos y en qué ocasiones

Ayer, el Gobierno informó 42.437 nuevos contagios de Covid. Aunque la cantidad de casos diarios reportados parece indicar que la tercera ola comienza a descender, los expertos sostienen que la pandemia aún no ha terminado. En este contexto, y a semanas del inicio del ciclo lectivo, muchos se preguntan qué barbijos se recomienda que usen los niños de más temprana edad.

“En los menores de 3 años no está recomendado el uso del barbijo. Podría ser riesgoso, por ejemplo, no ver si el chico traga algún objeto y que luego eso le cause algún problema. Son precauciones que van más allá de lo infectológico y tienen que ver con la edad de los chiquitos: tener la boca cubierta en esas situaciones puede ser algo riesgoso”, explicó a LA NACION Gabriela Tapponnier, médica infectóloga pediatra y secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Según la médica, es muy importante mantener ventilación cruzada, tratar de respetar la mayor distancia posible y la vacunación de todos los mayores de 3 años (como padres y maestros). Además, dijo que también hay que limpiar de forma periódica los juguetes que los niños tienen a su disposición: “Desde la parte pediátrica, fomentamos la presencialidad y la socialización. Es muy importante después de estos dos años donde los chicos vivieron de una manera no habitual. Todos estos cuidados van a ser fundamentales porque la vacunación en el individuo y el uso de barbijos, dos de las medidas más importantes, no se dan en los menores de 3 años”.

Chicos más grandes

En cuanto a los mayores de 3 y menores de 5 años , explicó que a esa edad comienzan a entender por qué se lo tienen que dejar y por qué no lo pueden compartir con otros chicos. “En estos casos, si se mantiene la ventilación y la mayor distancia posible, se podría dar un barbijo de tela para que estén más cómodos”.

Y en relación a los mayores de 5 años , sostuvo que “para el inicio de clases, se está hablando de utilizar un barbijo de triple capa, que con esta variante de tan alta contagiosidad, sería lo más recomendable”.

Se recomienda respetar la mayor distancia posible y utilizar un barbijo quirúrgico por debajo del de tela para mayor protección Ricardo Pristupluk

Elena Obieta, infectóloga y Jefa del Servicio de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Municipalidad de San Isidro, aseguró que “lo más importante es que se siga respetando la distancia física” y recomendó “utilizar un barbijo quirúrgico que se adapte bien a la cara del niño y por encima otro barbijo de tela”. Para lograr que el barbijo quirúrgico se adapte de forma correcta, recomendó achicarlo doblando una de sus capas.

La semana pasada, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dijo que hay que “cambiar el tapabocas de tela por uno de calidad” e insistió en el uso de barbijo desde primer grado en las escuelas. Y aseguró: “Vamos a ir a vacunar a los chicos a las escuelas. Vamos a hacer un esfuerzo muy grande a partir de marzo”.

Justamente, el ritmo de la vacunación contra Covid-19 en los más chicos se frenó en los últimos dos meses. Desde diciembre, las aplicaciones en los menores de 3 a 11 años avanzan más lento y hay alrededor de 1,5 millones de chicos que todavía no completaron el esquema inicial a semanas de que arranquen las clases. En este sentido, Ricardo Teijeiro, infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), insistió en que “lo más importante es que los mayores de 3 años estén vacunados, porque es lo que mayor protección puede brindar”.