Covid: quiénes pueden aplicarse la quinta dosis, qué vacuna están dando y cuál es la preocupación de los expertos

En las últimas semanas hubo un repunte en el número de contagios de coronavirus que, si bien aún no preocupa a los especialistas, sí anuncia una temporada de verano en donde el Covid-19 seguirá siendo un posible inconveniente. A principios de este mes, las autoridades sanitarias de la Argentina acordaron en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) aplicar un tercer refuerzo de la vacuna contra el coronavirus para toda la población que haya recibido su segundo refuerzo –o cuarta dosis, si las dos primeras eran de Sinopharm– hace 120 días o más.

Sin embargo, si bien el Cofesa indicó la aplicación de la que, para algunos, será la quinta vacuna, solo el 18% de la población se aplicó la cuarta y alrededor del 50% la tercera, según cifras oficiales. Los expertos consultados por LA NACION dicen que las autoridades deberían reforzar la comunicación respecto de la importancia de la vacunación para evitar que sigan aumentando los casos y, por consiguiente, las internaciones. Además, sostienen que, si bien para los jóvenes sin enfermedades prevalentes el virus no suele ser letal, aún no se conocen las secuelas que pueda generar a largo plazo.

¿Quién puede darse la quinta dosis entonces? Todos los que hayan transitado 120 días o más desde su segundo refuerzo –o cuarta dosis si las dos primeras no eran de Sinopharm–, podrán asistir a un vacunatorio para aplicarse el tercer refuerzo. Si bien se le da prioridad a los mayores de 50 años y a personas con factores de riesgo, no hay una demanda tal de vacunas que impida que todo aquel que quiera inocularse pueda hacerlo. Tanto en la Provincia como en la Ciudad, la vacunación se está llevando adelante sin necesidad de reservar un turno.

Y, ¿qué vacunas se están aplicando? En la ciudad de Buenos Aires, si bien hay un remanente de vacunas de Pfizer, aplican sobre todo Moderna, lo mismo que sucede en la Provincia de Buenos Aires.

Los expertos le piden a las autoridades sanitarias que refuercen la comunicación respecto de la importancia de aplicarse la vacuna contra el coronavirus Inés Gighlione / Prensa GCBA

Eduardo López, jefe del departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, quien además fue asesor presidencial durante la pandemia, lamenta que el interés por vacunarse haya mermado y cree que es de vital importancia que la población retome la vocación por tener al día los refuerzos necesarios para no transitar un cuadro moderado o grave.

“Las cifras de vacunación no son buenas. Hay 20.000.000 de personas que no tiene la tercera dosis, y en muchos casos las primeras dos aplicaciones fueron de la vacuna Sinopharm, por lo que es esperable que esas personas hoy no estén adecuadamente protegidas. Dar la quinta dosis [tercer refuerzo] está bien, sobre todo para los mayores de 50 años que fueron inoculados con Sinopharm, pero hay que reforzar la necesidad de aplicarse el primer y segundo refuerzo. Recordemos que con las variantes que están circulando, con un solo refuerzo obtendremos una eficacia del 80% contra cuadros graves”, describe López.

Área metropolitana

La semana pasada las autoridades sanitarias informaron que se detectaron 3323 nuevos contagios, lo que representa un aumento del 50,4% respecto de lo informado una semana atrás. Este incremento se registra en el área metropolitana de Buenos Aires, en donde se concentraron buena parte de los 2844 positivos de la Ciudad y la Provincia. Sin embargo, el país está lejos de aquellos récords del año pasado, en donde hubo 150.000 infecciones en 24 horas.

Por parte del ministerio de Salud de la Provincia, indicaron a este medio que las infecciones de coronavirus se encuentran en aumento por tercera semana consecutiva. En la última semana se registraron 1205 casos, lo que equivale a un promedio diario semanal de 172 casos. Esto representa un aumento del 105% con respecto a la semana pasada en la que hubo 588 casos (promedio diario 84 casos). Sin embargo, el número de internados continúa en descenso en todas las edades.

Mientras que desde el ministerio a cargo de Fernán Quirós, señalaron que, del 21 al 27 de este mes, aumentó un 90% la demanda en los consultorios de febriles (exUFU, que este año se integraron a los hospitales), con respecto de la semana previa. Se está detectando, en orden, influenza B, A y Covid. Los positivos para SARS-CoV-2 subieron un 95% entre las dos últimas semanas. En los vacunatorios, según agregaron, están reforzando la capacidad frente, también, a una mayor demanda. Hace dos semanas, concurrieron 13.084 personas, comparado con 7076 los siete días previos, de acuerdo con los datos que viene difundiendo la Ciudad.

Jorge Aliaga, exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, explica que no es preciso comparar la situación actual con la del año pasado, sobre todo porque el Cofesa determinó hace meses que solo se debe testear a los mayores de 50 años, salvo que sean personas con factores de riesgo.

“Lo que sí podemos saber es que hace un mes había cierta cantidad de casos y ahora se triplicaron o se multiplicaron por siete, como en el caso de la Ciudad. Como en esta época aumenta el nivel de encuentros, y a esto también se le suma el Mundial, es posible que lleguemos a las Fiestas con un número alto de casos”, sostiene Aliaga.

El especialista también remarca la importancia de ir a los vacunatorios. Señala que ahora lo que se ven son postas de vacunación repletas de vacunas, pero con pocas personas para ser inoculadas. “Por otro lado, si bien la gente ya está relajada, tratemos de mantener un mínimo de cuidado y, al menos, ventilemos los ambientes si nos vamos a juntar en un espacio cerrado”, concluye Aliaga.

¿Dónde vacunarse?

En la provincia de Buenos Aires, los centros de vacunación, junto con los horarios, se pueden encontrar en el siguiente enlace: https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/vacunatorios-de-la-campana-covid-19

Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, al menos por esta semana, las postas habilitadas son:

Club San Lorenzo (Avenida La Plata 1782)

Centro Islámico (Avenida Intendente Bullrich 55)

Colegio de Abogados (Avenida Corrientes 1441)

Detectar Devoto (Francisco Beiró 4629)

El ministerio de Salud de la Ciudad (Avenida Amancio Alcorta 2100)

Excepto esta última sede, que funciona solo hasta el mediodía, el resto de los vacunatorios están abiertos de 8 a 16.45. Y los únicos que abren los fines de semana son el Centro Islámico y la sede del club San Lorenzo.