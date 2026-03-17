Crean el primer centro de rescate de tortugas en el país: por qué es importante (y no solo para ellas)

¿Quiénes no tuvimos alguna vez una tortuga? No ensuciaban, eran silenciosas, comían y andaban despacito, no exigían nada, y solucionaban la vida a nuestros padres cuando los hijos rogábamos una “mascota”. Algunas desaparecían, se perdían, los perros las lastimaban… He visto con mis propios ojos utilizar un taladro para agujerear su caparazón para atarle un piolín y que pudieran caminar sin escapar. Porque, sí, también las tortugas querían escapar del cautiverio.

Son animales silvestres, creadas para vivir en un cierto tipo de suelo, clima, flora, un determinado ambiente. En abril de 1963, María Elena Walsh, nuestra poeta y dramaturga, creó a la tortuga más famosa, Manuelita, inspirada en una tortuga llamada Lila, que era de Susana Rinaldi. La letra de Manuelita fue escrita por primera vez en un libro llamado El reino del revés y la dibujó el ilustrador Pedro Vilar.

Tortuga terrestre argentina con evidencia de mordidas de perros por cautiverio inapropiado Gentileza Andrés López

El éxito del personaje de Manuelita marcó las infancias de generaciones y generaciones. Y aunque la intención de María Elena Walsh no haya sido la de que todos los niños quisieran una Manuelita, lo cierto es que probablemente su maravillosa canción haya influenciado muchísimo en la captura de millones de tortugas. “Las tortugas no deberían ser mascotas. Son animales silvestres que se encuentran en peligro de extinción, siendo una de las especies más traficadas de la Argentina”, dice Tomás Sciolla, director de Proyectos en la Argentina para la Fundación Franz Weber (FFW).

“La tortuga terrestre argentina Chelonoidis chilensis es una especie nativa y muy característica de nuestro país y expresa una crisis de conservación sin precedentes. Es una de las especies más traficadas del país. Cada año incontables tortugas son arrancadas de su hábitat natural; su destino: ser mascotas. Y hoy sencillamente están en vías de extinción”, aclara Sciolla.

El tráfico, una de las principales amenazas hacia las tortugas

La buena noticia es que, frente al panorama crítico, la FFW impulsa en Córdoba un centro de rescate y conservación especializado en la tortuga terrestre. La organización internacional fue fundada hace más de 50 años y, a través de proyectos de conservación, rescate y rehabilitación de fauna, trabaja activamente contra el tráfico ilegal de animales, la degradación de ecosistemas y el maltrato animal. Ahora, encara esta iniciativa en la Argentina con un equipo de veterinarios, biólogos, técnicos y especialistas en ambiente, bienestar animal y conservación, dirigidos por Sciolla, que es licenciado en Ambiente con especialización en conservación de biodiversidad.

“El centro se llamará San Acan. Es un nombre que le dimos en conjunto con Pablo Reyna, un referente de la comunidad Camiare, que es parte de los pobladores originarios de aquí. Siempre tenemos relaciones con ellos y Pablo es un historiador. ‘San’ significa agua o río y ‘Acan’, líder, autoridad, guardián. Entre los dos se formaba esta idea de protector del agua, del río, y nosotros estamos justo en la unión de dos ríos muy importantes: el San Gregorio y el río Pintos, que al unirse dan origen al río Quilpo. En la reserva natural Orco Quebracho hay una belleza prístina, difícil de encontrar hoy en día”, detalla Sciolla. Dentro de la reserva, se desarrollará la iniciativa apenas termine el circuito de permisos oficiales.

Logo del santuario San Acan, en Córdoba

“Inicialmente vamos a trabajar solamente con la provincia de Córdoba, porque vamos a trabajar con los individuos que tienen más chances de poder reinsertarse. Probablemente vamos a ir ampliando todo con nuestra infraestructura. Nosotros tenemos 700 hectáreas e iremos agrandando a medida que vaya creciendo, porque muchas de ellas no podrán rehabilitarse. Por ejemplo, alguna que le falte una pata, que no podrá habituarse a la silvestría; otra que viene de años de mascotismo y no se acostumbra a la silvestría, y así con cada caso”, agrega.

A esas tortugas se les darán las condiciones naturales de la especie; eso es lo que se hará además de poder rehabilitar. El proceso de rehabilitación es justamente buscar que las tortugas expresen la mayor cantidad de comportamientos que les son propios en la naturaleza: excavar, buscar su alimento, comer alimentos que sean de flora nativa, tener los comportamientos de asolearse en los momentos en que lo pueden hacer.

Tortuga terrestre argentina con evidencia de malnutrición por cautiverio inapropiado Andrés López

“Nosotros les vamos a dar una zona lo más natural posible, que es muy fácil para nosotros porque estamos en la zona natural de la especie; siempre lo fue. Tiene todas las condiciones propias de la especie: la temperatura, la cantidad de precipitaciones, el tipo de flora, el tipo de terreno…”, enumera el especialista. Al exponerlas a eso, se irá viendo el comportamiento que desarrolla cada una y, de acuerdo a eso, trabajar con ellas para una posible reinserción.

“Los estudios sanitarios son muy importantes porque, cuando se trabaja con animales que se van a reintroducir en la naturaleza, hay que tener mucho cuidado. Las que puedan ser reintroducidas en la naturaleza, allí se liberarán, y las que no, se van a quedar en el predio. Además, van a estar separados machos y hembras, las que queden no se reproducirán”, añade.

“Este proyecto –concluye Tomás Sciolla– constituye una de las respuestas más ambiciosas del país para enfrentar tanto el tráfico ilegal de fauna como la pérdida de biodiversidad”.

Las tortugas son importantes jardineras naturales; cumplen funciones ecológicas fundamentales. Son grandes herbívoras de ambientes secos y también participan en la dispersión de semillas, ayudando a sostener la estructura y regeneración de los ecosistemas donde viven.

Su desaparición no solo implicaría la pérdida de una especie emblemática, sino también cambios tremendamente negativos y profundos en la dinámica y funcionamiento del ambiente.