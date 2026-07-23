Crearon una solución simple para una de las cirugías del ojo más riesgosas

Un equipo de oftalmólogos argentinos volvió a destacarse en uno de los escenarios más importantes de la especialidad a nivel mundial. Durante el congreso anual de la American Society of Retina Specialists (ASRS), realizado en Montreal, Canadá, el trabajo presentado por el Charles Centro Oftalmológico obtuvo el Rhett Buckler Award, la distinción que dentro del ambiente se conoce informalmente como el “Oscar de la retina”.

El proyecto premiado combina dos desarrollos propios del centro de salud: una técnica quirúrgica para tratar la proliferación vitreorretiniana, una de las complicaciones más severas tras un desprendimiento de retina, y el GentleJect®, un dispositivo que permite aplicar de forma más segura los colorantes usados durante la cirugía para identificar y remover membranas extremadamente finas dentro del ojo.

Todo empezó, según cuenta Martín Charles, codirector y líder del equipo de retina del Charles Centro Oftalmológico, a partir de un problema que se repite en el quirófano. En cirugías como las de membrana epirretiniana o agujero macular, dos de las intervenciones más comunes en retina, los médicos necesitan usar colorantes para poder ver membranas muy finas dentro del ojo y así removerlas. Tradicionalmente, ese colorante se aplica con una jeringa común, algo que, explica Charles, no está exento de riesgos.

Martín Charles, luego de la premiación Gentileza: Centro Charles Oftalmológico

“El problema es que, al presionar el émbolo, la jeringa puede liberar el líquido de golpe en lugar de hacerlo de forma suave. A eso lo llamamos jet effect”, describe el especialista. Ese pequeño chorro brusco, señala, puede dañar la retina o hacer que el colorante se filtre por debajo de ella, con “la posibilidad de ocasionar un daño irreversible”.

Lo llamativo, agrega Charles, es que este riesgo aparece justamente en cirugías que suelen tener muy buen pronóstico visual. “Una complicación de este tipo puede transformar una cirugía con muy buen pronóstico en una lesión permanente”, sentencia.

Una “inyección gentil”

Para reducir ese riesgo, Charles diseñó el GentleJect, un dispositivo que reemplaza la jeringa convencional por un sistema con un reservorio flexible de silicona, una válvula unidireccional y una conexión tipo luer lock, que amortigua la salida del colorante y permite administrarlo de forma progresiva y controlada.

El desarrollo fue llevado a producción junto con la empresa estadounidense MedOne Surgical, con sede en Sarasota, Florida, que hoy lo fabrica y comercializa en distintos países. Charles remarca que decidió no percibir regalías ni tener interés económico en su comercialización, con la idea de que se mantuviera como “un dispositivo sencillo, accesible y de bajo costo” para beneficiar a la mayor cantidad posible de pacientes.

El dispositivo ya se utiliza en centros de referencia de Estados Unidos y Europa, como el Wills Eye Hospital Archivo

Con el tiempo, ese mismo principio encontró una aplicación todavía más exigente. La proliferación vitreorretiniana (PVR) es, según describe el especialista argentino, una de las complicaciones más complejas que pueden presentarse tras un desprendimiento de retina. Se trata de una cicatrización anormal que genera membranas sobre la superficie retiniana y provoca su contracción, lo que puede requerir varias cirugías sin garantía de buenos resultados anatómicos ni visuales.

Años atrás, junto al oftalmólogo Aníbal Francone, Charles había desarrollado una técnica para remover con mayor precisión las membranas responsables de la PVR. El obstáculo era que, para identificarlas bien, hace falta teñirlas varias veces durante la cirugía, y muchas veces hay que hacerlo a una distancia mínima, de apenas micrones, de la retina. Intentar aplicar el colorante ahí con una jeringa convencional, explica Charles, implicaría “un riesgo muy elevado de producir un jet effect sobre la retina”.

La solución fue integrar ambos desarrollos: aplicar el principio del GentleJect para realizar tinciones repetidas en ese espacio mínimo, sin necesidad de retirar y volver a colocar el líquido estabilizador cada vez. “La innovación, por lo tanto, no radica únicamente en un dispositivo ni únicamente en una técnica quirúrgica. Consiste en la integración de ambos conceptos para resolver de una manera más segura, precisa y reproducible uno de los desafíos más complejos de la cirugía vitreorretiniana”, resume Charles.

El propio especialista aclara que todavía no existe un estudio comparativo publicado entre esta nueva aplicación y la inyección convencional con jeringa. De todos modos, subraya que incluso en procedimientos donde el colorante se inyecta a varios milímetros de la retina —una distancia mucho mayor que la de esta nueva técnica— ya se han reportado lesiones vinculadas al jet effect.

La sede principal del Charles Centro Oftalmológico

El dispositivo ya se utiliza en centros de referencia de Europa y Estados Unidos, entre ellos el prestigioso Wills Eye Hospital de Filadelfia.

“No hay que ver a la Argentina como un lugar periférico”

Más allá del reconocimiento técnico, Charles eligió dedicar parte de sus declaraciones a un mensaje dirigido a los médicos jóvenes. “En la Argentina se hace medicina de altísimo nivel, se desarrollan innovaciones y se participa activamente en investigación clínica internacional”, sostiene, y añade que su experiencia de más de catorce años colaborando con el Departamento de Desarrollo e Investigación de Alcon, en California, Estados Unidos, reforzó esa convicción.

Charles Centro Oftalmológico cuenta además con un centro de investigación clínica que participa en ensayos internacionales sobre nuevas drogas y tratamientos para enfermedades de la retina. “Desde el país no solo podemos brindar medicina de excelencia, sino también generar conocimiento, participar en innovación y colaborar activamente con el desarrollo de la oftalmología a nivel mundial”, concluye el oftalmólogo.