Crece el Paraná, aumentan los evacuados y temen un segundo pico antes del verano

ROSARIO.– La crecida del río Paraná vuelve a despertar en Santa Fe recuerdos difíciles de borrar. Las inundaciones de 1983 y 1986, y especialmente la tragedia de 2003, cuando el desborde del río Salado provocó 23 muertes, siguen presentes en la memoria colectiva. Por eso, cuando el Paraná alcanzó los 5,77 metros y superó en siete centímetros la cota de evacuación, la preocupación volvió a instalarse, aunque por ahora la situación permanece controlada gracias al sistema de defensas y estaciones de bombeo que protege a la ciudad.

Hasta este lunes, 260 personas habían sido evacuadas en la capital provincial. Se trata de familias que viven fuera del anillo de defensa o en zonas ribereñas donde el avance del agua obligó a implementar traslados a centros especialmente acondicionados.

“Hoy, en resumen, tenemos 260 personas en situación de evacuación”, señaló el intendente Juan Pablo Poletti. La mayoría se encuentra alojada en el centro de evacuados de Alto Verde, donde comenzaron a llegar las familias de la Vuelta del Paraguayo cuando el agua ingresó en sus viviendas. Otras nueve familias fueron ubicadas en un segundo predio instalado antes de llegar a Colastiné Sur.

La cifra podría aumentar en las próximas horas. El intendente indicó que se analizaba el traslado de otras familias de Colastiné Sur y de la Vuelta del Paraguayo. A los evacuados se suman numerosos vecinos que se trasladaron por sus propios medios a casas de familiares o allegados, con asistencia municipal para la mudanza de pertenencias, por lo que no figuran en los registros oficiales.

En Alto Verde se construyeron 72 módulos habitacionales desde fines de octubre y actualmente todos están ocupados. El municipio cuenta además con capacidad para ampliar la infraestructura disponible. La planificación contempla otros espacios de recepción en caso de que el río continúe creciendo durante las próximas semanas.

Vecinos y personal de emergencia recorren calles anegadas en sectores ribereños de Santa Fe afectados por la crecida del Paraná Municipio de Santa Fe

El domingo, el centro de Alto Verde alojaba a 237 personas pertenecientes a 72 familias, entre ellas 91 menores de edad. También permanecían allí tres mujeres embarazadas, un bebé de apenas 11 días, un hombre de 79 años con una enfermedad terminal y un niño de 11 años con una discapacidad severa. Una de las embarazadas fue trasladada durante la noche al hospital Cullen, donde dio a luz. Desde este lunes funciona además un servicio de transporte para que los chicos evacuados puedan asistir a clases.

Ante el desplazamiento de los vecinos, el municipio reforzó la seguridad en los sectores afectados. Desde el domingo por la noche, efectivos de la Guardia Rural Los Pumas custodian la Vuelta del Paraguayo y la provincia dispuso un helicóptero para realizar patrullajes nocturnos.

El aumento del nivel del río también obligó a cerrar compuertas en distintos sectores de la ciudad. Entre el 75% y el 80% de las 54 estaciones de bombeo funcionan actualmente con las compuertas cerradas. Poletti remarcó que el sistema fue revisado y se encuentra operativo para proteger a unas 400.000 personas que viven dentro del anillo de defensas.

La preocupación inmediata pasa ahora por las lluvias. Sobre la región rige una alerta amarilla y el escenario más complejo, advirtió el municipio, es la combinación de precipitaciones con un río que permanece muy alto.

Fuera de la capital provincial también se registran complicaciones. El sábado cedió una defensa privada de bolsas de arena en el loteo Lagos del Leyes, donde el agua ingresó por los desagües, anegó calles internas y obligó a varios vecinos a autoevacuarse. En Monte Vera se restringió de forma preventiva la circulación en parte del camino a La Costa.

La asistencia se mantiene en barrios ribereños mientras el Paraná permanece por encima de la cota de evacuación Municipio de Santa Fe

La Prefectura Naval recomendó evitar la navegación recreativa para impedir que el oleaje provoque daños en viviendas costeras. Además, el Ministerio de Ambiente provincial alertó sobre el desplazamiento de fauna silvestre hacia áreas urbanas debido a la crecida y a los camalotes. En zonas ribereñas se detectó la presencia de culebras, yararás, zorros y ciervos axis.

El panorama no anticipa un alivio inmediato. El Instituto Nacional del Agua (INA) proyecta para Santa Fe una altura de 5,84 metros este martes y un pico de 5,90 metros hacia el 24 de noviembre. Aunque el ritmo de crecimiento se desaceleró, el organismo prevé que el Paraná permanezca por encima de la cota de evacuación durante varias semanas.

div style="display:block;position:relative;width:100%;max-width:100%;margin:0;padding:0;border:0;box-sizing:border-box;clear:both">