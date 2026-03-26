Crecen los casos: otro virus transmitido por mosquitos desplaza al dengue este año

Con más provincias en las que se van detectando nuevos casos, la fiebre chikungunya desplazó al dengue en esta temporada de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti: hay brotes declarados en el norte del país –con epicentro en Salvador Mazza, Salta– y la provincia de Buenos Aires. Son diez las jurisdicciones que, con las confirmaciones de las últimas horas, ya superan los 199 casos actualizados a nivel nacional hace apenas un día y con rápido aumento semanal de la notificación de infecciones sin antecedente de viaje, es decir, autóctonas.

A la par, hay 28 casos de dengue confirmados, aunque con “un aumento en la notificación de casos probables” en las últimas semanas, según se indicó oficialmente.

Hoy, el Ministerio de Salud de la Nación informó que, “recientemente, se ha detectado la reintroducción del virus de fiebre chikungunya en el territorio nacional”. Fue al instar al sistema sanitario a realizar un “estudio exhaustivo” de los pacientes que están consultando por fiebre, dolor muscular o articular, cefalea, vómitos y decaimiento general para poder identificar este “cambio de patrón de circulación viral” con respecto a otras temporadas.

La jurisdicción con más casos sigue siendo Salta, que desde enero registra un brote asociado a la importación desde Bolivia, con epicentro que se mantiene en la zona de frontera de las localidades de Salvador Mazza y Yacuiba. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) había alertado desde el inicio de año sobre “una circulación importante en el centro-oeste y sudeste de Brasil y el sur de Bolivia”. Desde entonces, los casos confirmados y probables en Salta ya ascienden a 334, es casi un centenar de positivos más que hace una semana, de acuerdo con los datos que actualizó hoy la Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública provincial.

Los casos en Salta aumentaron un 43% en una semana

Los departamentos afectados son San Martín (la mayoría de los casos corresponden a Salvador Mazza), Orán (Aguas Blancas y San Ramón de la Nueva Orán), Anta, Salta capital, Cerrillos, Rosario de Lerma y Rosario de la Frontera. “El incremento del 43% que observamos se debe, en gran medida, a la movilización de la gente por el feriado largo. El flujo de personas hacia zonas con circulación activa y el posterior regreso a sus hogares facilita la dispersión del virus”, señaló Francisco García Campos, director de Epidemiología de Salta, en la puesta al día de las cifras.

Desde la cartera sanitaria provincial, indicaron que hay “operativos binacionales” en la zona de frontera. “Específicamente, en Salvador Mazza-Yacuiba y Aguas Blancas-Bermejo, donde se coordina con Bolivia la vigilancia epidemiológica y el control vectorial conjunto a través de la búsqueda activa de personas con fiebre y el bloqueo focal con biolarvicidas”, detallaron. En Anta, en tanto, hubo que reforzar la notificación y los criterios de sospecha clínica en Joaquín V. González, El Quebrachal, Las Lajitas y Apolinario Saravia, además de tareas de descacharrado para eliminar criaderos del Aedes aegypti y poder interrumpir la transmisión vectorial autóctona.

En territorio bonaerense

El Ministerio de Salud bonaerense había emitido la semana pasada una alerta epidemiológica por la detección de siete casos de fiebre chikungunya en un barrio de la localidad de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora. Todos vivían a la redonda de la vivienda de una mujer que, en la primera semana de marzo, había dado positivo para la infección cuando consultó por síntomas en un hospital de la ciudad de Buenos Aires. Ninguno había viajado recientemente a zonas con casos de dengue o fiebre chikungunya. “En el área, ya se habían identificado casos importados [de viajeros provenientes de Bolivia y Cuba] que explican la introducción [viral]”, difundió, entonces, la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires.

En lo que va de esta temporada, que para estas enfermedades va de julio a julio de cada año, el distrito tenía confirmados hasta la semana pasada 13 de los 110 bonaerenses que consultaron en algún centro de salud, junto con otros dos considerados probables y 23 todavía sin confirmar ni descartar. En cambio, de los más de 1400 casos notificados para dengue, se confirmaron 12, de los que seis fueron viajeros que llegaron de Paraguay, México, Indonesia o Brasil, y hay más de 500 con sospecha clínica, aún sin definir. “No se registran brotes de dengue”, informó Salud provincial.

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Jujuy y Catamarca, de acuerdo con el Ministerio de Salud nacional, fueron los dos últimos distritos en informar casos sin antecedente de viaje (autóctonos), además de Santiago del Estero. “En las últimas jornadas, se confirmaron seis nuevos casos de chikungunya, por lo que se registra en total 18 personas infectadas en la provincia, con cuadros estables, manifestaciones leves a moderadas, sin requerimiento de internación y bajo seguimiento permanente”, actualizó hoy el Ministerio de Salud jujeño. Corresponden a Aguas Calientes, Caimancito, Yuto, Perico y San Salvador. En Catamarca, el primer caso detectado fue el 10 de marzo y, desde entonces, hubo otras tres confirmaciones en la capital provincial y Valle Viejo, según se informó hasta ahora. En Yerba Buena, Tucumán, se detectaron otros dos positivos al analizar para chikungunya el 30% de las muestras de pacientes con resultado negativo para dengue, una estrategia de vigilancia por laboratorio que se implementó en el país desde enero pasado dado el brote en Salta a partir de casos importados.

En el reporte nacional, Chaco aparece también con un caso autóctono probable entre 158 notificados como sospechosos para chikungunya, mientras que la ciudad de Buenos Aires registra tres casos en viajeros. La Municipalidad de Córdoba informó hace dos semanas la confirmación del primer caso autóctono de la infección: fue en una adolescente de 16 años que consultó en el Hospital Italiano de esa ciudad. En San Luis, en tanto, hubo en febrero un caso importado, sin más información hasta la fecha.

“Este incremento se da en un contexto regional de alerta debido al aumento sostenido de casos en las Américas y la reanudación de la transmisión autóctona en diversas áreas de la región”, planteó la cartera sanitaria nacional.

Las autoridades sanitarias, sobre todo en las jurisdicciones con casos confirmados, están recomendando a la población eliminar posibles criaderos (vaciar, dar vuelta o deshacerse de cualquier objeto que acumule agua (latas, neumáticos, botellas, floreros), mantener limpios patios o los fondos de las casas, colocar mosquiteros o telas similares en las puertas, ventanas o para proteger cunas o cochecitos de bebés, además de utilizar repelente de acuerdo con la indicación de aplicación en los envases y prendas que cubran brazos y piernas.