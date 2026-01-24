LA NACION

Siete consejos para evitar que la casa se llene de mosquitos

Un hogar libre de mosquitos reduce molestias, evita picaduras y disminuye el riesgo de enfermedades como el dengue

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
El Tiempo (Colombia)
El mosquito que más atención requiere es el Aedes aegypti, transmisor del dengue, el zika y el chikungunya
El mosquito que más atención requiere es el Aedes aegypti, transmisor del dengue, el zika y el chikungunyaAP Foto/Rick Bowmer - AP

El mosquito que más atención requiere es el Aedes aegypti, transmisor del dengue, el zika y el chikungunya, explicó Manuel Espinosa, responsable del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Mosquitos de la Fundación Mundo Sano.

Propiedades: el inesperado fenómeno inmobiliario que vive Miami

Espinosa indicó que este insecto es urbano y doméstico: habita en patios, jardines, balcones y también dentro de las casas. Añadió que prefiere estos espacios porque encuentra tres elementos clave: fuentes de sangre, ambientes frescos y recipientes con agua quieta para reproducirse.

Cualquier depósito de agua que permanezca al menos una semana puede convertirse en criadero de mosquitos
Cualquier depósito de agua que permanezca al menos una semana puede convertirse en criadero de mosquitosShutterstock - Shutterstock

El especialista recordó que cualquier depósito de agua que permanezca al menos una semana puede convertirse en criadero de mosquitos. Los huevos quedan adheridos a las paredes de recipientes húmedos, incluso si ya no contienen agua.

Las siete medidas más efectivas para evitar mosquitos en el hogar

1. Eliminar objetos y recipientes que acumulen agua

Retirar latas, botellas abiertas, baldes, neumáticos, electrodomésticos viejos y trozos de plástico o lona. Si no es posible descartarlos, deben guardarse bajo techo y en posición invertida para impedir que acumulen agua.

2. Limpiar con frecuencia los recipientes que junten agua

Todo contenedor que no pueda eliminarse debe vaciarse cada tres días y lavarse con detergente, frotando sus bordes y paredes para desprender huevos adheridos. Esto incluye portamacetas, floreros, bebederos de mascotas y bandejas recolectoras de aires acondicionados.

3. Controlar desagües y rejillas

Se aconseja cubrir desagües con tela mosquitera o verter agua hirviendo una o dos veces por semana para eliminar huevos y larvas.

4. Mantener las piscinas en buen estado

Las piscinas deben tener cloro cada noche y contar con filtrado. Al finalizar el verano, es necesario evitar que acumulen agua de lluvia. Las piletas de lona deben desarmarse, limpiarse, secarse y guardarse bajo techo.

5. Revisar canaletas y desagües de techos

Las canaletas deben permanecer libres de hojas o ramas que puedan provocar estancamientos.

6. Alertar a los vecinos

La prevención es comunitaria. Si una sola vivienda mantiene criaderos, los mosquitos pueden dispersarse a las casas cercanas.

7. Colocar barreras físicas

El uso de mallas y cortinas mosquiteras en puertas y ventanas ayuda a impedir el ingreso de insectos, incluyendo especies como Aedes albifasciatus, que se reproduce en charcos de lluvia.

Las nuevas formas de ir a trabajar: así son las oficinas de Buenos Aires donde se puede dormir la siesta o jugar al pádel

Más acciones para prevenir picaduras de mosquito y dengue

  • Usar ropa clara: cuando la temperatura lo permite, cubrir brazos y piernas reduce áreas expuestas.
  • Aplicar repelente: el uso de repelentes, especialmente al aire libre, debe ser constante. Los productos con DEET requieren moderación; también existen opciones con sustancias naturales como la citronela.
  • Utilizar repelentes ambientales: tabletas eléctricas para interiores y espirales en espacios ventilados ayudan a reducir la presencia de mosquitos.
  • Proteger camas con tules: las redes mosquiteras son útiles para impedir picaduras durante la noche en camas y cunas.
Por Camila Paola Sánchez Fajardo
El Tiempo (Colombia)
propiedades
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Casas y Departamentos
  1. Dónde conviene vivir cerca del Hipódromo o en el Bajo
    1

    Zona norte: Dónde conviene vivir cerca del Hipódromo o en el Bajo

  2. Qué diferencia hay entre una cochera y un garaje
    2

    Qué diferencia hay entre una cochera y un garaje

  3. El electrodoméstico que se recomienda desenchufar cuando salís de tu casa
    3

    El electrodoméstico que se recomienda desenchufar cuando salís de tu casa

  4. Cuánto podría mejorar la renta que deja la compra de un departamento para alquilar
    4

    Cambios en Ganancias: cuánto podría mejorar la renta que deja la compra de un departamento para alquilar