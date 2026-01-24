Siete consejos para evitar que la casa se llene de mosquitos

Un hogar libre de mosquitos reduce molestias, evita picaduras y disminuye el riesgo de enfermedades como el dengue
El mosquito que más atención requiere es el Aedes aegypti, transmisor del dengue, el zika y el chikungunya, explicó Manuel Espinosa, responsable del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Mosquitos de la Fundación Mundo Sano.
Espinosa indicó que este insecto es urbano y doméstico: habita en patios, jardines, balcones y también dentro de las casas. Añadió que prefiere estos espacios porque encuentra tres elementos clave: fuentes de sangre, ambientes frescos y recipientes con agua quieta para reproducirse.
El especialista recordó que cualquier depósito de agua que permanezca al menos una semana puede convertirse en criadero de mosquitos. Los huevos quedan adheridos a las paredes de recipientes húmedos, incluso si ya no contienen agua.
Las siete medidas más efectivas para evitar mosquitos en el hogar
1. Eliminar objetos y recipientes que acumulen agua
Retirar latas, botellas abiertas, baldes, neumáticos, electrodomésticos viejos y trozos de plástico o lona. Si no es posible descartarlos, deben guardarse bajo techo y en posición invertida para impedir que acumulen agua.
2. Limpiar con frecuencia los recipientes que junten agua
Todo contenedor que no pueda eliminarse debe vaciarse cada tres días y lavarse con detergente, frotando sus bordes y paredes para desprender huevos adheridos. Esto incluye portamacetas, floreros, bebederos de mascotas y bandejas recolectoras de aires acondicionados.
3. Controlar desagües y rejillas
Se aconseja cubrir desagües con tela mosquitera o verter agua hirviendo una o dos veces por semana para eliminar huevos y larvas.
4. Mantener las piscinas en buen estado
Las piscinas deben tener cloro cada noche y contar con filtrado. Al finalizar el verano, es necesario evitar que acumulen agua de lluvia. Las piletas de lona deben desarmarse, limpiarse, secarse y guardarse bajo techo.
5. Revisar canaletas y desagües de techos
Las canaletas deben permanecer libres de hojas o ramas que puedan provocar estancamientos.
6. Alertar a los vecinos
La prevención es comunitaria. Si una sola vivienda mantiene criaderos, los mosquitos pueden dispersarse a las casas cercanas.
7. Colocar barreras físicas
El uso de mallas y cortinas mosquiteras en puertas y ventanas ayuda a impedir el ingreso de insectos, incluyendo especies como Aedes albifasciatus, que se reproduce en charcos de lluvia.
Más acciones para prevenir picaduras de mosquito y dengue
- Usar ropa clara: cuando la temperatura lo permite, cubrir brazos y piernas reduce áreas expuestas.
- Aplicar repelente: el uso de repelentes, especialmente al aire libre, debe ser constante. Los productos con DEET requieren moderación; también existen opciones con sustancias naturales como la citronela.
- Utilizar repelentes ambientales: tabletas eléctricas para interiores y espirales en espacios ventilados ayudan a reducir la presencia de mosquitos.
- Proteger camas con tules: las redes mosquiteras son útiles para impedir picaduras durante la noche en camas y cunas.