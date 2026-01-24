Siete consejos para evitar que la casa se llene de mosquitos

El mosquito que más atención requiere es el Aedes aegypti, transmisor del dengue, el zika y el chikungunya, explicó Manuel Espinosa, responsable del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Mosquitos de la Fundación Mundo Sano.

Espinosa indicó que este insecto es urbano y doméstico: habita en patios, jardines, balcones y también dentro de las casas. Añadió que prefiere estos espacios porque encuentra tres elementos clave: fuentes de sangre, ambientes frescos y recipientes con agua quieta para reproducirse.

Cualquier depósito de agua que permanezca al menos una semana puede convertirse en criadero de mosquitos Shutterstock - Shutterstock

El especialista recordó que cualquier depósito de agua que permanezca al menos una semana puede convertirse en criadero de mosquitos. Los huevos quedan adheridos a las paredes de recipientes húmedos, incluso si ya no contienen agua.

Las siete medidas más efectivas para evitar mosquitos en el hogar

1. Eliminar objetos y recipientes que acumulen agua

Retirar latas, botellas abiertas, baldes, neumáticos, electrodomésticos viejos y trozos de plástico o lona. Si no es posible descartarlos, deben guardarse bajo techo y en posición invertida para impedir que acumulen agua.

2. Limpiar con frecuencia los recipientes que junten agua

Todo contenedor que no pueda eliminarse debe vaciarse cada tres días y lavarse con detergente, frotando sus bordes y paredes para desprender huevos adheridos. Esto incluye portamacetas, floreros, bebederos de mascotas y bandejas recolectoras de aires acondicionados.

3. Controlar desagües y rejillas

Se aconseja cubrir desagües con tela mosquitera o verter agua hirviendo una o dos veces por semana para eliminar huevos y larvas.

4. Mantener las piscinas en buen estado

Las piscinas deben tener cloro cada noche y contar con filtrado. Al finalizar el verano, es necesario evitar que acumulen agua de lluvia. Las piletas de lona deben desarmarse, limpiarse, secarse y guardarse bajo techo.

5. Revisar canaletas y desagües de techos

Las canaletas deben permanecer libres de hojas o ramas que puedan provocar estancamientos.

6. Alertar a los vecinos

La prevención es comunitaria. Si una sola vivienda mantiene criaderos, los mosquitos pueden dispersarse a las casas cercanas.

7. Colocar barreras físicas

El uso de mallas y cortinas mosquiteras en puertas y ventanas ayuda a impedir el ingreso de insectos, incluyendo especies como Aedes albifasciatus, que se reproduce en charcos de lluvia.

Más acciones para prevenir picaduras de mosquito y dengue