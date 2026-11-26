Durante más de un siglo y medio, los anatomistas lo describieron, lo nombraron y después prácticamente lo olvidaron. El rete ovarii, una pequeña red de conductos situada junto al ovario, fue considerado durante décadas poco más que una reliquia del desarrollo embrionario, una estructura sin una función clara. Ahora, un estudio internacional acaba de devolverlo al centro de la escena científica.

Investigadores de la Universidad de Ginebra descubrieron que este órgano aparentemente irrelevante participa en la formación de algunas de las células más importantes del sistema reproductor femenino. El hallazgo modifica una idea aceptada durante décadas sobre cómo se forma el ovario y podría abrir nuevas líneas de investigación sobre fertilidad, trastornos del desarrollo ovárico e incluso ciertos tipos de cáncer ginecológico. El trabajo fue publicado en la revista científica PNAS.

Para entender su importancia hay que remontarse al origen de la vida reproductiva. Antes del nacimiento, cada ovario desarrolla una reserva de ovocitos, las células precursoras de los óvulos. Estos ovocitos quedan rodeados por células especializadas llamadas células de la granulosa, cuya función es protegerlos, nutrirlos y acompañar su desarrollo.

Hasta ahora, los científicos creían que esas células tenían un único origen durante el desarrollo embrionario. Sin embargo, el nuevo trabajo concluye que provienen de dos fuentes distintas.

“Demostramos que las células de la granulosa no tienen un único origen, sino dos orígenes diferentes”, explicó el equipo liderado por Serge Nef, profesor del Departamento de Medicina Genética y Desarrollo de la Universidad de Ginebra.

Uno de esos orígenes ya era conocido y se encuentra en la superficie del ovario en formación. El otro, identificado ahora por los investigadores, surge precisamente en el rete ovarii, la estructura que durante años fue considerada como una especie de remanente embrionario sin relevancia funcional.

“El rete ovarii fue descrito por primera vez en 1870, pero gradualmente cayó en el olvido porque se lo consideró no más que un vestigio del desarrollo embrionario”, señaló Cyril Djari, investigador principal y uno de los autores del estudio. “Su equivalente masculino, el rete testis, tiene una función bien establecida en el transporte de espermatozoides”.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron más de 156.000 células humanas y más de 43.000 células de ratón mediante técnicas de secuenciación genética de célula única, transcriptómica espacial, estudios microscópicos y experimentos de rastreo celular. El objetivo era reconstruir paso a paso cómo se forman los distintos tipos celulares del ovario durante el desarrollo embrionario.

Los resultados mostraron que la organización del ovario comienza mucho antes de lo que se pensaba. Incluso cuando todavía está formándose, existen grupos celulares que ya parecen “programados” para convertirse en distintos tejidos ováricos. Entre ellos se encuentran las células que rodearán los futuros óvulos y las que formarán las estructuras de soporte del órgano.

“Nuestro trabajo revela que la organización espacial temprana de las células progenitoras guía el desarrollo del ovario”, escribieron los autores.

Además, el equipo observó que el mismo patrón aparece tanto en ratones como en humanos, una coincidencia que sugiere que estos mecanismos se conservaron a lo largo de la evolución.

Los investigadores creen que comprender mejor el origen de estas células podría ayudar a explicar alteraciones vinculadas con la fertilidad y ciertas enfermedades ováricas. También detectaron una posible conexión con algunos cánceres ginecológicos.

“Sabemos que algunas células del cáncer de ovario expresan un gen llamado PAX8, que también está presente en células del rete ovarii, una estructura que nuestros hallazgos vuelven a poner bajo la luz”, afirmó Serge Nef.

A partir de estos resultados, el equipo ya inició un nuevo proyecto para estudiar el papel que podría desempeñar el rete ovarii en mujeres adultas y explorar una posible relación con el cáncer de ovario.