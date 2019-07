Diego Román fue hallado en un descampado; estaba desaparecido desde el miércoles Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de julio de 2019 • 16:03

Un chico de 12 años fue hallado asesinado de 30 puñaladas en la ciudad santafecina de Recreo. El hecho ocurrió la semana pasada, pero los detalles de su muerte siguen generando conmoción.

El Jefe del Cuerpo Médico Forense, Pascual Pimpinela, revisó el cuerpo de Diego Román. En un medio local, dijo: "Hice 3000 autopsias, nunca vi algo asi".

"Tenía múltiples lesiones en toda la zona corporal y eso está totalmente documentado Hay zonas mutiladas del cuerpo. No tengo registrado de un caso así. Merece toda la investigación científica. Llevo más de tres mil autopsias y nunca vi algo así", contó Pimpinela al diario Aire de Santa Fe.

El cadáver estaba desnudo y los resultados de los primeros estudios señalaron que el menor había sido mutilado.

Diego Román, que jugaba al fútbol en el Club Central Social Oeste de esa ciudad, "podría haber sido asesinado de 24 a 36 horas antes de la realización de la autopsia", dijo el especialista.

El cuerpo presentaba, además, heridas compatibles con mordeduras de perros. "Sin embargo no encontramos lesiones por defensa en la palma de la mano", indicó Pimpinela.

El menor asistía a la escuela 3338 Com Caia, bilingüe con centro en la comunidad mocoví, en el turno matutino. "No faltaba nunca. El miércoles asistió a clases, fue al comedor y ya no lo vieron más", comentaron Valeria y Amanda, directivos del establecimiento educativo.

"Era hermoso, con sus travesuras, era muy extrovertido y siempre hablaba con nosotros. Lo que más nos duele es que si él hubiese tenido algo para comentar o comunicarnos no lo hizo y eso nos conmueve. Tal vez tuvo algún conflicto interno y no lo pudo contar", comentaron.

Según confirmaron los investigadores, el pequeño vivía junto a su padre, su madrastra, hermanos y hermanastros, una familia ensamblada de unas 10 personas, que compartían una vivienda a pocos metros de la escuela a la que asistía la víctima.

Según informó la Guardia Urbana de Recreo, la madrastra del menor fue retirada del velorio porque "estaba causando disturbios". Trascendió que la madre de la víctima habría denunciado maltrato por parte de la familia paterna.