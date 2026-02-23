A qué hora llegan las tormentas a Buenos Aires hoy, lunes 23 de febrero

El organismo meteorológico anticipó nubosidad variable e inestabilidad durante toda la jornada; cómo estará el tiempo durante los primeros días de la semana
2 minutos de lectura
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes se presentará con inestabilidad durante toda la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En tanto, emitió dos alertas de color amarillo por tormentas y fuertes vientos.
Según el último informe del organismo, el primer día de la semana se prevé un día caluroso, con mínima de 22°C y una máxima de 29°C. El cielo estará cubierto de nubes durante todo el día. Además, anunció ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
A qué hora llegan las tormentas a Buenos Aires
El SMN indicó una probabilidad de precipitaciones de entre 10 y 40 por ciento durante la mañana. Las tormentas más fuertes llegarían en las primeras horas de la tarde, con una probabilidad de hasta 70 por ciento, que se mantendrá hasta el final de la jornada.
Cómo continuará el clima durante la semana
El martes llegará con un cambio en el cielo, aunque sin un descenso significativo de las marcas térmicas. Tendrá una mínima de 21 °C y una máxima de 31 °C, con nubosidad desde las primeras horas y un aumento de la cobertura hacia la tarde y la noche, además de lluvias durante todo el día.
El miércoles, en tanto, se prevé una mínima de 17 °C y una máxima de 27 °C, con un escenario de nubes y sol alternados durante toda la jornada.
|Día
|Temperatura
|Probabilidad de precipitación
|Viento
Martes 23
Mín. 21 °C - Máx. 31 °C
10 - 40 %
23 - 31 km/h
Miércoles 24
Mín. 17 °C - Máx. 27 °C
0%
13 - 22 km/h
Advertencias del SMN ante las tormentar
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
