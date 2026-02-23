A qué hora llegan las tormentas a Buenos Aires hoy, lunes 23 de febrero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes se presentará con inestabilidad durante toda la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En tanto, emitió dos alertas de color amarillo por tormentas y fuertes vientos.

Según el último informe del organismo, el primer día de la semana se prevé un día caluroso, con mínima de 22°C y una máxima de 29°C. El cielo estará cubierto de nubes durante todo el día. Además, anunció ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El pronostico del tiempo en la ciudad de Buenos Aires

A qué hora llegan las tormentas a Buenos Aires

El SMN indicó una probabilidad de precipitaciones de entre 10 y 40 por ciento durante la mañana. Las tormentas más fuertes llegarían en las primeras horas de la tarde, con una probabilidad de hasta 70 por ciento, que se mantendrá hasta el final de la jornada.

Cómo continuará el clima durante la semana

El martes llegará con un cambio en el cielo, aunque sin un descenso significativo de las marcas térmicas. Tendrá una mínima de 21 °C y una máxima de 31 °C, con nubosidad desde las primeras horas y un aumento de la cobertura hacia la tarde y la noche, además de lluvias durante todo el día.

El miércoles, en tanto, se prevé una mínima de 17 °C y una máxima de 27 °C, con un escenario de nubes y sol alternados durante toda la jornada.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Martes 23 Mín. 21 °C - Máx. 31 °C 10 - 40 % 23 - 31 km/h Miércoles 24 Mín. 17 °C - Máx. 27 °C 0% 13 - 22 km/h

Advertencias del SMN ante las tormentar