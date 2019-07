Santa Fe: hallan muerto con 15 puñaladas a un chico de 12 años

Diego Román fue hallado en un descampado; estaba desaparecido desde el miércoles Fuente: Archivo

SANTA FE.- Reina la conmoción en Recreo, una ciudad a 17 kilómetros al norte de esta capital . Un chico de 12 años, que era buscado desde el miércoles tras retirarse de la escuela, fue encontrado anoche asesinado de 15 puñaladas.

El cuerpo de Diego Román, quien jugaba al fútbol en las divisiones inferiores del Club Central Social Oeste de esa ciudad, fue encontrado por bomberos voluntarios, policías y la Guardia Urbana que realizaban rastrillajes intensivos. Estaba en un descampado.

El médico policial constató que el cuerpo estaba desnudo y que presentaba numerosas heridas de arma blanca en distintas partes, y que la muerte había sido entre 12 y 24 horas antes del hallazgo. También presentaba heridas compatibles con mordeduras de perros.

El fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Andrés Marchi, ordenó que el cuerpo sea trasladado a la morgue judicial para la realización de una autopsia. Los peritajes criminalísticos de rigor fueron ejecutados por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Diego Román asistía a la escuela 3338 "Com Caia", bilingüe con centro en la comunidad mocoví, en el turno matutino. "No faltaba nunca. El miércoles asistió a clases, fue al comedor y ya no lo vieron más", comentaron Valeria y Amanda, directivas del establecimiento educativo.

"Era hermoso, con sus travesuras, era muy extrovertido. Estamos consternados, no tenemos explicación", agregaron.

"Nada nos hizo pensar que estaría en peligro. Nos llama la atención el hermetismo de sus compañeros y amigos, tal vez saben algo y callando piensan que lo protegían", concluyeron.

La escuela "Com Caia" permanecía hoy cerrada por duelo.

Según confirmaron fuentes de la investigación, Diego Román vivía junto a su padre, madrastra, hermanos y medio hermanos, unas diez personas.

Jorge Silva, presidente de Central Social Oeste, dijo que está "consternado" por lo sucedido. "Cuando nos enteramos de que había desaparecido, salimos a rastrillar por el tejido urbano y en los campos aledaños junto con sus profesores. Lamentablemente lo encontramos asesinado", aseguró.