El árbol que se volvió un santuario y, de fondo, el boliche donde comenzó la noche que derivó en el crimen de Fernando Báez Sosa. Fuente: LA NACION - Crédito: Tomás Cuesta

José María Costa 18 de enero de 2021

VILLA GESELL (ENVIADO ESPECIAL).- 366 días después del crimen de Fernando Báez Sosa, la ciudad balnearia volvió a ser uno de los lugares elegidos para recordar al joven de 18 años que murió tras el ataque de una patota de jóvenes de un club de rugby de Zárate.

Este lunes comenzó con la colocación de una segunda placa, la primera fue el año pasado, en la que se deja constancia del 1° aniversario del asesinato. Hubo actos durante la tarde y la jornada se cerrará con una misa a las 20 en la parroquia Inmaculada Concepción, en avenida Buenos Aires y Paseo 101.

"1° aniversario del asesinato de Fernando Báez Sosa. El pueblo de Villa Gesell acompaña a su familia y solicita Justicia", es la leyenda de la placa colocada esta mañana durante un acto encabezado por el intendente de esa ciudad, Gustavo Carrera; el jefe de Gabinete, Cristian Angelini; y la directora de Gobierno, Sofía Tineo.

La placa que fue descubierta esta mañana debajo de la primera que se colocó en memoria de Fernando Báez Sosa que fue asesnado el año pasado Crédito: Prensa Villa Gesell

Por encima de esa placa, esta colocada otra que dice: "En este lugar fue asesinado Fernando Báez Sosa el 18 de enero de 2020. El pueblo geselino condena social y jurídicamente estos crímenes y asume el compromiso con la promoción de valores para que prevalezca el respeto a la vida y que estos hechos no se repitan".

En tanto, la convocatoria de las 19 fue impulsada por integrantes del grupo "Justicia por Fernando" y fue en la puerta del boliche "Le Brique", en avenida 3, entre avenida Buenos Aires y Paseo 102, en pleno centro de Villa Gesell. Allí es donde Báez Sosa fue atacado y su muerte quedó registrada por varias cámaras de seguridad y de teléfonos celulares de jóvenes que se hallaban en el lugar.

Sabrina Pereira, una de las vecinas de Gesell y organizadora de la marcha, contó a LA NACION que mostraron dos videos para recordar a Fernando. Además, se quejó de la falta de apoyo de las autoridades locales para preservar la zona donde se montó el recordatorio por el crimen del joven.

"No nos va a alcanzar la vida para pedirles perdón a esos padres. Fue Fernando, pero podría haber sido uno de nuestros hijos. Sabían que esto podía pasar y no hicieron nada" dijo entre lágrimas.

Pereira también contó que hablaron con los padres del joven asesinado durante el fin de semana. "No tienen fuerzas ni para venir hasta acá. No pueden venir a ver el lugar donde murió su hijo", aseguró. "Están muertos en vida. Le mataron a su único hijo", exclamó la mujer. En el arranque de la convocatoria de vecinos no hubo fuerzas de seguridad ni de tránsito para ordenar la situación.

Luego de compartir vídeos y discursos, algunos de los presentes pintaron frases con pedidos de justicia en el frente del boliche. Tras ello marcharon hasta la parroquia.

Allí, desde las 20 se llevará a cabo una misa presidida por monseñor Gabriel Mestre, a cargo de la diócesis de Mar del Plata, en la parroquia Inmaculada Concepción. En ninguno de los dos eventos participaron los padres del joven asesinado, que ayer hicieron una colecta solidaria en el parque Rivadavia en la ciudad de Buenos Aires.

El pedido de justicia es uno de los que más se repiten en los carteles. Fuente: LA NACION - Crédito: Tomás Cuesta

El crimen que espera un juicio oral para este año

El crimen de Fernando ocurrió la madrugada del 18 de enero del año pasado, cuando fue atacado a patadas y trompadas por un grupo de jóvenes a la salida del boliche "Le Brique", en pleno centro de Villa Gesell.

Horas después del hecho, fueron detenidos diez rugbiers oriundos de Zárate en una casa a tres cuadras del boliche en el que fue asesinado el joven.

Los imputados por el delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" son ocho: Máximo Thomsen, de 20 años; Ciro Pertossi, de 20; Luciano Pertossi, de 19; Lucas Pertossi, de 21; Enzo Comelli, de 20; Matías Benicelli, de 21; Blas Cinalli, de 19 y Ayrton Viollaz, de 21.

En tanto, la Justicia sobreseyó a dos: Juan Pedro Guarino, de 19 y Alejo Milanesi, de 19, por entender que no participaron del ataque, aunque la querella solicitó que éste último sea también enviado a juicio, que aún no tiene fecha de inicio.

Flores de goma eva, rosarios y una pequeña biblia, algunos de los recuerdos en el árbol. Fuente: LA NACION - Crédito: Tomás Cuesta

La defensa de los acusados anunció este fin de semana que descartará finalmente la opción de que los jóvenes sean juzgados por un jurado popular, porque considera que no puede garantizarse su imparcialidad debido a la difusión que tuvo el caso, así como algunos elementos del expediente.

La causa se encuentra en pleno trámite del pedido de elevación a juicio presentado por la fiscal del caso, Verónica Zamboni, y debido a la feria judicial está pendiente la respuesta a este requerimiento por parte del abogado de los imputados, Hugo Tomei.

Hasta la llegada del juicio, los ocho jóvenes permanecen alojados en la Alcaidía de Melchor Romero. Aún se encuentran aislados del resto de la población carcelaria para evitar cualquier tipo de agresión.

