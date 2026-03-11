La abogada de la argentina detenida en Brasil por gestos racistas explicó por qué cambió de estrategia: “Tiene que pagar las consecuencias”

La abogada de Agostina Páez, acusada por la justicia brasileña de racismo y con un proceso abierto, explicó este miércoles por qué lanzó en las últimos horas un pedido de disculpas públicas. Carla Junquiera contó detalles del cambio en su estrategia de defensa y que en Brasil delitos referidos al racismo “no quedan impunes”.

Tras semanas de silencio y un cambio en su estrategia de defensa, Páez publicó un mensaje. “He cometido un error del cual he aprendido; tuve una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias. Pido disculpas a quien pueda haberse sentido ofendido”, expresó la joven a través de un audio al que tuvo acceso LA NACION.

El giro legal, liderado por Junqueira tras una reunión de dos horas , apunta a un reconocimiento del hecho —frente las pruebas fílmicas— con el objetivo de negociar que la joven, quien actualmente permanece bajo vigilancia con una tobillera electrónica, pueda regresar a Santiago del Estero y quedar supeditada al proceso judicial desde Argentina.

"Cometí un error": el pedido de disculpas de la abogada argentina acusada de racismo en Brasil y el giro en su defensa

“Ella podría podría moverse por Santiago del Estero o por donde sea en Argentina siempre y cuando esté monitoreada y compareciendo a la justicia brasileña cuando lo solicite”, indicó la letrada en diálogo con Radio Mitre.

Y evocó el caso de las jugadores de River que quedaron detenidas en Brasil por gestos racistas en 2024 como precedente de argentinas que pudieron volver al país sin fallo o condena definitiva pero respondiendo al proceso desde Argentina.

En ese contexto, Junqueira explicó cómo fue el viraje legal de la defensa:

“Ella entendía que había sido un error, pero no se sentía segura para pedir disculpas porque la defensa anterior recomendaba no hacerlo porque podría parecer un reconocimiento del delito. Yo pienso que hay un video, el video se viralizó, el gesto está, es incuestionable. Entonces cometió un error, tiene que pagar las consecuencias. Pidió disculpas públicas, tuviera que haberlo hecho desde el principio si hubiese estado segura de que esto no la perjudicaría”.

Y añadió: “Nosotros entendemos que ella cometió un error en un momento de emoción, después de un conflicto de forma alterada que puede ser considerado una retorsión inmediata, que es una especie de atenuante de este delito”.

La defensora argumentó además que la situación actual de la acusada ya constituye un especie de sanción:

"Ella ya está pagando desde el minuto uno con todo lo que pasó, con privación de libertad, por la tobillera y no poder volver a su país. Ya es de alguna manera una anticipación de la pena y, no habiendo antecedentes ni peligro para la sociedad, podría cumplir su pena con monitoreo electrónico desde su país. Es innegable que las consecuencias las está viviendo y que entendió la gravedad de sus actos”.

En ese sentido, confirmó que este jueves mantendrá una reunión con el cónsul general de la Argentina en Río, Jorge Enrique Perren, y señaló que su objetivo es que el consulado se comprometa ante la Justicia brasileña a garantizar que la legislación de Brasil se aplicará en la Argentina.

“El consulado está ayudando. Esto supera a la asistencia consultar. Para que ella pueda volver a Argentina el cónsul, para que pueda comprometerse de que Argentina se garantizará el cumplimiento de la persecución penal, necesita algo que viene de algo más arriba del cónsul, de cancillería”, expresó.

Junqueira también remarcó que “Brasil permite varios crímenes que quedan impunes pero el racismo no”.

La situación de la abogada santiagueña es compleja debido a un reciente endurecimiento legal en territorio brasileño. Tras la sanción de la Ley 14.532 en 2023, la injuria racial fue equiparada al delito de racismo. Esto transformó una figura que antes era excarcelable mediante fianza en un delito imprescriptible, con penas que oscilan entre los 2 y los 5 años de reclusión.