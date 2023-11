escuchar

NUEVA YORK.– Un nuevo y crucial estudio científico sugiere que el Wegovy –nombre comercial de la droga semaglutida en su presentación para la pérdida de peso– reduce en un 20% el riesgo de infarto, ACV o muerte por problemas cardiovasculares entre las personas obesas o con sobrepeso que tienen cardiopatías, un sorprendente beneficio adicional que podría cambiar los estándares de tratamiento para esos pacientes.

“Este estudio acaba de identificar el nuevo mejor tratamiento”, dice Clyde Yancy, jefe de cardiología del servicio de salud Northwestern Medicine, Chicago, quien no participó del trabajo. Pero la nueva investigación también deja interrogantes sobre cómo ayuda exactamente la droga al corazón –si es por la pérdida de peso o por otros mecanismos– o si puede ser tan efectiva en el contexto del mundo real y en un grupo de pacientes más diverso que el que participó del ensayo clínico.

De todos modos, los resultados, presentados esta semana en la reunión de la Asociación Americana del Corazón en la ciudad de Filadelfia, implican un punto de inflexión en la larga búsqueda de fármacos de nueva generación para la obesidad y la diabetes, entre las que también se cuentan otras variantes de la semaglutida (el Ozempic) y de la tirzepatida (el Zepbound). Las farmacéuticas ven en estas drogas un potencial que excede ampliamente su uso contra la obesidad. Demostrar que esos fármacos no solo son un tratamiento para la diabetes y para la obesidad, sino que también pueden reducir el riesgo de graves enfermedades vinculadas con esta, podría impulsar la demanda de esos medicamentos y presionar a las prestadoras de salud a cubrir sus costos.

“Esta investigación es uno de los ensayos clínicos más esperados de la última década”, sostiene Yuan Lu, profesora adjunta de medicina cardiovascular de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, quien no participó del estudio. Fuera de las estatinas, continúa Lu, ninguna otra medicación había reducido tan drásticamente el riesgo cardiovascular en personas con problemas del corazón. “En los próximos dos años, el consumo de esta droga se va a disparar astronómicamente”, señala la especialista.

Novo Nordisk, la farmacéutica que fabrica el Wegovy y el Ozempic y que financió la investigación, informa que ya presentó la documentación ante la Administración de Drogas y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y ante los reguladores de la Unión Europea (UE) para que el prospecto del Wegovy sea actualizado e incluya que también puede reducir el riesgo de accidentes cardiovasculares en algunos pacientes. Martin Lange, vicepresidente de desarrollo de Novo Nordisk, expresó estar “muy confiado” en que la FDA aprobará la nueva prescripción del medicamento.

Seguimiento de más de 17.000 pacientes

Se trata del ensayo clínico más grande y de mayor duración que se haya hecho hasta ahora sobre la semaglutida, el principio activo del Ozempic y el Wegovy, y también el más grande que Novo Nordisk haya realizado para cualquier otro fármaco. La investigación hizo el seguimiento de más de 17.000 adultos arriba de los 45 años durante un período de hasta cinco años. La gran mayoría de los participantes eran blancos y más de dos tercios eran varones. La mayoría ya estaban tomando estatinas, de uso extendido entre personas con riesgo de infarto o ACV.

El estudio excluyó a las personas con diabetes, dado que el uso de Ozempic ya está aprobado para reducir el riesgo de ataque cardíaco, muerte o accidente cerebrovascular en adultos con diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas.

Entre los que recibieron una dosis semanal de placebo, el 8% sufrió un infarto, un derrame cerebral o murió a causa de un accidente cardiovascular, en comparación con el 6,5% de los participantes a quienes se aplicó Wegovy, una inyección que se administra semanalmente.

Esos resultados muestran que el Wegovy podría prevenir algunos de los problemas cardiovasculares más graves entre las personas de alto riesgo. “Es una gran victoria para este campo de la medicina”, apunta Ildiko Lingvay, endocrinólogo del Centro Médico Southwestern y autor del estudio, publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine.

La pérdida de peso de los pacientes que toman Wegovy podría explicar parte de la diferencia en los resultados de ambos grupos, apunta Michael Lincoff, vicejefe de investigaciones del departamento de medicina cardiovascular de la Clínica Cleveland y autor principal del estudio. Pero Lincoff y otros investigadores creen que la pérdida de peso no alcanza para explicar toda la gama de beneficios cardiovasculares que aporta el fármaco. Los participantes del ensayo que recibieron Wegovy tenían presión arterial más baja, mejor control del nivel de azúcar en sangre, y mostraron signos de menor inflamación general, todos factores que también pueden reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Los investigadores seguirán monitoreando a los participantes para verificar si los beneficios cardiovasculares se mantienen incluso cuando las personas dejan de tomar el medicamento. El Wegovy es considerado un medicamento crónico que debe tomarse de por vida: si las personas dejan de tomarlo, tienden a recuperar el peso que habían perdido.

Pero como la semaglutida es una droga relativamente nueva, “no sabemos tanto como nos gustaría saber sobre sus verdaderos efectos a largo plazo”, admite Yancy.

Más del 16% de los participantes que tomaron Wegovy abandonaron el ensayo debido a efectos secundarios u otros problemas, en comparación con alrededor del 8% del grupo que recibió el placebo. Las personas que recibieron el Wegovy también fueron más propensas a tener problemas gastrointestinales.

“La administración de estos fármacos debe hacerse con mucho cuidado y hay que hacer un seguimiento minucioso de los pacientes”, advierte Yancy.

1300 dólares al mes

Un ensayo clínico anterior había demostrado que el Wegovy ayuda a reducir los síntomas de insuficiencia cardíaca en personas con obesidad y una afección conocida como “falla cardíaca con fracción de eyección preservada”. Y Novo Nordisk también está analizando otros usos de la semaglutida, incluso como tratamiento para la insuficiencia renal.

Los nuevos hallazgos también ejercerán presión sobre las prestadoras de salud para que cubran el costo del medicamento. Sin descuento, el precio de lista de Wegovy supera los 1300 dólares al mes, una cifra inaccesible para muchos pacientes.

Según Allen, el estudio podría tener otro efecto crucial: hacerle entender a los médicos y a la opinión pública en general que la semaglutida no es solo un fármaco “estético”, sino también un tratamiento para enfermedades crónicas. “Implica un cambio drástico en nuestra manera de pensar los medicamentos para bajar de peso”, señala.

Por Dani Blum

(Traducción de Jaime Arrambide)

The New York Times

