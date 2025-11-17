Cuáles son las fábricas alcanzadas por el incendio en el polígono industrial de Ezeiza: el antes y después de la explosión

El devastador incendio que comenzó el viernes por la noche y se extendió durante las primeras horas del sábado se originó en un sector industrial conocido como el Polígono Spegazzini, donde funcionan varias empresas en un predio abierto y sin perímetros.

El lugar se encuentra en Carlos Spegazzini, localidad perteneciente al partido de Ezeiza, y se ubica del otro lado de la Autopista Ezeiza–Cañuelas, frente al Polo Industrial —un complejo cerrado que depende de Alberdi Desarrollos, la empresa fundada por Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA)—.

“El Polígono es el parque industrial más viejo y el más grande de la zona. En 2016, ya estaba completo, y se extendió un poco más en los últimos años para el lado de Tristán Suárez. En su mayoría, son galpones de acopio y logística”, describió un gerente de una de las empresas radicadas del otro lado de la autopista, donde está el Polo Industrial Spegazzini y la Planta Térmica Albanés, que quedaron fuera del alcance de las llamas.

Esta área industrial se considera uno de los polos productivos más importantes de la zona sur del Gran Buenos Aires y destaca por sus accesos y conectividad que resultan fundamentales para las empresas, trabajadores y logística. Tiene colección con la Autopista Ezeiza–Cañuelas, que conecta a la ciudad de Buenos Aires con el interior del país a través de la Ruta Nacional 3 y se encuentra cerca del Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE), lo que es un gran beneficio logístico para las empresas con operaciones de importación y exportación.

Asimismo, la Ruta Provincial 205, que atraviesa la localidad de Spegazzini, es otra arteria fundamental que conecta la zona con el Partido de Ezeiza y distritos vecinos.

Fuertes imágenes del incendio en Ezeiza

Según un comunicado oficial de la Municipalidad de Ezeiza difundido el sábado a la mañana, el incendio seguido de una detonación comenzó en la planta de la empresa Logischem, dedicada al almacenamiento y distribución de productos químicos, la cual cuenta con planos aprobados y habilitación vigente.

Según la misma fuente, el incendio se extendió a empresas lindantes como Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón. Empresas como Sinteplast y Molinos Cañuelas, que también manejan materiales inflamables, se reportan fuera de peligro en este momento.

El hecho

Durante el fin de semana, los más de 380 bomberos que trabajaron en el lugar lograron contener el fuego, aunque hoy perduraba un foco activo. Con los peritajes que comenzaron hoy, los investigadores buscarán determinar el origen exacto de la detonación en este complejo. Hasta el momento no hay hipótesis firmes ni imputados, y el análisis técnico incluirá la evaluación de residuos químicos, informes sobre el estado de los sistemas de controles y mapas térmicos para reconstruir el tramo crítico del siniestro.

Así se encuentra hoy la zona donde se produjo el incendio Alessia Marccioni

“Aún no podemos determinar lo que generó la tremenda explosión”, dijo Gastón Granados, el jefe municipal. “Hay cinco fábricas que se quemaron por completo, y otras cinco o seis con daños materiales por la brutal explosión”.

“Por el momento, lo único que está determinado es la industria en la que se generó el incendio”, agregó Granados. “Allí hubo un incendio, que podemos considerar normal para lo que es una fábrica, pero minutos después hubo una explosión muy importante que desató la catástrofe sin precedente que vimos”.

Así se encuentra la zona donde se produjo la explosión Alessia Maccioni

Sobre la carátula del caso, la fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, bajo la jurisdicción del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, dijo: “Aún estamos en un estado incipiente de la investigación, por ende es muy prematuro expedirse en este momento. Una vez que se terminen las pericias se va a conocer si hay responsabilidad penal”.

Aunque no brindó nombres ni implicados, dijo que la recolección de testimonios “va a durar varios días más”.

En cuanto a las suspicacias que despertó el hecho de que nuevamente haya quedó involucrada la firma Iron Mountain, como coletazo de la tragedia de Barracas el 5 de febrero de 2014, cuando un incendio intencional en su anterior depósito causó la muerte de diez personas, entre bomberos y rescatistas, Granados se mostró prudente e intentó matizarlas. “Hacemos controles habituales y no tenemos nada para decir de Iron Mountain”, expresó.