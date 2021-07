Cuáles son las próximas etapas de la campaña de vacunación contra el Covid-19 en la ciudad

La campaña de vacunación contra el coronavirus en la ciudad de Buenos Aires va superando etapas semana a semana. La apertura del empadronamiento para personas de entre 30 y 34 años sin factores de riesgo fue el último paso en el plan de inoculación que tiene por delante completar los esquemas de dos dosis pero, a su vez, incorporar a la mayor cantidad de porteños. El objetivo es claro: ganarle a la llegada de la variante delta o, al menos, estar preparados para cuando comience a circular en el país.

Los expertos son contundentes en este punto y consideran que la delta, como ocurrió como las otras variantes, inexorablemente llegará a la Argentina. El desafío que afronta la ciudad, como el resto de las jurisdicciones, es reducir su impacto para contar con la menor cantidad de casos y muertes posible. En esa línea, sigue firme la estrategia de adelantar la aplicación de la segunda dosis en aquellas personas que recibieron la primera de Sinopharm y AstraZeneca, aunque no así para Sputnik V. Pero, además, ¿cuáles serán los próximos pasos de la campaña de vacunación?

Cómo lo había adelantado LA NACION el fin de semana, la apertura del empadronamiento para los mayores de 30 años se concretó hoy. De acuerdo información del Ministerio de Salud porteño, ya hay 54.185 personas que manifestaron su voluntad de ser inmunizadas. La cifra es menor respecto de la incorporación del grupo anterior, de 35 a 39 años, que en las primeras dos horas contaba con 70.000 inscriptos que terminaron siendo 90.000 al finalizar la primera jornada.

Menos de una semana después de haber lanzado la convocatoria para los mayores de 35 años (el empadronamiento abrió el viernes pasado) se anotaron 135.243 personas, sin pertenecer a grupos de riesgo, sobre un universo total de 200.000, que terminarán de ser vacunados en los próximos días.

El avance de la vacunación

Cuando se conozca la cantidad de vacunas necesarias para completar el grupo que se abrió hoy (30 a 34 años) la intención de la Ciudad es seguir incorporando a la población de manera escalonada hasta llegar a los 18 años pues, hasta el momento, ninguna de las vacunas que se aplican en el país están autorizadas para menores de esa edad. Es de esperar, entonces, que en los próximos días se anuncien nuevas aperturas que podrían seguir el modelo utilizado hasta aquí, es decir, cada cinco años.

Además, y mientras avanza el estudio sobre la combinación de vacunas que inició el Gobierno porteño para detectar la fiabilidad de aplicar un componente diferente a quienes recibieron la primera dosis de Sputnik V, se analiza con firmeza la posibilidad de abrir la vacunación espontánea, es decir, sin turnos previos. La intención es brindar una nueva alternativa a quienes fueron quedando afuera de los grupos sin factores de riesgo por no haber conseguido un turno o por tener dudas sobre la vacuna. En este caso se habilitaría desde una edad determinada, por ejemplo, mayores de 35 o mayores de 40 años, aunque aún no terminó de definirse.

Dosis distribuidas y aplicadas

La estrategia sigue la línea de lo que se consensuó la semana pasada durante el Consejo Federal de Salud (Cofesa) integrado por los ministros de Salud de todas las provincias y la titular de la cartera nacional, Carla Vizzotti, de acelerar los esquemas de vacunación en los mayores de 40 años. Por eso la Ciudad se plantea convocarlos a cualquiera de las 36 postas de vacunación, sin turno previo, para recibir la primera dosis.

En el Gobierno admiten que no hubo dificultades en el acceso a los turnos por lo que estiman que no hubo mucha gente que quedó afuera de las convocatorias. Aunque todavía no hay forma de saber cuántas personas no fueron vacunadas porque no existe un denominador común en los subgrupos ya que se toman variables que arrojan márgenes de error muy elevados, hay estudios que se están realizando para determinar esta variable.

Porcentaje de población vacunada

Después de completar cinco etapas de vacunación que incluyeron a los adultos mayores, las personas con comorbilidades y a los trabajadores esenciales el 8 de junio se inició la inoculación de la población en general con el grupo de 55 a 59 años. Dos días más tarde se habilitó para 50 a 54 años, el 17 de junio para 45 a 59 y el 22 de junio, de 40 a 44. Ya en julio se incluyeron los segmentos de 35 a 39 años y 30 a 34 años. Estos grupos suman unas 900.000 personas en total de las cuales 426.743 ya se aplicaron la primera dosis y 81.776 completaron la inmunización con el segundo componente.

Desde el 29 de diciembre, cuando comenzó la campaña de inoculación en la ciudad, 1.563.765 personas recibieron la primera dosis de Sputnik V, Sinopharm o AstraZeneca, es decir, el 64.8% de los porteños mayores de 18 años. De ese total, 418.914, que representan el 17.4% de la población con 18 años o más, completaron la inmunización con el segundo componente. Los porcentajes bajan a 52,24% y 14,20%, respectivamente, si se tiene en cuenta la población total.