Cuándo cae la Noche de San Juan en junio 2026

Como cada 23 de junio, este año se celebra nuevamente la Noche de San Juan y, en esta ocasión, coincide con el día martes para planificar las celebraciones propias de esta fecha.

Los rituales de la Noche de San Juan Gobierno de Valencia

Qué es la Noche de San Juan

Se trata de una celebración que se lleva a cabo en distintas partes del mundo en la que algunas personas realizan rituales de purificación, como es el caso del salto de la hoguera, uno de los más populares. Muchos aprovechan esta fecha también para realizar peticiones o dejar atrás lo que ya no desean mantener en sus vidas.

Qué rituales se hacen en la Noche de San Juan

Con la intención de dejar atrás todo lo viejo y dar paso a una nueva etapa, la Noche de San Juan reúne algunas actividades específicas para lograr el cambio de energía:

Encender hogueras : el fuego es el elemento protagonista de esta noche, que sirve para dar fin a etapas y comienzo a un nuevo capítulo. Una tradición es realizar siete saltos sobre esta para tener buena suerte y purificar energías. Sin embargo, esta actividad puede resultar peligrosa, por lo que muchos optan por saltar siete veces encima de una vela.

: el fuego es el elemento protagonista de esta noche, que sirve para dar fin a etapas y comienzo a un nuevo capítulo. Una tradición es realizar siete saltos sobre esta para tener buena suerte y purificar energías. Sin embargo, esta actividad puede resultar peligrosa, por lo que muchos optan por saltar siete veces encima de una vela. Escribir deseos en papel : durante esta jornada, muchos realizan peticiones y arrojan estos papeles en el fuego, hoguera o chimenea como acto de manifestación.

: durante esta jornada, muchos realizan peticiones y arrojan estos papeles en el fuego, hoguera o chimenea como acto de manifestación. Bañarse en el mar o en ríos : en el hemisferio norte, esta fecha coincide con el solsticio de verano, por lo que muchos realizan rituales con el agua para protegerse y “curarse” de malas energías.

: en el hemisferio norte, esta fecha coincide con el solsticio de verano, por lo que muchos realizan rituales con el agua para protegerse y “curarse” de malas energías. Quema de muñecos : es una tradición popular en nuestro país, especialmente en localidades como Escobar o Ingeniero Maschwitz. Durante esta noche, se prende una fogata o fogaras en la que se prende fuego un muñeco conocido como juda como símbolo de purificación e inicio de algo nuevo.

: es una tradición popular en nuestro país, especialmente en localidades como Escobar o Ingeniero Maschwitz. Durante esta noche, se prende una fogata o fogaras en la que se prende fuego un muñeco conocido como juda como símbolo de purificación e inicio de algo nuevo. Dormir con objetos bajo la almohada : es una tradición para manifestar ciertas mejoras en áreas específicas. El laurel sirve para la prosperidad económica, el romero para la limpieza energética, el cuarzo rosa para la paz interior o incluso puede servir un deseo escrito en un papel.

: es una tradición para manifestar ciertas mejoras en áreas específicas. El laurel sirve para la prosperidad económica, el romero para la limpieza energética, el cuarzo rosa para la paz interior o incluso puede servir un deseo escrito en un papel. Saltar olas : es un ritual similar al salto de la hoguera que se realiza en lugares cálidos o que se encuentren en verano. Se cree que ayuda a atraer la fertilidad, salud y amor.

El ritual de liberación consiste en escribir en un papel todo aquello que ya no sirve y prenderlo fuego Maksym Mazur - Unsplash

Cuáles son los orígenes de la Noche de San Juan

Sus orígenes son paganos, por los cuales en Europa se recibía el solsticio de verano. Luego, el cristianismo lo tomó como propio por su cercanía con el Día de San Juan Bautista, que es el 24 de junio. Con el tiempo, estas festividades se expandieron a otros países, como la Argentina, donde adoptaron diferentes costumbres y rituales, como es el caso del salto a la hoguera.