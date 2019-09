El dolor de cabeza puede ser insoportable Crédito: Shutterstock

Según el primer estudio de prevalencia sobre migraña realizado en el país por la Sociedad Argentina de Neurología, el 53% de los argentinos adultos presentó algún tipo de dolor de cabeza en el último año.

El 9,5% de los encuestados respondieron afirmativamente al menos 4 preguntas del test y fueron considerados migrañosos. Según los datos obtenidos, a 6 de cada 10 personas que sufren de dolores de cabeza les molesta la luz o los ruidos durante la crisis. La mitad de ellos siente que el dolor de cabeza limita su actividad física o intelectual.

Respecto a la duración del dolor, cerca del 40% declara que sus dolores de cabeza duran habitualmente más de 4 horas si no toma ningún analgésico. Un porcentaje similar declaró tener dolores frecuentes.

Del 9 al 16 de septiembre, se lleva a cabo la semana de la cefalea, impulsada por la Sociedad Neurológica Argentina. En este marco se desarrollará la campaña "Hablemos de Migraña" que tiene por objetivo concientizar a la población sobre esta enfermedad discapacitante. Para ello, profesionales de la salud, hospitales públicos e Instituciones privadas realizarán charlas informativas abiertas a la comunidad y consultorios gratuitos en todo el país.

Dolor inmanejable

Los medicamentos comunes no surten efecto Crédito: Shutterstock

Hebe Aragona tiene 18 años, es de Bariloche y ahora vive en Bernal. Estudia Dirección de Orquesta en la Universidad Nacional de las Artes, en Capital Federal y hace dos años le diagnosticaron migraña. "Ahora no puedo manejar los dolores, hay momentos en que es tan molesto que no se puede controlar. A veces me quedo en cama y pierdo el día", cuenta a LA NACION.

"Empecé a sentir dolores de cabeza hace cuatro años, tres o cuatro veces por semana. Tomaba ibuprofeno y al principio se me pasaba, pero después no. Hace poco lo definí como una prensa hidráulica prendida fuego. Siento pequeños latidos de dolor, principalmente en las sienes y en la frente", comenta con angustia.

"Hace dos años se volvió insoportable, no podía más con el ibuprofeno, no me hacía efecto. Fui al médico y me derivaron a un neurólogo. Me mandó a hacerme estudios y me dio Flocur, que tampoco me hizo nada. Terminé participando en un ensayo de un laboratorio", relata la joven, que actualmente participa de un grupo de contención a través de whatsapp con 120 personas de todo el país que sufren de dolores de cabeza.

"Charlamos cuando estamos con un episodio de dolor, somos bastante autosuficientes", cuenta. Del grupo también participan médicos, como la neuróloga Fiorella Martin Bertuzzi, del Hospital Italiano, especialista en cefaleas, que los ayuda.

Hebe está angustiada porque el dolor de cabeza choca de manera directa con su carrera, debido al ruido. "Actualmente estoy tomando Eletriptán cuando tengo una crisis. Fue lo que más efecto me hizo hasta ahora. Lo que pasa es que el cuerpo se acostumbra y ya le di de todo. Empecé a perder un poco la esperanza", señala.

Los dolores de cabeza también afectan la vida social de la chica. "Hay veces en las que mis amigas me dicen de juntarnos, les digo que sí y no me puedo mover, no puedo ni mirar el celular, hablar me duele, enfocar la vista me duele, y no sé cómo avisar que no puedo ir. Para las clases es tremendo también, no me puedo concentrar. Hay momentos en que no me puedo levantar a buscar un paño frío, no puedo dormir. Es muy difícil para mi familia entender hasta dónde me duele", dice Hebe, que asegura que desde que se mudó a Buenos Aires está peor.

Una enfermedad incapacitante

"La migraña o jaqueca son sinónimos, es un tipo de dolor de cabeza que suele surgir en la adolescencia y viene acompañado de náuseas e intolerancia a luz y a los olores penetrantes. Se origina en el cerebro y es incapacitante. Hay gente que tiene dolor de cabeza 20 de 30 días. Eso es una discapacidad, pero no está reconocido. ", explica Lucas Bonamico, neurólogo del Fleni.

Hay personas que pasan años antes de consultar a un especialista

"Los pacientes vienen vienen a consultar cuando ya no pueden controlarlo con remedios comunes. Tienen dolor de cabeza dos o tres veces por semana. También podés tener dolor por una resaca o por manejar, son las causas más comunes, que se manejan con analgésicos. Este tipo de dolores se sienten en toda la cabeza. La migraña, en cambio, es más hacia el ojo y la sien. Te agachás o subís una escalera y aumenta la pulsación y el dolor es inmanejable. 'Me late un bombo en la cabeza', suelen decir quienes padecen la enfermedad" señala Bonamico.

Según el especialista, para el paciente que tiene más de 4 o 5 episodios por mes hay remedios antimigrañosos. En los últimos tiempos el migral ha sido reemplazada por los triptanes, que son un grupo de fármacos que se toman cuando el paciente ve venir la crisis. Muchas veces las personas llegan a la guardia cuando no toleran más la luz y están vomitando. Entonces se les inyecta un analgésico con otro medicamento antinauseoso.

Bonamico asegura que hay formas sencillas de disminuir los dolores de cabeza. Comer ordenadamente, sin hacer ayunos prolongados, dormir 7-8 horas, hidratarse bien y hacer ejercicio. "Si no se hace eso se tienen muchas más chances. Los que almuerzan tarde la pasan muy mal. La cefalea no tiene cura y tiene una prevalencia de 3 a 1 en la mujer, donde el factor hormonal es importante. Las mujeres están peor en la etapa fértil y mejoran en la menopausia, incluso durante los primeros meses del embarazo", asegura el especialista.

Nuevos medicamentos

Bonamico llegó el lunes de una congreso mundial de cefalea en Dublín, donde se habló de nuevas medicinas, los anticuerpos monoclonales, que con una inyección subcutánea mensual, bajan mucho la agresividad de la enfermedad y disminuyen el dolor de cefaleas muy rebeldes.

Se hicieron 12 mil pruebas y en Estados Unidos está a la venta desde hace un año, mientras que al país llegó hace 4 meses. Estos nuevos medicamentos bloquean una sustancia, el PRGC, que produce la señal dolorosa. Sirve en casos refractarios, que no responden a los medicamentos tradicionales.

"A la gente que sufre cefalea no le creen. Además no hay análisis de laboratorio ni resonancia ni tomografía que demuestre que se sufre la enfermedad. Es un fenómeno cortical eléctrico que empieza en el cerebro y de dilatación arterial doloroso. No es una enfermedad arterial, aunque la arteria late. Algunas personas ven un aura con deformación del campo visual. Se llama migraña con aura", dice el especialista, que remarca que para la cefalea están contraindicados el alcohol, el ayuno, la falta de sueño, dormir de más y el estrés.

"Tengo dolor de cabeza desde que tengo uso de razón, toda la vida. Me acuerdo que mi mamá me iba a buscar a la escuela porque no aguantaba. O llamaban al Same", recuerda el periodista Martín Tiscornia, de 24 años. El se atiende desde hace dos años con Bertuzzi.

Martín empezó a ir al neurólogo a los 10 años. Entonces le daban "medicación de rescate", para que tomara cuando le doliera, un analgésico bajo receta. "En el secundario me dolía más, se me disparaba con alguna situación de estrés", cuenta el joven.

Tiscornia, que también participa del grupo de ayuda vía whatsapp, estuvo todo el fin de semana pasado con dolor de cabeza, pese a que se tomó la una pastilla de Dexketoprofeno, recetada por su médica, y un Tafirol. El lunes tuvo que ir a la guardia, por que se empezó a sentir muy mal. El muchacho solía tenía hasta 10 o 15 episodios por mes de dolor de cabeza y crisis cada dos o tres meses, que en los últimos tiempos bajaron gracias a la medicación.

"Suelo tener dolor más del lado izquierdo, bastante fuerte. Me duele cuando toso o estornudo, me queda latiendo. En 2016 me fui de vacaciones al Sur y en el aterrizaje empecé a sentir una presión en el ojo izquierdo, como que se me quería salir el ojo y me quedé con réplicas de dolor todo el día y tuve que ir a un médico", relata Martín, que asegura que, pese a todo, sobrelleva bastante bien la enfermedad.

30 años con migraña

Daniel Doctorovich, neurólogo del Hospital Italiano especializado en dolor de cabeza, asegura que la gente que tiene tanto malestar y ha tomado tantos remedios "se siente muy frustrada". "Hay personas que están 20 o 30 años con migraña, aunque la media es de 8 a 10 años. Es muy común la automedicación, pero cuando tenés muchos días con dolor tenés que ir a un neurólogo", asegura el especialista.

"Los vasos sanguíneos, los nervios y las membranas que recubren el cerebro son lo que duele, por eso el dolor es pulsátil, como un latido. Se produce porque hay cambios estructurales químicos en el cerebro, las neuronas se ponen muy locas y generan cambios circulatorios que producen una cascada de dolor", explica Doctorovich, que asegura que "hay esperanza para los migrañosos".

"Tienen que consultar con un buen médico, realizarse estudios y plantear estrategias, depende el tipo de dolor. Hay remedios para atacar la crisis aguda y otros para irse curando, que bajan la cantidad de dolores y los suavizan", señala el especialista.

"Viene mucha gente a consultar, es muy frecuente. Es una enfermedad muy incapacitante, en gente joven es la segunda causa de discapacidad para la OMS, porque tenés que quedarte quietito en tu cama. Es una tormenta eléctrica del cerebro y hay que darle luz a este tema para que la gente consulte. Hay que consultar cuando tenés una cefalea muy intensa y afecta a tu calidad de vida", aconseja el médico.