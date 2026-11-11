Cuándo empiezan las clases en CABA 2027: el gobierno porteño confirmó la fecha exacta

Los estudiantes y docentes que residen y trabajan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya cuentan la la fecha precisa de inicio del ciclo lectivo del año próximo, por eso es importante saber cuándo empiezan las clases en CABA 2027.

Inicio de clases en caba, inauguración escuela número 22 de Barracas Ricardo Pristupluk

Cuándo empiezan las clases en CABA 2027

De acuerdo a la información oficial que difundió el gobierno porteño, las clases comenzarán el lunes 1 de marzo y se extenderán hasta el viernes 17 de diciembre, con un receso de invierno de dos semanas.

Cómo es el calendario completo 2027 para estudiantes y docentes

Antes del inicio de las clases, los docentes volverán a las escuelas el miércoles 10 de febrero, para el periodo de recuperación, trabajar en la organización institucional y la planificación del año junto a sus equipos.

El nivel secundario comenzará dos días después, el miércoles 3 de marzo. En tanto, el receso de invierno será del lunes 19 al viernes 30 de julio, y las clases finalizarán el viernes 17 de diciembre.

Las fechas más relevantes del ciclo lectivo 2027 son:

10 de febrero: vuelta de los docentes.

1 de marzo: inicio de clases del nivel inicial y primario.

3 de marzo: inicio de clases del nivel secundario.

19 al 30 de julio: receso de invierno.

17 de diciembre: fin de clases.

Cuándo terminan las clases en CABA este año

El calendario escolar 2026, dispone el comienzo de las vacaciones de verano en cada provincia del país que, habitualmente, se ubica en la segunda quincena de diciembre.

Para los residentes y alumnado que cursa en el perímetro de la Ciudad, las clases finalizan el viernes 18 de diciembre, una semana antes de las Fiestas de Fin de Año.

El gobierno porteño difundió las fechas del ciclo lectivo 2027 Freepik

Cuándo terminan las clases en la Argentina, provincia por provincia

Las fechas de finalización del ciclo lectivo 2026 varían por jurisdicción. A continuación el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia:

Buenos Aires: 22 de diciembre

22 de diciembre CABA: 18 de diciembre

18 de diciembre Catamarca: 18 de diciembre

18 de diciembre Chaco: 18 de diciembre

18 de diciembre Chubut: 18 de diciembre

18 de diciembre Córdoba: 18 de diciembre

18 de diciembre Corrientes: 18 de diciembre

18 de diciembre Entre Ríos: 18 de diciembre

18 de diciembre Formosa: 17 de diciembre

17 de diciembre Jujuy: 18 de diciembre

18 de diciembre La Pampa: 23 de diciembre

23 de diciembre La Rioja: 18 de diciembre

18 de diciembre Mendoza: 22 de diciembre

22 de diciembre Misiones: 18 de diciembre

18 de diciembre Neuquén: 18 de diciembre

18 de diciembre Río Negro: 18 de diciembre

18 de diciembre Salta: 18 de diciembre

18 de diciembre San Juan: 18 de diciembre

18 de diciembre San Luis: 18 de diciembre

18 de diciembre Santa Cruz: 18 de diciembre

18 de diciembre Santa Fe: 18 de diciembre

18 de diciembre Santiago del Estero: 18 de diciembre

18 de diciembre Tierra del Fuego: 18 de diciembre

18 de diciembre Tucumán: 18 de diciembre

Las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del final de ciclo lectivo difieren según el distrito.