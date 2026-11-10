En tren, colectivo y auto: cómo ir a Luján para la misa del papa León XIV de este miércoles 11 de noviembre
La actividad del Sumo Pontífice moviliza a gran parte de la población que busca las alternativas más viables para arribar a la Basílica
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El papa León XIV se despedirá de la Argentina este miércoles tras protagonizar la Santa Misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Desde las 10, el Sumo Pontífice le pondrá punto final a su estadía en el país en una ciudad que estará colmada de fieles.
Al ser un evento multitudinario, las personas se preguntan cómo ir en transporte público y en auto. “La mejor forma de llegar a Luján es en tren”, aclaró hace unos días Javier Alonso, ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, para orientar, de cierta manera, a los miles de presentes que ya se encuentran en la localidad bonaerense o están próximos a ir.
En tren, colectivo y aut: cómo ir a Luján para la misa del Papa León XIV de este miércoles 11 de noviembre
En tren
Tren Sarmiento
- Este ferrocarril tiene su origen en la estación Once y llega hasta la terminal de Moreno.
- Desde la estación de Moreno se debe hacer transbordo en el andén lateral con destino a Luján.
- Consultá en el siguiente sitio web los horarios de llegada a cada estación.
Tren San Martín
- El recorrido comienza en Retiro y culmina en la estación Dr. Domingo Cabred (ubicado en la localidad de Open Door).
- Desde la estación terminal caminar hasta la intersección de las calles Buenos y Bv. Domingo Cabred para tomarse el colectivo 502 o 350.
En colectivo
Desde Capital Federal
- Línea 57. Salidas desde Plaza Italia, Plaza Once y Liniers.
Desde provincia
- 203 (desde Moreno hacia Luján).
- Líneas 276, 365, 410, 350, 228, 322 y 256.
Recorridos especiales
El Ministerio de Transporte bonaerense confirmó que las líneas urbanas (501 y 503) e interurbanas (500 y 502) prestarán un servicio especial durante la jornada del miércoles:
- Desde Cortínez – Ruta 7 (Pueblo Nuevo y Fray Manuel de Torres, con conexión al Ferrocarril San Martín en Pilar.
- Desde Open Door (Avenida Cabred y Ruta 192, con conexión al Ferrocarril San Martín).
- Desde la Estación de Luján (Barrio San Cayetano y Cuartel V, con conexión al Ferrocarril Sarmiento).
- Desde Jáuregui – Autovía 5 (Ruta 5 vieja, Terminal de Colectivos, estación ferroviaria, Barrio San Cayetano y Cuartel V).
- Desde Navarro – Ruta 47 (Por Navarro, terminal de Colectivos, Ruta 5 vieja, estación ferroviaria, Barrio San Cayetano y Cuartel V).
Todos los servicios llegarán hasta la intersección de la Ruta 192 y Ruta 7, cerca del ingreso a la Avenida Nuestra Señora de Luján.
En auto
- La ruta nacional 7 es el camino indicado para quienes van desde la Capital Federal hacia Luján.
- A partir del martes, a las 12, el acceso a Luján estará cortado y habrá siete estacionamientos a kilómetros de la Basílica.
- Los estacionamientos son:
- Sobre la Autopista del Oeste.
- Empalme de las rutas 5 y 47, a la altura de la calle Lorenzo Casey.
- Cruce de la Ruta 6 con la vieja Ruta 7.
- Puente Manuel Gálvez de la Ruta 34.
- Empalme de las rutas 192 y 34.
- Cruce del Acceso Oeste con la Ruta 6.
Cronograma miércoles 11 de noviembre
|Horario
|Actividad
08.00
Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
10.00
Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján
13.30
Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini
14.00
Vuelo hacia Lima, Perú
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