Luego de la celebración del Día del Maestro, hay otra conmemoración ligada a la enseñanza que también se festeja en el mes de septiembre. Por eso, quienes se pregunten cuándo es el día del profesor en la Argentina deben saber que se recuerda cada 17 de septiembre.

El Día del Profesor se celebra el 17 de septiembre

La fecha conmemora el fallecimiento del profesor, escritor y político Juan Manuel Estrada y, en su honor, cada año en nuestro país se festeja el Día del Profesor.

La trayectoria de Estrada en los cargos públicos que ocupó estuvo siempre enfocada en ampliar el alumnado en todo el país y mejorar la experiencia de aprendizaje.

¿Quién fue Juan Manuel Estrada?

Nacido el 13 de julio de 1842 en Buenos Aires, Estrada se crio en el seno de una familia muy interesada por la formación académica y cultural. En su juventud, estudió periodismo y dirigió el periódico La Guirnalda con su hermano Santiago.

Con una gran orientación hacia la literatura, a los 22 años, creó -junto a Lucio Mansilla- el Círculo Literario, destinado al estudio de la historia argentina.

En 1865, fue convocado por Luis José de la Peña, el director de las Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, para dictar un curso de 30 lecciones sobre la historia argentina en la Escuela Normal de Profesores. Gracias al éxito de estas clases, publicó Lecciones de la Historia Argentina.

A partir del pedido del entonces presidente, Nicolás Avellaneda, ocupó el cargo de rector del Colegio Nacional de Buenos Aires en 1876.

Estrada era católico y deseaba difundir los valores de la religión. Entonces, en 1880, volvió a lanzar la Revista Argentina con un enfoque cristiano. Además, promovía que la escuela pública sea católica, razón por la cual llegó a enemistarse con Leandro N. Alem.

Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento fue nombrado titular de la cátedra de Instrucción Cívica en el Colegio Nacional de Buenos Aires y jefe del Departamento de Escuelas, y en 1873 fue electo diputado de Buenos Aires por el partido de la Unión Católica.

Estrada falleció el 17 de septiembre 1894, a los 52 años. Sus restos fueron trasladados al Buenos Aires y actualmente descansan en el cementerio de Recoleta.

La jornada recuerda el trabajo de Juan Manuel Estrada

Las frases más recordadas de José Manuel Estrada

En sintonía con el Día del Profesor en la Argentina, se pueden tomar algunas de las mejores frases de Estrada. Además de evidenciar su capacidad intelectual, sirven para reflexionar acerca de la profesión docente:

“Se educa cuando se fomenta la capacidad de pensar por cuenta propia, integrados a una comunidad educativa”.

“Se educa cuando se enseña que debe estar presente el pensamiento y la acción con la vida misma, no solo recibiendo la información y estudiando de memoria”.

“Ser profesor es la elección de una forma de vida que se asume desde la labor diaria, las exigencias, la lucha, el agotamiento, la esperanza y la alegría de hacer lo que eligieron ser”.