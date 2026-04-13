San Expedito se celebra cada 19 de abril. En esta fecha, la Iglesia Católica le rinde culto a este militar romano que fue mártir y es patrono de las causas urgentes y justas, las imposibles y los desesperados, por lo que muchas personas rezan su oración para tener asistencia ante circunstancias difíciles.

Es considerado también el santo patrono protector de las causas legales demasiado prolongadas y protector de los militares, los estudiantes, los jóvenes y los viajeros.

San Expedito, patrono de las causas justas y urgentes, tiene su santuario en el barrio porteño de Balvanera Facebook Santuario de San Expedito

Cuándo es San Expedito 2026

San Expedito se celebra todos los 19 de abril. Este 2026, esa fecha cae domingo, en el cual se estila una veneración al santo en la parroquia Nuestra Señora Balvanera de Buenos Aires.

¿Quién fue San Expedito?

La fecha y lugar de nacimiento de San Expedito es incierta, pero se sabe que vivió a principios del siglo IV, durante el imperio de Diocleciano. Fue comandante de las legiones romanas. En su labor tenía a cargo miles de hombres que respondían al emperador. La historia cuenta que un día experimentó una revelación, en la que tuvo una epifanía sobre ser cristiano. De esta manera, decidió convertirse, a pesar de que en esa época los fieles eran perseguidos y sentenciados a muerte.

Estampita de la figura de San Expedito carfundacion

Al enterarse de esto, las autoridades romanas, bajo la orden del emperador, decidieron apresarlo. Fue interrogado y, debido a sus convicciones e imposibilidad de revertir su decisión de fe, fue ejecutado el 19 de abril del año 303, en la ciudad de Melitene, en la región turca de Capadocia.

La veneración del santo

San Expedito es considerado como un símbolo protector ante las dificultades surgidas en el trabajo, la juventud, los estudiantes, los enfermos, intercesor por las familias y diligente abogado cuando alguien tiene que presentarse ante un juicio. Está asociado también como patrono de los comerciantes, los programadores de sistemas y los navegantes.

Su imagen es representada por la figura de un soldado romano que porta una cruz, que lleva la leyenda del término “hodie”, que refiere a “hoy”. A su lado se ubica una hoja de palma, que simboliza el martirio, y a sus pies se encuentra un cuervo con la palabra “cras”, que significa “mañana”.

En nuestro país, los fieles acuden a la parroquia Nuestra Señora Balvanera de Buenos Aires todos los 19 de abril para venerar su imagen, la cual se encuentra en una de las naves del templo.

San Expedito es, después de San Cayetano, el santo que más convoca en su día en la Ciudad de Buenos Aires Facebook Santuario de San Expedito

Muchas personas le rezan a este santo para pedir por prosperidad y trabajo, a través de la Oración a San Expedito para urgentes necesidades económicas. Existen otros tipos de rezos como la Novena y la oración para solicitar su asistencia.

Oración a San Expedito para pedir su ayuda

¡Señor Jesús acudo a tu auxilio!

¡Virgen Santísima socórreme!

San Expedito, tú que lleno de valor abriste tu corazón a la gracia de Dios

y no te dejaste llevar por la tentación de postergar tu entrega,

ayúdame a no dejar para mañana lo que debo hacer hoy por amor a Cristo.

Ayúdame desde el cielo a renunciar a todo vicio y tentación con el poder que Jesús me da.

Que sea yo diligente, valiente y disciplinado al servicio del Señor,

y no me acobarde ante las pruebas.

Tú que eres el santo de las causas urgentes,

te presento mi necesidad (intención).

Sobre todo te pido que intercedas por mí para que persevere en la fe, y así llegue al gozo del cielo con Cristo,

con la Virgen María, los ángeles y los santos.

Amén