Efemérides del 4 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides de este 4 de mayo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se celebra el Día Internacional del Bombero.

La fecha tiene como origen la celebración europea de San Florián de Lorsch, mártir católico que fue soldado en tiempos del Imperio Romano y está consagrado como el patrón de los bomberos, de los limpiadores de chimeneas y de Polonia. La tradición cuenta que este militar, que llegó a ser encargado de las fuerzas imperiales destacadas en Baviera ―actual Alemania―, logró apagar un gran incendio pobremente equipado con un balde, lo que le valió el patronazgo de aquellos que se dedican a combatir el fuego.

Este 4 de mayo se celebra el Día Internacional del Bombero Diego Lima - LA NACION

La festividad de hoy abarca tanto a quienes combaten (casi siempre de manera voluntaria) el fuego en centros urbanos como a los que ejercen la rama de esta profesión combatiendo incendios forestales en bosques y otros terrenos naturales. Se trata de una tarea indispensable en tiempos donde estas calamidades, muchas veces generadas por el hombre y azuzadas por el aumento global de la temperatura, arrasan cientos de miles de hectáreas de pastizales, tierras cultivables y reservas naturales en la Argentina y todo el mundo.

Efemérides 4 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1929 – En Bruselas, Bélgica, nace la actriz, modelo y bailarina Audrey Hepburn. Ganó el Premio Oscar como mejor actriz por su papel en Vacaciones en Roma. Otras de las películas en las que trabajó son Sabrina, Love in the afternoon y Desayuno en Tiffany’s.

1935 – Nace, en la Argentina, el exjugador de fútbol José Sanfilippo. Con un total de 207 goles, es el máximo artillero de la historia de San Lorenzo de Almagro.

1949 – Se produce la Tragedia de Superga. En un accidente aéreo, mueren 31 personas; entre ellas, 18 jugadores del club de fútbol Torino de Italia.

1951 – En Estados Unidos, nace el músico Jackie Jackson, integrante de The Jackson 5 y hermano mayor de Michael.

1953 – El escritor estadounidense Ernest Hemingway obtiene el Premio Pulitzer por su novela El viejo y el mar. Al año siguiente, el autor fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura.

1959 - Se realiza la primera entrega de los Premios Grammy, que celebran a la industria musical estadounidense.

1961 – En Paraíba, Brasil, nace Herbert Vianna, líder y principal compositor de la banda Os Paralamas do Sucesso.

1974 – En La Plata, nacen los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, ambos exjugadores de fútbol.

1975 – En Los Ángeles, California, muere el actor Moe Howard, integrante del grupo cómico Los tres chiflados.

1975 – Nace, en Buenos Aires, el cantante Pablo Ruiz. Algunas de sus canciones más conocidas son “Mi chica ideal” y “Oh mamá, ella me ha besado”.

1979 – La política británica Margaret Thatcher asume el cargo como Primera Ministra del Reino Unido. Se mantuvo en el mismo hasta el 28 de noviembre de 1990.

1982 - Durante la Guerra de Malvinas, aviones argentinos bombardean al destructor británico HMS Sheffield, que acabaría hundiéndose.