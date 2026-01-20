San Sebastián: esta es su historia y qué oración rezarle

El Día de San Sebastián se celebra cada 20 de enero por la Iglesia Católica. La fecha recuerda al mártir cristiano, que representa los valores de fuerza, fe y coraje. Su historia se remonta al siglo II d.C. en Imperio Romano y, con los años, se convirtió en patrono de la arquería, de los soldados y los atletas. Por ese motivo, se le suele rezar para obtener protección ante la peste y los enemigos.

En varios puntos del mundo se celebra a este mártir. En la Argentina, se lleva a cabo la Fiesta de San Sebastián en la localidad Las Ovejas, Neuquén, todos los años entre el 11 y el 20 de enero. Comienza con la Novena, e incluye la velación del Santo la noche del 19, la procesión con la imagen de San Sebastián en la mañana del 20 y finaliza ese mismo día con un asado popular.

Fiesta de San Sebastián en Las Ovejas, Neuquén, en honor del mártir

La historia de San Sebastián

Según la Agencia Católica de Informaciones- ACI Prensa, Sebastián de Milán nació en el año 256 en Narbona, entonces territorio del Imperio Romano y actualmente de Francia. Hijo de una familia noble, se dedicó a la carrera militar: logró ser nombrado jefe de la cohorte de la guardia imperial romana, uno de los cargos más importantes. Este puesto lo llevó a ser conocido por muchas personas e incluso Maximiano, el emperador. Si bien cumplía con sus deberes, decidió no participar de los sacrificios idolátricos. Le interesaba la fe y era un cristiano dedicado, que solía visitar a prisioneros que habían sido encarcelados por su religión.

Es así que Maximiano lo obligó a elegir entre sus deberes militares y el cristianismo, como un intento de que renunciara a su fe. Sin embargo, Sebastián rechazó la oferta y fue condenado a morir con una lluvia de saetas, una especie de flecha antigua. Para la sorpresa de sus amigos presentes, el joven había sobrevivido a dicha tortura y fue trasladado en secreto a la casa de una noble cristiana romana llamada Irene, quien lo ayudó a curarse a escondidas del emperador.

Si bien sus seres queridos le aconsejaron escapar, Sebastián no deseaba esconder su devoción por Cristo y se presentó ante Maximiano con valentía, quien lo había dado por muerto. En ese encuentro, le reprochó su persecución a los cristianos, pero fue condenado nuevamente a morir. Luego de su muerte, fue sepultado por sus amigos en la Vía Apia, en una catacumba que lleva el nombre de San Sebastián.

Qué oración rezarle a San Sebastián

Esta es la oración para rezarle a San Sebastián y pedirle su ayuda

Tal como señala la ACI Prensa, esta es la oración para pedirle a San Sebastián por cualquier necesidad:

Glorioso san Sebastián

que alcanzaste de Dios tanta fe y caridad,

que llegaste a sacrificar tu vida

por obedecer a Dios

y socorrer fielmente

a tus hermanos cristianos.

Ahora que vives junto

a Dios escucha las plegarias y súplicas

de los que te invocan con gratitud, fe y devoción,

y acuden a ti desde los campos,

pueblos y ciudades. Mártir de Cristo,

alcánzanos de Dios que,

confesando nuestra fe,

acojamos el Reino anunciado por Jesucristo

con verdadero espíritu de penitencia y vivamos como hijos de Dios.

Que nuestros hogares sean verdaderos templos de amor

en donde florezca la santidad, reinen el bienestar, la alegría y la paz.

Que en nuestro trabajo reinen la justicia y la concordia.

Líbranos de todo egoísmo y maldad para que, fraternalmente unidos,

vivamos en esta hermosa tierra que Dios nos ha dado

de acuerdo con los valores del Reino:

especialmente la verdad, la justicia y el amor.

San Sebastián mártir glorioso, lleva nuestros ruegos ante Dios

y concédenos tu especial intercesión

para que podamos obtener lo que aquí pedimos:

(Hacer tu Petición)

San Sebastián, atiende nuestras plegarias,

ayúdanos a conseguir lo que solicitamos y danos fuerza y confianza,

para que siguiendo tu ejemplo de fe, esperanza y caridad

podamos alcanzar la vida eterna

que Jesús promete a los que perseveran hasta el fin

y para que bajo la protección de María,

nuestra Madre, lleguemos a Él,

fuente de eterna felicidad.

Amén.