Cuándo son los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina: el Gobierno está dispuesto a cambiar los días

El presidente de la Nación, Javier Milei, afirmó que el gobierno nacional se encuentra dispuesto a modificar el calendario oficial de feriados en caso de que la operación del papa León XIV obligue a reprogramar su llegada al país, hasta el momento prevista para el mes de noviembre.

“Oramos por él para que pueda venir a la Argentina. Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles para hacer los ajustes necesarios”, sostuvo Milei en una entrevista con Radio Mitre.

El pontífice ya entró este martes al hospital Gemelli de Roma para someterse a una intervención de extirpación de un nódulo pulmonar detectado en un chequeo de rutina. La Santa Sede informó que estará internado durante una semana y que suspendió todas sus visitas hasta el próximo martes.

El Papa en el hospital Gemelli de Italia HANDOUT - VATICAN MEDIA

En esta línea, el cardenal Luis Antonio Tagle lo reemplazará en la misa que tenía prevista para este miércoles, en el marco del encuentro sobre Amoris laetitia, una exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el amor en la familia.

Aun así, desde la Iglesia católica, el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, precisó a LA NACION que no hubo alteraciones en la agenda y que la organización sigue en pie.

En el mismo sentido, el cardenal japonés Isao Kikuchi relató que el propio Papa expresó su voluntad de mantener la agenda en Latinoamérica y se sometió de inmediato a la cirugía para no alterar sus compromisos.

La Conferencia episcopal sigue con la organización de los eventos en la Argentina Soledad Aznarez

La visita de León XIV

Por este motivo, de momento el recorrido por la región sigue confirmado y se establece la llegada de León XIV a la Argentina del 8 al 11 de noviembre, en el marco de su primera gira por América Latina como pontífice, la cual incluye además paradas en Uruguay y Perú.

El Poder Ejecutivo había decidido establecer feriados para facilitar la logística y los operativos de seguridad durante las jornadas de la visita papal, que concentrará actos multitudinarios y el despliegue final en la provincia de Buenos Aires. Este calendario oficial incluye esquemas de asueto y jornadas no laborables distribuidas entre los días de la visita, que varían según la jurisdicción.

La intervención médica en la capital italiana estará a cargo de un equipo de siete especialistas encabezado por el profesor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del Policlínico Gemelli. El pontífice quedó alojado en el décimo piso del establecimiento, acompañado por su médico personal, Luigi Carbone, y por el enfermero Massimiliano Strappetti, a la espera de nuevos partes oficiales sobre su evolución.