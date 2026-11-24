Cuándo terminan las clases 2026 en la Argentina, provincia por provincia
Cada rincón del país tiene la fecha confirmada para la culminación del calendario escolar
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Estudiantes y docentes de la Argentina ya conocen cuándo culmina el ciclo escolar 2026, según la provincia en la que vivan. Esta información precisa sirve para planificar las actividades durante el receso de verano.
Según los datos del calendario escolar, cada distrito y provincia tiene su fecha de cierre, como así también cuándo comienzan las vacaciones de verano que, habitualmente, se ubican en la segunda quincena de diciembre.
Cuándo terminan las clases en la Argentina, provincia por provincia
|Provincia
|Fecha
Buenos Aires
22 de diciembre
CABA
18 de diciembre
Catamarca
18 de diciembre
Chaco
18 de diciembre
Chubut
18 de diciembre
Córdoba
18 de diciembre
Corrientes
18 de diciembre
Entre Ríos
18 de diciembre
Formosa
17 de diciembre
Jujuy
18 de diciembre
La Pampa
23 de diciembre
La Rioja
18 de diciembre
Mendoza
22 de diciembre
Misiones
18 de diciembre
Neuquén
18 de diciembre
Río Negro
18 de diciembre
Salta
18 de diciembre
San Juan
18 de diciembre
San Luis
18 de diciembre
Santa Cruz
18 de diciembre
Santa Fe
18 de diciembre
Santiago del Estero
18 de diciembre
Tierra del Fuego
18 de diciembre
Tucumán
18 de diciembre
Las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del final de ciclo lectivo difieren según el distrito.
Cuándo es el próximo feriado nacional en la Argentina
Gran parte de la ciudadanía argentina podrá disfrutar de otro fin de semana prolongado dentro de poco, por el feriado nacional del 8 de diciembre, en el que se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María.
De acuerdo al calendario oficial de feriados, que publica la jefatura de Gabinete, el martes 8 de diciembre es feriado nacional inamovible y se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción.
En tanto, el lunes 7 es día no laborable con fines turísticos. Esta denominación responde a la potestad del Gobierno para determinar tres fechas de esta naturaleza por año.
¿A quiénes les corresponde el día no laborable del 7 de diciembre?
Por definición, en un día no laborable la decisión de si se trabaja o no queda en manos del empleador.
La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Mientras que en el 182 explica que los días no laborales son optativos para el empleador.
Por eso, en el caso de que los empleadores decidan que su plantel trabaje el 7 de diciembre, el empleado percibirá su salario simple.
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
|Mes
|Fecha
|Nombre del feriado
Diciembre
Lunes 7 de diciembre
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Diciembre
Viernes 25 de diciembre
Navidad (feriado inamovible)
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