Estudiantes y docentes de la Argentina ya conocen cuándo culmina el ciclo escolar 2026, según la provincia en la que vivan. Esta información precisa sirve para planificar las actividades durante el receso de verano.

Según los datos del calendario escolar, cada distrito y provincia tiene su fecha de cierre, como así también cuándo comienzan las vacaciones de verano que, habitualmente, se ubican en la segunda quincena de diciembre.

Cuándo terminan las clases Fabián Marelli

Cuándo terminan las clases en la Argentina, provincia por provincia

Provincia Fecha Buenos Aires 22 de diciembre CABA 18 de diciembre Catamarca 18 de diciembre Chaco 18 de diciembre Chubut 18 de diciembre Córdoba 18 de diciembre Corrientes 18 de diciembre Entre Ríos 18 de diciembre Formosa 17 de diciembre Jujuy 18 de diciembre La Pampa 23 de diciembre La Rioja 18 de diciembre Mendoza 22 de diciembre Misiones 18 de diciembre Neuquén 18 de diciembre Río Negro 18 de diciembre Salta 18 de diciembre San Juan 18 de diciembre San Luis 18 de diciembre Santa Cruz 18 de diciembre Santa Fe 18 de diciembre Santiago del Estero 18 de diciembre Tierra del Fuego 18 de diciembre Tucumán 18 de diciembre

Las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del final de ciclo lectivo difieren según el distrito.

El calendario escolar 2026 completo X

Cuándo es el próximo feriado nacional en la Argentina

Gran parte de la ciudadanía argentina podrá disfrutar de otro fin de semana prolongado dentro de poco, por el feriado nacional del 8 de diciembre, en el que se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María.

De acuerdo al calendario oficial de feriados, que publica la jefatura de Gabinete, el martes 8 de diciembre es feriado nacional inamovible y se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción.

En tanto, el lunes 7 es día no laborable con fines turísticos. Esta denominación responde a la potestad del Gobierno para determinar tres fechas de esta naturaleza por año.

¿A quiénes les corresponde el día no laborable del 7 de diciembre?

Por definición, en un día no laborable la decisión de si se trabaja o no queda en manos del empleador.

La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Mientras que en el 182 explica que los días no laborales son optativos para el empleador.

Por eso, en el caso de que los empleadores decidan que su plantel trabaje el 7 de diciembre, el empleado percibirá su salario simple.

La Inmaculada Concepción En 1 Minuto - El Santo Del Día - 8 De Diciembre

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026