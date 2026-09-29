Calendario escolar: cuándo terminan las clases en la provincia de Buenos Aires
Ya se puede consultar la fecha exacta en la que finaliza el ciclo lectivo en curso; cuál es el último día de clases
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Los estudiantes y docentes de la provincia de Buenos Aires cuentan con los datos del calendario escolar que brinda información precisa sobre cuándo terminan las clases en esa jurisdicción y así planificar las actividades durante el receso escolar de verano.
Tal como ocurre con las fechas de inicio y el receso invernal de mitad de año, el calendario escolar 2026, dispone el comienzo de las vacaciones de verano en cada provincia del país que, habitualmente, se ubica en la segunda quincena de diciembre.
Cuándo terminan las clases en la provincia de Buenos Aires
En el distrito más poblado del país, el último día de clases del ciclo lectivo 2026 corresponde al martes 22 de diciembre, lo que coincide con la semana de las Fiesta de Fin de Año.
Cuándo terminan las clases en la Argentina, provincia por provincia
Las fechas de finalización del ciclo lectivo 2026 varían por jurisdicción. A continuación el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia:
- Buenos Aires: 22 de diciembre
- CABA: 18 de diciembre
- Catamarca: 18 de diciembre
- Chaco: 18 de diciembre
- Chubut: 18 de diciembre
- Córdoba: 18 de diciembre
- Corrientes: 18 de diciembre
- Entre Ríos: 18 de diciembre
- Formosa: 17 de diciembre
- Jujuy: 18 de diciembre
- La Pampa: 23 de diciembre
- La Rioja: 18 de diciembre
- Mendoza: 22 de diciembre
- Misiones: 18 de diciembre
- Neuquén: 18 de diciembre
- Río Negro: 18 de diciembre
- Salta: 18 de diciembre
- San Juan: 18 de diciembre
- San Luis: 18 de diciembre
- Santa Cruz: 18 de diciembre
- Santa Fe: 18 de diciembre
- Santiago del Estero: 18 de diciembre
- Tierra del Fuego: 18 de diciembre
- Tucumán: 18 de diciembre
Las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del final de ciclo lectivo difieren según el distrito.
Cuál es el próximo feriado nacional en la Argentina
El feriado nacional por el Día de la Raza tiene carácter de trasladable, y en 2026, queda establecido para el segundo lunes del mes, lo que coincide con el lunes 12.
Esto sucede luego de que en septiembre no se formara ningún fin de semana largo, debido a que es el único mes del año en el que no hay feriados nacionales.
A quiénes les corresponde el feriado del miércoles 11 de noviembre
En tanto, el asueto del miércoles 11 de noviembre quedó establecido por decreto presidencial debido a la visita del papa León XIV.
Este feriado está circunscripto a la provincia de Buenos Aires, ya que el grueso de la agenda papal se ubica en esa jurisdicción y, entre otras actividades, se destaca la misa en la Basílica de Luján.
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
|Mes
|Fecha
|Nombre del feriado
Octubre
Lunes 12 de octubre
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Noviembre
Lunes 23 de noviembre
Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)
Diciembre
Lunes 7 de diciembre
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Diciembre
Viernes 25 de diciembre
Navidad
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