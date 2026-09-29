Calendario escolar: cuándo terminan las clases en la provincia de Buenos Aires

Los estudiantes y docentes de la provincia de Buenos Aires cuentan con los datos del calendario escolar que brinda información precisa sobre cuándo terminan las clases en esa jurisdicción y así planificar las actividades durante el receso escolar de verano.

La fecha de finalización de clases en provincia de Buenos Aires Imagen de Freepik

Tal como ocurre con las fechas de inicio y el receso invernal de mitad de año, el calendario escolar 2026, dispone el comienzo de las vacaciones de verano en cada provincia del país que, habitualmente, se ubica en la segunda quincena de diciembre.

Cuándo terminan las clases en la provincia de Buenos Aires

En el distrito más poblado del país, el último día de clases del ciclo lectivo 2026 corresponde al martes 22 de diciembre, lo que coincide con la semana de las Fiesta de Fin de Año.

Cuándo terminan las clases en la Argentina, provincia por provincia

Las fechas de finalización del ciclo lectivo 2026 varían por jurisdicción. A continuación el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia:

Buenos Aires: 22 de diciembre

22 de diciembre CABA: 18 de diciembre

18 de diciembre Catamarca: 18 de diciembre

18 de diciembre Chaco: 18 de diciembre

18 de diciembre Chubut: 18 de diciembre

18 de diciembre Córdoba: 18 de diciembre

18 de diciembre Corrientes: 18 de diciembre

18 de diciembre Entre Ríos: 18 de diciembre

18 de diciembre Formosa: 17 de diciembre

17 de diciembre Jujuy: 18 de diciembre

18 de diciembre La Pampa: 23 de diciembre

23 de diciembre La Rioja: 18 de diciembre

18 de diciembre Mendoza: 22 de diciembre

22 de diciembre Misiones: 18 de diciembre

18 de diciembre Neuquén: 18 de diciembre

18 de diciembre Río Negro: 18 de diciembre

18 de diciembre Salta: 18 de diciembre

18 de diciembre San Juan: 18 de diciembre

18 de diciembre San Luis: 18 de diciembre

18 de diciembre Santa Cruz: 18 de diciembre

18 de diciembre Santa Fe: 18 de diciembre

18 de diciembre Santiago del Estero: 18 de diciembre

18 de diciembre Tierra del Fuego: 18 de diciembre

18 de diciembre Tucumán: 18 de diciembre

Las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del final de ciclo lectivo difieren según el distrito.

El calendario escolar 2026 completo X

Cuál es el próximo feriado nacional en la Argentina

El feriado nacional por el Día de la Raza tiene carácter de trasladable, y en 2026, queda establecido para el segundo lunes del mes, lo que coincide con el lunes 12.

Esto sucede luego de que en septiembre no se formara ningún fin de semana largo, debido a que es el único mes del año en el que no hay feriados nacionales.

A quiénes les corresponde el feriado del miércoles 11 de noviembre

En tanto, el asueto del miércoles 11 de noviembre quedó establecido por decreto presidencial debido a la visita del papa León XIV.

Este feriado está circunscripto a la provincia de Buenos Aires, ya que el grueso de la agenda papal se ubica en esa jurisdicción y, entre otras actividades, se destaca la misa en la Basílica de Luján.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026