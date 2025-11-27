Cuándo terminan las clases en CABA este 2025

La definición del calendario escolar para el cierre de 2025 organiza la vida familiar y educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) frente a la proximidad del receso de verano. La Secretaría de Educación estableció el cronograma oficial que marca el límite de la asistencia a las aulas y garantiza el cumplimiento de los días obligatorios de clase en el distrito. Esta fecha resulta determinante para la planificación de los porteños que aguardan el inicio de las vacaciones.

¿Qué día finaliza el ciclo lectivo en CABA?

Los estudiantes de los distintos niveles educativos de la capital cuentan con una fecha específica para el cese de la asistencia obligatoria. La autoridad educativa determinó que el ciclo lectivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concluye el viernes 19 de diciembre de 2025. Esta jornada representa el último día de actividad académica antes de las fiestas de fin de año. La medida alinea a la jurisdicción con la mayoría de las provincias del país y asegura el tiempo necesario para la evaluación de contenidos.

La elección de las fechas en el calendario responde a una normativa superior que rige sobre todo el territorio nacional. El Consejo Federal de Educación fijó un piso de 190 días de clase efectivos para todas las jurisdicciones, pese a que las provincias poseen autonomía para diagramar su esquema, pero deben respetar este umbral mínimo. El Ministerio de Capital Humano supervisa que cada distrito ajuste su inicio y finalización para alcanzar la meta numérica de exposición pedagógica, independientemente de los feriados locales o las particularidades regionales.

Cuándo es el último día de clases, provincia por provincia

El escenario federal exhibe disparidades notables en el cierre de las escuelas según la ubicación geográfica. Catamarca, Jujuy y Santa Fe darán por concluido el año el viernes 12 de diciembre, mientras que un bloque mayoritario comparte la fecha del 19 de diciembre con la capital, donde figuran Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro, Chaco y Chubut.

Asimismo, existen distritos que extienden la actividad más allá de esa fecha. La provincia de Buenos Aires finaliza sus clases el lunes 22 de diciembre, al igual que Misiones y Salta. La provincia de La Pampa presenta el calendario más extenso del país y cierra sus puertas recién el viernes 26 de diciembre.

El calendario escolar de la Secretaría de Educación detalla las fechas de finalización del ciclo lectivo 2025 en cada provincia:

El calendario escolar, provincia por provincia

Buenos Aires : 22/12/25

: 22/12/25 Ciudad Autónoma de Buenos Aires : 19/12/25

: 19/12/25 Catamarca : 12/12/25

: 12/12/25 Chaco : 19/12/25

: 19/12/25 Chubut : 19/12/25

: 19/12/25 Córdoba : 19/12/25

: 19/12/25 Corrientes : 19/12/25

: 19/12/25 Entre Ríos : 19/12/25

: 19/12/25 Formosa : 19/12/25

: 19/12/25 Jujuy : 12/12/25

: 12/12/25 La Pampa : 26/12/25

: 26/12/25 La Rioja : 19/12/25

: 19/12/25 Mendoza : 19/12/25

: 19/12/25 Misiones : 22/12/25

: 22/12/25 Neuquén : 19/12/25

: 19/12/25 Río Negro : 19/12/25

: 19/12/25 Salta : 22/12/25

: 22/12/25 San Juan : 19/12/25

: 19/12/25 San Luis : 19/12/25

: 19/12/25 Santa Cruz : 18/12/25

: 18/12/25 Santa Fe : 12/12/25

: 12/12/25 Santiago del Estero : 19/12/25

: 19/12/25 Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 19/12/25

