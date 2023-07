Cuántas latas de gaseosa light habría que tomar por día para que el aspartamo sea un riesgo para la salud

escuchar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el edulcorante aspartamo, presente en bebidas bajas en calorías, chicles y otros productos endulzados de manera artificial, es “posiblemente cancerígeno” para humanos. Sin embargo, una persona podría consumir hasta 40 miligramos de aspartamo por kilo de masa corporal por día sin que eso signifique un riesgo para la salud, lo que es el equivalente, en promedio, unas 20 latas de gaseosa por día, según coinciden los expertos.

La Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), el órgano de la OMS que se encarga de identificar el potencial cancerígeno de las sustancias, ha concluido, tras estudiar la evidencia científica disponible, que el aspartamo pertenece a la categoría 2B, que es el anteúltimo escalón dentro de la pirámide que diseñaron para identificar potenciales riesgos para los humanos. Esto significa que la evidencia es limitada en humanos e insuficiente en animales.

“Hay varios puntos a tener en cuenta, primero que no hay un estudio en humanos que avale que este producto produce cáncer de manera directa. Sí está claro que la cuestión está en la cantidad, hay un límite, como en casi todo. Si uno se pone a pensar hay muchos productos que están presentes en alimentos o, incluso, en el agua, que podrían ser cancerígenos dependiendo de la cantidad que se consuma. Está claro que la ingesta de aspartamo no debe superar los 40 miligramos por kilo de peso. Tenés que consumir mucha cantidad para que sea peligroso, pero no hay una relación directa como si la hay con el cigarrillo. En definitiva, hay que tener una dieta balanceada y equilibrada”, señala Diego Kaen, oncólogo clínico, docente de la Universidad de La Rioja y presidente de la Asociación Argentina de Oncología.

El aspartamo, que es hasta 200 veces más dulce que el azúcar, está en miles de productos alimenticios, y hasta en algunos fármacos. Desde 1981, el comité de investigadores de la OMS ha señalado que el consumo de aspartamo, dentro de los límites diarios aceptables, no representa un riesgo para la salud.

“El aspartamo va a estar en casi todo producto dietético. Con la nueva Ley de Etiquetado Frontal, va a aparecer una advertencia indicando que contiene edulcorantes no nutritivos, eso quiere decir que puede haber aspartamo. En su momento, se dijo que puede generar daños para la salud, pero hoy sabemos que los márgenes de seguridad son muy amplios. Aunque sí hay que tener cuidado con los niños, ya que pueden consumir mucha menos cantidad de edulcorantes que un adulto”, advierte Nélida Karavaski, miembro del Servicio Endocrinología, Metabolismo, Nutrición y Diabetes del Hospital Británico.

Desde el Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas (ICBA) entregaron a este medio un comunicado en donde resaltan que el Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios (Joint Expert Committee on Food Additives) revisó décadas de evidencia de alta calidad y datos reales de consumo humano, estableciendo una ingesta diaria admisible en la que el aspartamo se puede consumir diariamente de manera segura durante el transcurso de toda una vida.

Kate Loatman, directora ejecutiva del ICBA, “aplaudió” el hallazgo de la OMS y la FAO y comentó: “Esta conclusión de los principales expertos en salud y seguridad alimentaria del mundo afirma una vez más que el aspartamo es seguro. Después de una revisión rigurosa, este hallazgo fortalece aún más la confianza en la seguridad del aspartamo y desempeñará un papel vital para informar a los consumidores en la medida en que consideran todas las opciones para reducir el consumo de azúcar y de calorías en sus dietas”.

¿Por qué el aspartamo podría ser cancerígeno en altas cantidades?

Manglio Rizzo, jefe del servicio de Oncología del Hospital Universitario Austral e investigador en el Instituto de Investigación de Medicina Traslacional de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y el CONICET, señala que, luego de ser ingerido, la digestión del aspartamo en el intestino produce como resultado algunas sustancias que en exceso podrían ser dañinas para el organismo, como es el metanol que luego es transformado a formaldehído y ácido fórmico.

El formaldehído, explica, a través de su unión al ADN de la célula, puede causar daño en la información genética que ella tiene. Este daño genético podría generar cambios en el comportamiento celular que “faciliten su multiplicación desordenada”, impidan su muerte programada y favorezcan su capacidad de invadir y generar metástasis.

“El efecto carcinogénico del aspartamo no ha sido demostrado en humanos. Todos los estudios provienen del análisis en células en el laboratorio o con animales de experimentación. Se ha hipotetizado que podría tener un efecto sobre las células haciéndolas más resistentes a su muerte. En ratas, la ingesta de dosis muy elevadas de aspartamo también favorecería el crecimiento indiscriminado de las células produciendo tumores”, describe Rizzo.