Alquiló una casa en una isla y lo que descubrió la dejó sin palabras: “Tenía reseñas increíbles”

Una usuaria de TikTok contó la particular experiencia que tuvo al alquilar un lugar con Airbnb y se volvió furor. El video muestra el desastroso estado en el que encontró la propiedad y obtuvo millones de reproducciones. En los comentarios, los usuarios le dejaron distintos consejos e ideas para corregir la situación y evitar problemas a futuro.

En las redes sociales se observan todo tipo de contenidos virales diariamente. Dentro del universo que representan las plataformas, hay una enorme variedad de formatos y géneros que se consumen. Uno de los más replicados es el de propiedades después de algún acontecimiento.

No es extraño que circulen videos sobre el desastre que quedó en una casa luego de alguna fiesta o evento. Sin embargo, pocas veces se ven curiosidades como la que ocurrió en este caso. La protagonista del video es la usuaria @atypical_adventure, que en su cuenta mostró cómo recibió el lugar que alquiló.

La mujer actualmente vive en Bali, una isla que forma parte de Indonesia. Instalada en Nueva Zelanda, decidió hacer un cambio rotundo en su estilo de vida hace poco más de un mes. Según lo que cuenta en la plataforma, renució a su trabajo de ocho horas y se mudó al destino paradisíaco.

En uno de los registros sobre su vida en el destino, relató que alquiló temporalmente un cuarto por Airbnb. Sin embargo, cuando llegó al lugar de alojamiento se topó con una noticia totalmente inesperada: el lugar estaba abandonado. “Cuando reservas un Airbnb en Bali y es un edificio abandonado”, escribió la usuaria.

El estado del edificio abandonado en Bali

Las imágenes la dejan ver a ella sonriente a pesar de la situación, mientras la cámara graba cómo se encuentra el lugar. A pesar de que la propiedad tiene un aspecto atractivo y está rodeada del contexto paradisíaco de la isla, desde afuera se nota que está muy descuidada.

El paisaje está compuesto por una vegetación muy crecida y ventanas rotas. Sumado a esto, no había nadie presente, por lo que no quedaron dudas de que el lugar no estaba habitado.

La mujer mostró el lugar y sorprendió a todos (Foto: Captura de video)

El video se volvió viral al punto que superó las 3.400.000 reproducciones. Además, generó más de 155.000 likes y recibió otros cientos de comentarios. Allí, la autora de la grabación dio más información sobre el alquiler y aclaró que la propiedad parecía otra cosa muy distinta en la aplicación: “El lugar costaba 80 dólares y tenía reseñas increíbles. Airbnb también dijo que el anfitrión tenía un promedio de respuesta de una hora, así que asumí que todavía estaba abierto”.

Por otra parte, en respuesta a la consulta de un usuario, reveló que justo después de descubrir que el alquiler era una estafa comenzó a llover a cántaros y ella y su compañero de viaje no tenían ni siquiera bolsas de dormir. En los comentarios también apareció otra persona cuyo amigo había caído en la estafa del mismo lugar.

Por último, la usuaria explicó que ya reportó la situación a la plataforma de alquileres y que espera que le brinden una solución en el corto plazo.