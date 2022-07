Lo llaman el “Alien negro” y no logra conseguir empleo por su aspecto físico: “Es una lucha todos los días”

Anthony Loffredo, más conocido como el “Alien negro”, es un hombre de 34 años, siete de los cuales los lleva haciendo modificaciones en todo su cuerpo con tatuajes e implantes para obtener una imagen de alienígena. Durante este tiempo, se enfocó en transformar su apariencia física; sin embargo, su aspecto le jugó en contra en el momento de encontrar un empleo.

Loffredo tuvo grandes transformaciones en su cuerpo, desde tatuarse completamente de negro y tinturarse los globos oculares hasta amputarse dos dedos de la mano izquierda para simular la apariencia de una garra. En el transcurso del tiempo, en los que se prestó a tantos cambios corporales, incrementaron sus seguidores de varias partes del mundo en sus redes sociales, ya que su imagen despertó la curiosidad de muchas personas.

Anthony Loffredo llevó su transformación al extremo de quitarse la punta de la nariz y la parte superior de su boca, lo que le generó problemas para articular palabras Instagram / black_alien_project

Recientemente, el francés estuvo en el podcast Club 113 de la organización Team Heretics, que se encuentra en la plataforma de YouTube, en el que habló sobre su vida y varios aspectos que lo afectaron, uno de ellos, el no poder entrar en el mundo laboral. Comentó que desde hace mucho se empeñó en conseguir trabajo, pero tuvo varias dificultades en el camino por su aspecto físico: “No puedo encontrar trabajo, hay muchas cosas negativas dentro de esto que elegí hacer. Puede ser positivo porque te sientes mejor, pero debes saber que también hay un lado oscuro”.

“Es una lucha todos los días, porque encontrás gente nueva que no entiende y quiere juzgar. Así es la vida, no todos entienden todo. Como yo, no entiendo muchas cosas de mucha gente. No podés juzgar a alguien, nadie sabe lo que hay dentro de la cabeza de alguien, por qué está haciendo eso, necesitas hablar con esta persona”, describió Loffredo en el podcast, frente a la razón por la cual se siente incómodo cuando camina por la calle.

El “alienígena negro”, como se autodefine, tiene una cuenta de Instagram donde muestra a sus más de 280.000 seguidores las transformaciones que va imprimiendo sobre su propia anatomía. Entre los que más asombran a los usuarios, se encuentra un corte que le dejó la punta de la lengua bífida como la de una serpiente, o intervenciones que le generaron “cuernos” y chichones por toda la cabeza.

Este fenómeno humano fue un poco más allá en su propia transformación y decidió quitarse una parte de la nariz y de los labios. Para ello, se tuvo que trasladar a España, ya que ese procedimiento está prohibido en Francia, al igual que en otros países de Europa, donde este tipo de intervenciones agresivas solo por cuestiones estéticas no están permitidas.

Se quitó la nariz y el labio superior para parecer un alien y ahora le cuesta hablar

En 2020, Cuando Loffredo habló con sus fanáticos en una charla en vivo de Instagram, y ante la consulta de dónde se había cercenado la nariz, no quiso revelar el lugar exacto donde se lo había hecho, según informa el medio británico Daily Mail. Pero también en la misma sesión en vivo en la red social, admitió que sus últimas intervenciones en nariz y boca le trajeron problemas para hablar, especialmente por la extracción de su labio superior.

Pero su pasión por seguir transformándose parece no haber disminuido para nada tras ese incidente, y compartió con sus seguidores todos los proyectos con los que sueña para proseguir con su metamorfosis. Expresó que soñaba con quitarse la piel por completo y reemplazarla con metal. Y dijo que los próximos lugares a intervenir serían los brazos, las piernas, los dedos y la parte posterior de su cabeza.