“Residentes en lucha en defensa de la salud pública”, decía el cartel que una joven sostenía entre sus manos. A su alrededor, los guardapolvos blancos y los ambos celestes y azules se multiplicaban a medida que avanzaba la mañana. Algunos profesionales llegaban en pequeños grupos; otros buscaban a sus compañeros entre las banderas que comenzaban a ocupar la avenida Callao. Un guardapolvo colgado de una percha, con la inscripción “En defensa de la salud pública”, sobresalía entre las pancartas. No era una prenda de trabajo más: se había transformado en uno de los símbolos de una protesta que reunió a médicos y profesionales de distintas especialidades para reclamar mejores salarios y condiciones laborales.

Desde las 10.30, la Casa de la Provincia de Buenos Aires, situada sobre Callao al 200, fue el punto de concentración de una movilización convocada por la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA, la Comisión Provincial de Residentes (CPR) y la Asamblea de Residentes de Nación. Las tres jurisdicciones, atravesadas por conflictos salariales propios, decidieron unificar sus demandas en una jornada que incluyó una marcha por el centro porteño. El principal reclamo fue una recomposición de los ingresos, aunque detrás de las cifras también aparecieron denuncias por falta de recursos, sobrecarga laboral y dificultades para sostener la formación de los profesionales que trabajan en hospitales públicos.

La marcha avanzó desde Callao hacia el Obelisco y reunió a trabajadores de hospitales nacionales, porteños y bonaerenses Valeria Rotman

Sobre las paredes de la sede bonaerense comenzaron a aparecer recibos de sueldo. Los manifestantes los pegaron junto a una consigna: “No hay formación y atención de calidad sin condiciones dignas de trabajo. Defender a los residentes es defender la salud pública”. A pocos metros, una bandera reclamaba: “¡Recomposición salarial ya!”. La acompañaban representantes de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, las residencias del Hospital Elizalde y de Clínica Médica del Argerich, el Hospital Nacional Laura Bonaparte, el Hospital y Comunidad Ramón Carrillo, el Hospital Esteves y residentes de Epidemiología, entre otras agrupaciones. Cada bandera identificaba a un hospital, una especialidad o una institución, pero todas avanzaban detrás de una misma demanda.

“Un sistema de salud en crisis no se puede sostener a costa de la precarización de los trabajadores y sobre nuestras espaldas, las de los residentes”, sostuvo Mariana Rueda, psicóloga y jefa de residentes del PRIn Lanús, en diálogo con LA NACION. Para ella, la convocatoria conjunta fue una manera de mostrar que el conflicto no se limita a un hospital ni a una administración. “Hoy hay un reclamo común, que es la recomposición salarial”, explicó. Los manifestantes exigen que los ingresos alcancen los $2.600.000, una cifra que utilizan como referencia para señalar la pérdida de poder adquisitivo de sus remuneraciones.

“Sin residentes no hay hospital”, reclamaba uno de los carteles durante la movilización por el centro porteño Valeria Rotman

Rueda describió una situación que, según afirmó, se repite con distinta intensidad en las tres jurisdicciones. En la provincia de Buenos Aires, señaló, los residentes perciben los salarios más bajos. En la ciudad, el conflicto ya había derivado en nueve paros con movilización, mientras que los profesionales bonaerenses también habían protestado frente a la Casa de Gobierno, en La Plata. “Hasta ahora no tuvimos respuesta. No hubo ningún anuncio de recomposición salarial”, aseguró. También denunció situaciones de amedrentamiento y persecución hacia quienes participaron de las medidas de fuerza en hospitales porteños.

Mientras los representantes de las asambleas terminaban de organizar las columnas, el sonido de las bocinas comenzó a mezclarse con las consignas. Algunos automovilistas acompañaban con sus bocinazos y varios peatones aplaudían desde las veredas. Entre las pancartas aparecían mensajes dirigidos a las autoridades y preguntas que buscaban interpelar a quienes observaban la protesta: “Salud pública en riesgo” y “¿Quién cuida a los que cuidan?”. Otro cartel resumía la discusión salarial en una sola línea: “¿Cuánto vale cuidar una vida? $1.300.000”.

Candelaria, residente de Ginecología y Obstetricia del Hospital Penna, puso en palabras lo que significan esas cifras dentro de un hospital. “Somos médicos especialistas en formación, pero también somos médicos; tenemos matrícula y responsabilidades que aumentan a medida que avanza nuestra residencia”, explicó. Su contrato es de dedicación exclusiva y, según relató, algunas semanas llega a realizar tres guardias. “Cobrás $1.600.000. No tiene sentido. Es imposible llegar a fin de mes así y también es imposible formarse en estas condiciones”, afirmó.

Banderas de hospitales nacionales, porteños y bonaerenses acompañaron una movilización que unificó reclamos de las tres jurisdicciones Valeria Rotman

La joven destacó el acompañamiento de los profesionales que participan en su formación y aclaró que el reclamo no está dirigido contra ellos. Sin embargo, cuestionó que las exigencias del régimen de residencia no tengan una remuneración acorde. Según contó, durante la última negociación se ofreció un aumento del 5%, que fue rechazado por considerarse insuficiente frente a la inflación acumulada. La falta de acuerdo prolongó un conflicto que ya acumula semanas de asambleas, actividades y medidas de fuerza.

Pero para Candelaria el problema no termina en el recibo de sueldo. También existe el temor a las consecuencias de participar de las protestas. “Es muy difícil parar en un hospital porque sabemos que hay muchos pacientes a cargo de los servicios”, reconoció. A esa responsabilidad se suma, según denunció, la posibilidad de sufrir descuentos salariales o enfrentar dificultades durante la formación. Relató que en su establecimiento solicitaron planillas de presentismo durante las jornadas de protesta para identificar a los ausentes. También mencionó posibles malos tratos o restricciones para realizar procedimientos médicos, prácticas necesarias para completar la especialización. “Poder manifestarnos por esto no debería ir en detrimento de que sigamos aprendiendo”, sostuvo.

“Tenemos mucho acompañamiento, estamos contentos con lo que aprendemos y agradecidos de que haya gente que se tome el tiempo de enseñarnos. Pero corresponde que la remuneración sea acorde”, insistió Candelaria.

A pocos metros, un grupo de residentes llegados desde Moreno acompañaba la protesta con las mismas preocupaciones. “Estamos acá para defender nuestros derechos. Todos cobramos muy poco, por debajo de la canasta básica, y también reclamamos insumos y presupuesto para trabajar”, explicó uno de sus integrantes. La presencia de profesionales bonaerenses, porteños y nacionales fue uno de los rasgos distintivos de la convocatoria: aunque dependen de administraciones diferentes, los manifestantes buscaron que sus demandas fueran escuchadas como parte de un mismo conflicto.

Candelaria, residente de cuarto año de Ginecología y Obstetricia del Hospital Penna Valeria Rotman

Antes de que la columna comenzara a movilizarse, una representante de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA enumeró las exigencias de la jornada. “Pedimos recomposición salarial ya, basta de ajuste en salud y presupuesto. Que los sindicatos acompañen, llamen a paro y movilicen. Emergencia en salud mental y discapacidad. No a la eliminación o recorte de los programas de medicamentos”, expresó.

La manifestación avanzó luego por el centro porteño. Al frente se ubicaron los representantes de las asambleas, detrás de una bandera que exigía una recomposición salarial inmediata. Los siguieron las columnas de los distintos hospitales, con sus carteles y guardapolvos. Los cánticos se repetían entre los manifestantes mientras continuaban los aplausos y los bocinazos de quienes observaban el paso de la marcha.

La siguiente parada fue el Obelisco. Allí, los residentes se encontraron con los jubilados que cada miércoles se movilizan para reclamar por sus ingresos y condiciones de vida. Los guardapolvos blancos se mezclaron con las pancartas de los adultos mayores. El recorrido continuaba luego hacia el Ministerio de Salud de la Nación y, posteriormente, hacia la Plaza de Mayo, donde las organizaciones habían convocado a un acto frente al Ministerio de Salud porteño.

Último tramo

Desde el Obelisco, la columna de residentes continuó por la avenida 9 de Julio hasta llegar al Ministerio de Salud de la Nación, ubicado en la avenida 9 de Julio al 1900. Allí, los manifestantes volvieron a detenerse para dirigir sus reclamos contra el titular de la cartera sanitaria, Mario Lugones. Las consignas apuntaron a los recortes presupuestarios, la pérdida del poder adquisitivo y las condiciones laborales de quienes sostienen la atención en los hospitales públicos. Frente al edificio, las banderas de las distintas instituciones volvieron a reunirse antes de que la movilización retomara su recorrido hacia la Plaza de Mayo.

La marcha luego avanzó hasta la Plaza de Mayo, donde estaba previsto el último tramo de la protesta frente a la sede del gobierno porteño. Para entonces, la lluvia ya había comenzado a caer sobre el centro de la ciudad, pero no logró dispersar a los manifestantes. Los residentes permanecieron con sus guardapolvos, pancartas y banderas mientras los representantes de las asambleas se preparaban para cerrar una jornada que había reunido a profesionales de Nación, Ciudad y Provincia.

Bajo la lluvia, entre los trabajadores de la salud, también había personas ajenas al sector que decidieron acompañar el reclamo. Verónica Díaz no era médica ni residente. Había pasado dos meses internada en la unidad coronaria del Hospital Fernández y llegó para respaldar a los profesionales que la habían atendido.

“Porque les debo la vida, les debo todo a los residentes del Fernández”, explicó a LA NACION.

Su presencia tenía un motivo personal: en enero deberá someterse a una nueva operación y volverá a quedar bajo el cuidado del mismo equipo médico.

Durante su internación, contó, pudo observar una realidad que habitualmente permanece fuera de la vista de los pacientes.

“Yo veía las guardias. Trabajaban todo el día y, si esa noche les tocaba guardia, se quedaban toda la noche. Al otro día, si no llegaba el relevo, tenían que seguir”, recordó.

Según relató, algunos profesionales acumulaban jornadas que se extendían durante casi dos días consecutivos. También cuestionó los niveles salariales y aseguró que había guardias que no se pagaban.

“¿Qué les queda si tienen que pagar más de un millón de pesos para vivir y no lo tienen?”, se preguntó.

Sin embargo, lo que más recuerda de aquellos dos meses no son los horarios ni las condiciones de trabajo, sino una escena que todavía la emociona. Estaba internada, aislada y sola cuando le informaron que debían operarla al día siguiente. Esa tarde, una residente llamada Sofía entró a la habitación para explicarle el procedimiento y acercarle la documentación para firmar el consentimiento informado. La encontró sentada en la cama, llorando. En lugar de limitarse a completar el trámite, dejó los papeles a un lado, se sentó junto a ella y la abrazó hasta que logró tranquilizarla. “¿Qué médico escuchaste alguna vez que se sentó en la cama de un paciente y lo abrazó?”, preguntó Verónica.

Para ella, aquel gesto resume una forma de ejercer la medicina que no aparece reflejada en los recibos de sueldo exhibidos durante la protesta. “Me trataron como si fuera de la familia, no como una paciente”, recordó.

Y mientras la lluvia seguía cayendo sobre la plaza, explicó por qué había decidido acompañarlos: “¿Cómo no voy a venir yo a apoyarlos después?”.

En el tramo final de la movilización, los representantes de las organizaciones convocantes volvieron a tomar la palabra para cuestionar las políticas sanitarias de las distintas administraciones. Las intervenciones incluyeron reclamos por mayores recursos para hospitales y centros de salud, mejores remuneraciones y el sostenimiento de los servicios públicos. También hubo referencias a la responsabilidad que asumen los trabajadores frente a situaciones de emergencia y a las dificultades que, según denunciaron, atraviesan muchos establecimientos para garantizar la atención.

En la Plaza de Mayo se leyó un documento conjunto en el que los manifestantes ratificaron sus demandas y defendieron la continuidad de las medidas de fuerza. El texto reclamó una recomposición salarial y mejores condiciones laborales para quienes integran el sistema de residencias. Además, advirtió sobre la falta de medicamentos, insumos y recursos, y cuestionó las consecuencias que los recortes presupuestarios pueden tener sobre la atención sanitaria y la salud mental.

La lluvia continuó durante las últimas intervenciones. El acto concluyó bajo una consigna que se repitió una y otra vez entre los manifestantes y terminó imponiéndose sobre el resto de los cánticos: “¡Paro nacional ya!”.