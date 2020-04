Cuidado y contención emocional para los pacientes internados

NORMA RÍOS, enfermera. Trabaja 12 horas por día y asegura que se le lastiman las manos de tanto ponerse y sacarse guantes

Los trabajadores de la salud están, sin duda, en el frente de batalla en la guerra contra el coronavirus. Médicos y enfermeros se exponen día a día para atender a los pacientes con coronavirus . Como Norma Ríos, jefa del departamento de enfermería del Sanatorio Güemes: "Miedo no tengo. Sí expectativa, sí mucho cansancio. A veces me acuesto y siento que no doy más, pero después son las tres de la mañana y no puedo seguir durmiendo. Hasta mi esposo se emociona de cómo estoy trabajando 12 horas por día para que los enfermeros tengan todo lo que necesitan", relata. Tiene a cargo 850 enfermeros: un verdadero ejército que durante el mes que acaba de pasar no hizo más que prepararse para enfrentar esta pandemia.

"La enfermería es el arte de cuidar -dice- pero el cuidado suele estar desvalorizado. Este virus tiene algo particular, y es que los pacientes que se internan quedan solos, no se permite el ingreso de familiares. Así que los que se mueren, se mueren solos. Los únicos que están ahí adentro con ellos son los enfermeros, los que llegado el caso les van a tomar la mano y contenerlos. Eso es muy fuerte para nosotros como seres humanos".

Ríos cuenta que en sus casi 30 años como licenciada en Enfermería nunca antes le había tocado vivir algo así. Que otras veces tuvo que estar en la emergencia -atendió heridos tras la explosión de la AMIA-, pero que esto es diferente. Asegura que los miedos tienden a alejarse cuando se cuenta con el conocimiento sobre cómo el Covid-19 se transmite y acerca de cuáles son las precauciones que hay que tomar para evitar el contagio. "Últimamente se agregó la preocupación por la dificultad para conseguir insumos, y también está la urgencia por estar al tanto de los protocolos, que cambian todo el tiempo. La adrenalina está a full", confiesa.

El hecho de estar al mando de todos los enfermeros la obliga, según cuenta, a mantenerse fuerte para contener al resto.

Ríos, jefa del departamento de enfermería del Sanatorio Güemes, ejerce la profesión desde haca casi 30 años

Suelen decir los enfermeros que para los que les gusta estar en la trinchera, la suya es la mejor profesión del mundo. Y particularmente en el Güemes, donde alguna vez creó y dirigió la Escuela de Enfermería la enfermera Estrella Fernández, referente indiscutida en la profesionalización de este colectivo de trabajadores, la reivindicación de la importancia que el cuidado de los pacientes tiene en un contexto como este se encuentra a la orden del día.

"Los enfermeros tenemos que estar todo el tiempo porque hablamos de pacientes muy lábiles, así que hay que controlarles la presión de la sangre o la vía aérea. Son un montón de cosas a las que tenemos que estar atentos. Por eso es tan importante contar con una enfermería formada y capacitada", explica Ríos.

"La mayor parte del equipo está mostrando un compromiso enorme. Tuve que licenciar a una enfermera con problemas de salud y ahí nomás se largó a llorar porque no iba a poder estar en la pandemia. Hay profesionales que tardan tres horas en llegar y a pesar de todo vienen, cumplen su turno, soportan el estrés y las largas horas de estar vestidos con esas ropas que te lastiman la cara y las manos de tanto ponerse y sacarse guantes".

Los profesionales de la salud

Médicos. Todos los servicios se refuncionalizaron para atender la emergencia sanitaria. Según los últimos datos oficiales hay 172.502 médicos en el país.

Enfermeros . Hay cerca de 180.000 matriculados en el campo de la enfermería en la Argentina: 19.729 (11,01%) son licenciados (los que tienen un mayor nivel de formación), mientras que 73.373 (40,95%) son técnicos y 86.073 (casi la mitad) auxiliares, que son quienes cursan carreras de un año, según datos de 2018.