Cuidarse del sol. Cada cuánto tiempo hay que aplicarse protector solar para prevenir daños en la piel

Durante los meses de verano, cuidarse de la exposición solar resulta imprescindible para evitar quemaduras y prevenir el cáncer de piel. La recomendación general es aplicar 2 mg de protector solar cada 2 cm de piel y repetirlo cada dos horas, pero también luego de una sudoración intensa o de salir del mar o de la pileta. Con un uso frecuente, el consumo de protectores para quienes salen de veraneo resulta alto, asimismo el presupuesto destinado a cuidarse del sol.

Según Natalia Achitte, técnica en dermatocosmiatría y esteticista corporal, capacitadora profesional de Lidherma, lo ideal es que una persona se aplique unos 20 gr de protector solar cada 2 horas, que es el tiempo de duración promedio. “Si se usa correctamente, con el tiempo de reposición adecuado, se calcula que una persona puede llegar a usar 300 gr de protector solar en 15 días de vacaciones. Obviamente, esta es una medida estándar que puede variar dependiendo del tiempo de exposición y de las actividades que se realicen”, explica.

Para Pablo Casanova, de 45 años, que está de vacaciones en la costa con su familia, la protección solar es una prioridad. “Somos cuatro y usamos mucho filtro solar para cuidarnos de las quemaduras. Se gastan rápido, había comprado tres que se usaron en una semana. Es un gasto que no se puede evitar por eso busco los que tienen un factor de protección alto y me inclino a los que están con descuento”, asegura.

Mientras que María Marta Sáez, de 47, señala que usa protección solar durante todo el año. “Para mí significa un gasto grande ya que tengo que usarlo a diario. Además, los precios son muy elevados y es algo que se consume rápido. Soy de buscar las ofertas ya que lo uso todos los días, incluso en invierno, por recomendación de mi dermatóloga debido a las manchas solares que tengo y lo repito cada dos horas”, dice y aclara que usa un factor de protección mayor a 50 lo que le resulta más caro aún. “Considero que los protectores solares tendrían que tener descuento por las obras sociales, ya que es un producto para proteger contra el cáncer de piel y muchas personas no pueden comprarlo”, añade.

Se aconseja usar protector solar cada dos horas Mauro V. Rizzi - LA NACION

Una situación similar es la de Carolina Del Barco, de 50 años, que compró filtro solar en envase familiar al salir de vacaciones, pero que lo usa para la cara durante todo el año, también por recomendación de su dermatóloga. “No lo considero un gasto grande por los beneficios que aporta, pero obviamente busco descuento en las marcas que compro. En cuanto al uso, lo estiro y solo repito en la cara. Mis dos hijos usan remeras con fotoprotección, pero igual les pongo protector. De todas maneras, evitamos la playa entre las 11 y las 16, preferimos escapar del sol fuerte”.

Coincide Achitte en la necesidad de cuidarse con los filtros solares adecuados, aunque signifique un gasto considerable. “Actualmente, en el mercado hay protectores de diferentes precios. El costo está directamente relacionado con los controles de calidad, con los testeos que realiza cada marca y con las certificaciones que avalan el producto. Si bien es un gasto importante, debemos invertir en este tipo de productos ya que lo fundamental es la salud de nuestra piel”, señala.

Suma de cuidados

“Siempre tengo protector solar en mi casa, lo uso si voy a estar expuesta al sol, o cuando voy a la pileta, o simplemente para una caminata. Si me voy de vacaciones me aseguro que el pote esté lleno. Lo considero un gasto necesario. Lo aplico generosamente y lo renuevo después de salir del agua y si estuve expuesta al sol por mucho tiempo”, cuenta Viviana Cot, de 45 años.

La necesidad de mayores cuidados de la piel en época estival tiene que ver con varios factores que se suceden en los meses de más calor. Según la doctora Leisa María Molinari (M.N. 116.628), directora médica del Centro Médico de la Piel y asesora para La Roche Posay, en el verano hay varios elementos que se combinan: “las radiaciones solares son más intensas durante más horas, permanecemos más tiempo expuestos y con menos indumentaria y la piel se expone a otras agresiones como son el cloro, el viento, el agua salada, la arena, entre otros. Por eso debemos reforzar al máximo nuestros hábitos de fotoprotección, usando todos los recursos a conciencia, en específico, el uso de los protectores”, explica.

Los protectores solares también deben aplicarse luego de que la piel estuvo expuesta al agua Mauro V. Rizzi - LA NACION

Molinari recomienda que al exponernos al sol debemos usar productos con FPS mayores a 30 siempre y aplicarlos 20 a 30 minutos antes de la exposición. Además, en los niños conviene inclinarse por formulaciones pediátricas, que tienen una acción inmediata y dan la mayor protección para esa edad. “Es necesario recordar que aplicar y renovar adecuadamente los protectores cada dos horas, evitará los daños inmediatos como ardores, quemaduras, insolación, deshidratación y los de largo plazo. Y es importante, y poca gente conoce, que además del FPS que protege contra rayos UVB; está el PPD, que es la protección contra los rayos UVA que son los que generar daños invisibles al ADN de la piel. Para saber si un protector tiene alta protección contra rayos UVA, en el envase tiene que tener los símbolos PA++++ o UVA encerrado en un círculo”, aclara.

En cuanto a la acción de los filtros solares, Molinari sostiene que actúan por absorción de la radiación solar ultravioleta. “Captan la energía incidente y la transforman en radiación térmica pura, inocua para la piel. Con el correr del tiempo este tipo de protección va disminuyendo y por eso debemos recolocar el protector”, agrega. “La piel es un órgano muy relevante, visible, a través del cual nos relacionamos y que se ve afectada directamente por factores externos, el más importante es el sol”, dice Molinari. Para la médica, el hecho de no proteger la piel del sol es realmente grave porque provoca manchas, arrugas y envejecimiento prematuro, y fomenta el desarrollo y persistencia de condiciones muy frecuentes como la rosácea y el acné. “Y, por supuesto, puede generar cáncer de piel, la gran problemática de largo plazo en las pieles con fotodaño, que tiene un gran crecimiento en su frecuencia a nivel mundial y afecta a personas cada vez más jóvenes. Hay que recordar, que si hay bronceado la piel sufrió un daño. No existe el bronceado saludable”, enfatiza.

Más accesibles

Actualmente, si bien su uso es considerado fundamental para cuidar la salud y prevenir el cáncer de piel, los protectores solares no tienen descuento por obras sociales, ni la posibilidad de acceso gratuito. Desde el Ministerio de Salud de la Nación, aseguran que es una herramienta de prevención, aunque “hoy no hay una estrategia única que solucione el acceso al fotoprotector a todos los sectores”. Según fuentes de ese ministerio, “hay que pensar una política de producción pública y después de acceso también. Pero no es algo inmediato porque la producción pública lleva su tiempo. Sin embargo, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) trabaja desde hace tiempo en la posibilidad de producir protectores solares”, sostienen.

Por estos días, los descuentos vienen de la mano de las marcas de belleza, que ofrecen rebajas en sus fotoprotectores que van del 25 al 40%. Sin descuento, un protector solar corporal con FPS 30 o 40 de entre 150 y 170 ml ronda los $1500 a $1900, mientras que uno para rostro con FPS 50 por 30 ml sale alrededor de $2000. Para los más chicos, un filtro con FPS 65 por 120 gr. cuesta aproximadamente $1400, uno por 250 ml FPS 50 también para niños se consigue a $2800.

Para concientizar sobre la necesidad del cuidado de la piel y la prevención del cáncer cutáneo, desde hace cuatro años, La Roche Posay junto al sector público trabaja en la campaña de chequeo gratuito de lunares “Salvá tu piel”. La iniciativa busca concientizar sobre la problemática y colaborar en la detección temprana de lesiones sospechosas acercando a la comunidad dermatólogos especialistas a través de un tráiler móvil con tres consultorios que desde octubre y hasta fines de enero recorre el país. Se pueden conocer fechas y puntos del recorrido desde el siguiente link: https://pro.laroche-posay.com.ar/chequeoLunares.html. A su vez, la marca ofrece cupones de descuento en sus protectores solares del 30% a través de dermatólogos.