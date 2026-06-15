Sócrates, sobre la amistad: “El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor”

En tiempos donde la inmediatez y la hiperconectividad digital suelen diluir la profundidad de los lazos interpersonales, una antigua máxima de Sócrates recupera un sentido de realidad sorprendente: “El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor”. Esta sentencia, lejos de buscar una mercantilización de los afectos, invita a una gestión consciente y ética de nuestro círculo más íntimo.

Desde la perspectiva filosófica, al igual que una administración responsable de los ahorros permite enfrentar con mayor holgura una emergencia financiera, observar la conducta de los allegados en momentos de normalidad permite discernir quiénes poseen una lealtad real frente a una coyuntura crítica como la enfermedad, el fracaso personal o la pérdida de un ser querido.

Para Sócrates observar la conducta de los amigos en momentos de normalidad permite discernir quiénes poseen una lealtad real (Fuente: Pexels)

El pensamiento socrático, fundamentado en la ética de la virtud, sugiere que reconocer el valor real de una persona constituye una forma de inteligencia emocional. Según los registros de la enciclopedia Britannica, Sócrates no dejó obras escritas, pero su filosofía se centró en la mayéutica, un método de preguntas diseñado para que sus interlocutores descubrieran la verdad por cuenta propia.

Para el filósofo ateniense, dedicar tiempo a examinar la autenticidad de los demás nos protege de falsas expectativas y decepciones. La enseñanza sostiene que la verdadera rentabilidad de un vínculo reside en la capacidad de acompañar desinteresadamente, un contraste marcado con las conexiones superficiales que caracterizan a nuestra era actual.

Recordar la figura de Sócrates, nacido en el 470 a.C., resulta vital; el maestro dedicó su existencia a la búsqueda del bien en el ágora, viviendo con una austeridad que lo llevó a despreciar el lucro.

Sócrates decía que construir una red de contención sólida es una estrategia para fomentar la resiliencia colectiva Pexels

Como señala Britannica, su compromiso innegociable con la integridad, sumado a sus relaciones con figuras políticas complejas, derivó en su juicio final por impiedad. Tras rechazar una pena menor, su ejecución con cicuta cimentó un legado como símbolo de coherencia. Hoy, esta lección sobre la amistad se traslada a la cotidianidad como un llamado a la responsabilidad social; valorar a los demás antes de requerir su auxilio es el primer paso para fortalecer el tejido humano frente a cualquier crisis.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA