Daiana Martínez vive en Santa Fe; subió un video en el que se veía el techo de su casa en construcción; primero recibió críticas y luego ayuda; ahora busca ayudar a los que, como ella, están arreglando sus viviendas

Débora Slotnisky Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2020 • 13:24

Daiana Yanet Martínez, de 29 años, abrió su cuenta en TikTok en mayo de este año y, tras publicar un video en el que cuenta que fue madre a los 13 años, comenzó a recibir un aluvión de seguidores. Actualmente, con más de 151 mil cuentas que la siguen en la red social de origen chino, y con 21.500 personas como followers en Twitter, esta ama de casa que vive en el barrio Villa Flores, en afueras del centro de la ciudad de Roldán, en la provincia de Santa Fe, busca que estas plataformas le sean de utilidad para ayudar a los vecinos que más lo necesitan.

"Mi hermana me mostró TikTok y me pareció divertido, por eso abrí mi cuenta, donde publico videos graciosos con mis 5 hijos", cuenta a LA NACION. Tiene cuatro nenas y un nene, que tienen entre 7 y 14 años. Todos viven con la pareja de Daiana, que tiene una peluquería en su casa y además, como dice ella, "es muy bueno para realizar trabajos de albañilería".

Al principio los contenidos eran chistes y diálogos ocurrentes junto a sus hijos, tal como hacen millones de personas. "No tengo idea cómo es que sumé tantos seguidores, y en líneas generales recibo más comentarios positivos que negativos", dice. "Escribo mal porque tuve que abandonar el colegio cuando quedé embarazada, por eso para mí es importante que mis hijos estudien, y todos están yendo a la escuela porque quiero que puedan tener un buen trabajo en el futuro", comenta.

Entre haters y donaciones

Pero su nombre trascendió el círculo inicial de seguidores a fines de junio. Dado que estamos en cuarentena, todos los videos son grabados en su casa, donde se observan paredes descascaradas y el techo sin revocar. En este contexto un usuario le hizo notar con ironía las particularidades de esa casa, y ella respondió describiendo su situación: "A mí no me gusta mi techo. Por lo que decís, tu techo sí está bueno, y eso me pone muy feliz porque lo mejor es tener la casa linda. Mi sueño es tener la casa linda, y sé que lo voy a hacer"

Este contenido se viralizó también en Twitter, por lo que Daiana también se abrió una cuenta en esta red social para agradecer la difusión del video y comentar esa crítica, y ahí fue cuando su presencia en las redes sociales dio un giro inesperado: "Al ver el estado de mi casa y mi respuesta a las agresiones recibidas, mucha gente comenzó a decirme que quería donarme ropa, dinero y muebles. Yo al principio me negué, porque no necesito nada. De a poco vamos comprando cosas para la casa y la vamos arreglando, pero me insistieron tanto, que Martín Cirio publicó mi CBU en Twitter, y una mañana cuando desperté encontré que había recibido dinero en mi cuenta bancaria", relata.

Con ese dinero, Daiana y su familia compraron más materiales para refaccionar la casa, y a través de las redes sociales va mostrando los avances en el techo, paredes y hasta el baño. "La mayoría de los comentarios que recibo son hermosos, me halagan A mi familia, mi pareja, y cómo está quedando mi casa", detalla.

Ayudar a los demás

Un día Daiana le comentó a su pareja que consideraba que ya habían recibido demasiadas donaciones, y que con su popularidad en las redes sociales podía ayudar a sus vecinos. Tras esto, posteó su intención de que el merendero de su barrio empiece a recibir dinero, ropa y alimentos: "Les quiero comentar algo que se me ocurrió.. Primero agradesco a las personas que me hablan para darme alludas de muchas cosas y con él tema de los materiales de mi casa pero en verdad yo ya lo mas importantey mas caro ya EH comprado que es él techo", publicó.

Tras el éxito de esta movida solidaria, esta santafecina piensa ir por más: "Hablé con una amiga que tiene tres hijos y vive en un ambiente sin baño, para ayudarla. Le dije que las donaciones que reciba a partir de ahora serán utilizadas para comprarle materiales. Cuando ella ya esté bien, voy a relevar las necesidades de otros vecinos para ver cómo puedo ayudarlos con lo que recaude a través de las redes", cuenta. Y aclara: "Yo no voy a entregar plata, sino productos. En mi barrio hay muchas personas que viven en una mala situación: vivir sin baño es muy feo, a mí me pasó cuando tenía 15 años, y cada vez que necesitaba ir al baño tenía que atravesar varios barrios hasta llegar a la casa de mi mamá", sostiene.

Mientras tanto, Daiana ya sabe cómo quiere avanzar con la ayuda de sus seguidores: "Quiero ser un puente entre los que quieren dar y los vecinos que más ayuda necesitan. Por eso me gustaría crear, junto con la chica que lleva adelante el merendero, un refugio para madres solteras. Voy a ver si encuentro ayuda para esto en las redes sociales".